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Станислав Черчесов: Не понимаю, почему заменили судей, у меня никогда не было проблем с поляками
17 ноября 17:00
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: Не понимаю, почему заменили судей, у меня никогда не было проблем с поляками

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к предстоящему 18 ноября решающему матчу Лиги наций с Сербией в Белграде.

– За пару дней команда успела переключиться с турок на сербов?
– Разумеется. Накануне те, кто в Стамбуле играл с первых минут, провели занятие восстановительного характера, остальные тренировались дольше, – сказал Черчесов. – Прилетели в Белград, поужинали, выспались, была небольшая теория на 15-20 минут, чтобы разобрать нюансы прошлого матча. Такой же ритм был в октябре, когда тоже провели три игры за неделю. Действуем по отработанной схеме.

– Легко ли предсказать состав сборной Сербии, который постоянно меняется?
Мы отталкиваемся от своей игры, от состояния наших игроков. Медицинский штаб подготовил подробную информацию по каждому футболисту. Что касается сербов, то мы хорошо осведомлены о возможностях этой команды. В каком бы составе и с каким бы настроем ни вышел соперник на поле.

– Федор Кудряшов, Андрей Семенов и Роман Зобнин не помогут команде из-за дисквалификаций. Это серьезная проблема?
У нас есть футболисты для замены на каждой позиции. И есть время, чтобы выбрать систему на конкретный матч. Ситуация такая, какая есть. У всех команд – травмы, дисквалификации, вирус. Это не отменяет задачи добиться положительного результата.

– Отсутствие у Сербии Душана Тадича – плюс для нас?
Там ровный состав, с лидерами в каждой линии. А что касается Тадича... Это, безусловно, потеря. Но и у нас такие потери есть. И не одна. Кстати, когда я тренировал «Динамо», хотел пригласить Тадича в команду. Это игрок высокого уровня. Но, повторюсь, в сборной Сербии есть кем его заменить.

– В последний момент УЕФА заменил судейскую бригаду – матч обслужит англичанин Энтони Тэйлор, а не поляк Даниэль Стефански. Это хорошо, учитывая ошибки, которые допустил против нашей сборной в Стамбуле соотечественник Стефански Шимон Марчиняк?
Не имею представления, почему судьи были заменены. Я работал в Польше, и всех польских судей знаю. У меня никогда не было с ними проблем.

– Каковы перспективы Артема Дзюбы в сборной? Он еще вернется?
Мы дали ему возможность побыть с семьей. Следующие матчи будут только в марте. Возможно, к тому моменту все посмотрят на сложившуюся ситуацию по-другому. Никто Дзюбу из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной.

– Как новички сборной вживаются в коллектив? – вопрос капитану сборной России Георгию Джикии.
На этом сборе с нами тренируется большая группа новых игроков. В коллективе они себя чувствуют достаточно неплохо. У многих есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, я вспоминаю себя, когда тоже вызывался в сборную и долгое время не играл, потихоньку проходил адаптацию. Только со временем начал выступать. Думаю, у ребят все сложится. Самое главное, что в команде нет обид по поводу игрового времени. Все тренируются, выкладываются. Шанс получат все это дело времени.

– Матч станет сотым в сборной для Юрия Жиркова, если он выйдет на поле. Как это оцениваете?
Думаю, для него это не предел. Надеюсь, Жирков и дальше будет вызываться, показывать классную игру. Если так получится, что завтра он проведет сотый матч, мы от всего сердца его поздравим.

источник: «Советский спорт»
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