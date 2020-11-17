Станислав Черчесов: Не понимаю, почему заменили судей, у меня никогда не было проблем с поляками

– За пару дней команда успела переключиться с турок на сербов?

– Разумеется. Накануне те, кто в Стамбуле играл с первых минут, провели занятие восстановительного характера, остальные тренировались дольше, – сказал Черчесов. – Прилетели в Белград, поужинали, выспались, была небольшая теория на 15-20 минут, чтобы разобрать нюансы прошлого матча. Такой же ритм был в октябре, когда тоже провели три игры за неделю. Действуем по отработанной схеме.

– Легко ли предсказать состав сборной Сербии, который постоянно меняется?

– Мы отталкиваемся от своей игры, от состояния наших игроков. Медицинский штаб подготовил подробную информацию по каждому футболисту. Что касается сербов, то мы хорошо осведомлены о возможностях этой команды. В каком бы составе и с каким бы настроем ни вышел соперник на поле.

– Федор Кудряшов, Андрей Семенов и Роман Зобнин не помогут команде из-за дисквалификаций. Это серьезная проблема?

– У нас есть футболисты для замены на каждой позиции. И есть время, чтобы выбрать систему на конкретный матч. Ситуация такая, какая есть. У всех команд – травмы, дисквалификации, вирус. Это не отменяет задачи добиться положительного результата.

– Отсутствие у Сербии Душана Тадича – плюс для нас?

– Там ровный состав, с лидерами в каждой линии. А что касается Тадича... Это, безусловно, потеря. Но и у нас такие потери есть. И не одна. Кстати, когда я тренировал «Динамо», хотел пригласить Тадича в команду. Это игрок высокого уровня. Но, повторюсь, в сборной Сербии есть кем его заменить.

– В последний момент УЕФА заменил судейскую бригаду – матч обслужит англичанин Энтони Тэйлор, а не поляк Даниэль Стефански. Это хорошо, учитывая ошибки, которые допустил против нашей сборной в Стамбуле соотечественник Стефански Шимон Марчиняк?

– Не имею представления, почему судьи были заменены. Я работал в Польше, и всех польских судей знаю. У меня никогда не было с ними проблем.