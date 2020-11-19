Дмитрий Сенников: После 0:5 в Белграде ощущения хуже, чем после 1:7 в Лиссабоне

- Что случилось в Белграде с нашей сборной?

- Во-первых, сказалось отсутствие нескольких ведущих футболистов. Это и Роман Зобнин, и Саша Головин, и Артем Дзюба, и другие. Во-вторых, мы почему-то уступили сербам в настрое. Хотя, матч был ключевым... А когда настроя нет, и качество игры страдает. Антон Заболотный в самом начале не забил с метра. Поведи мы 1:0, может, все пошло бы иначе... Но создалось впечатление, что наши не слишком хорошо разобрали соперника. Наверное, сказалось то, что это был третий гостевой матч подряд. Сплошные переезды, времени на теорию было мало. Хозяева постоянно подавали с флангов, и наша центральная зона была не готова. Зашитники и опорники не успевали занимать позиции.

- В отсутствие дисквалифицированных Федора Кудряшова и Андрея Семенова у нас даже двух сильных центральных защитников не набирается?

- Именно так. Так еще Игорь Дивеев в самом начале получил травму носа. По-моему, он сам себя ударил. Возможно, это выбило его из колеи. Слаженности в обороне не хватало. Ведь у Джикии с Дивеевым нет опыта игры в связке. Они больше смотрели на мяч, а не на игроков атакующей линии сербов.

- То, что Антон Заболотный не реализовал пять голевых моментов, - уровень его мастерства?

- Да. Ну, как с трех метров можно бить прямо во вратаря? Ударь в сторону - и будет гол.

- Почему Станислав Черчесов не выпустил Александра Соболева?

- Сечас пошли разговоры о травме спартаковца... Не знаю. Может, Заболотный хорошо выглядел на тренировках, надо у самого Черчесова спрашивать. Но играть в сборной у Антона не получается.

- Все сейчас вспоминают о Дзюбе. Не вызвать его было ошибкой?

- Это лидер команды по всем показателям. Его явно не хватало. Думаю, вокруг Дзюбы даже в такой ситуации команда могла сплотиться. Самое печальное, что никто не заставял Черчесова принимать такое решение. Тут не было каких-то спортивных нарушений - просто жизнь. Вспомните, что Евгения Кузнецова НХЛ не отстранила после истории с кокаином. Сказали, что он это делал вне хоккея и лигу это не волнует. Можно было бы и к истории с Дзюбой так же отнестись.