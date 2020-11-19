Дмитрий Сенников: После 0:5 в Белграде ощущения хуже, чем после 1:7 в Лиссабоне

- Что случилось в Белграде с нашей сборной?
- Во-первых, сказалось отсутствие нескольких ведущих футболистов. Это и Роман Зобнин, и Саша Головин, и Артем Дзюба, и другие. Во-вторых, мы почему-то уступили сербам в настрое. Хотя, матч был ключевым... А когда настроя нет, и качество игры страдает. Антон Заболотный в самом начале не забил с метра. Поведи мы 1:0, может, все пошло бы иначе... Но создалось впечатление, что наши не слишком хорошо разобрали соперника. Наверное, сказалось то, что это был третий гостевой матч подряд. Сплошные переезды, времени на теорию было мало. Хозяева постоянно подавали с флангов, и наша центральная зона была не готова. Зашитники и опорники не успевали занимать позиции.
- В отсутствие дисквалифицированных Федора Кудряшова и Андрея Семенова у нас даже двух сильных центральных защитников не набирается?
- Именно так. Так еще Игорь Дивеев в самом начале получил травму носа. По-моему, он сам себя ударил. Возможно, это выбило его из колеи. Слаженности в обороне не хватало. Ведь у Джикии с Дивеевым нет опыта игры в связке. Они больше смотрели на мяч, а не на игроков атакующей линии сербов.
- То, что Антон Заболотный не реализовал пять голевых моментов, - уровень его мастерства?
- Да. Ну, как с трех метров можно бить прямо во вратаря? Ударь в сторону - и будет гол.
- Почему Станислав Черчесов не выпустил Александра Соболева?
- Сечас пошли разговоры о травме спартаковца... Не знаю. Может, Заболотный хорошо выглядел на тренировках, надо у самого Черчесова спрашивать. Но играть в сборной у Антона не получается.
- Все сейчас вспоминают о Дзюбе. Не вызвать его было ошибкой?
- Это лидер команды по всем показателям. Его явно не хватало. Думаю, вокруг Дзюбы даже в такой ситуации команда могла сплотиться. Самое печальное, что никто не заставял Черчесова принимать такое решение. Тут не было каких-то спортивных нарушений - просто жизнь. Вспомните, что Евгения Кузнецова НХЛ не отстранила после истории с кокаином. Сказали, что он это делал вне хоккея и лигу это не волнует. Можно было бы и к истории с Дзюбой так же отнестись.
- Черчесов поменял в перерыве Гилерме. Вратарь был главным виновником провала?
- Вратарь не выручил, но били с близкого расстояния. Считаю, это в большей степени вина обороны. Первый гол был забит с рикошета. Мяч полетел по такой траектории, что было сложно отразить. Опорные полузащитники Магомед Оздоев, Александр Ерохин должны были встречать... Второй и третий мячи забивались головой в упор - и это уже явные ошибки центральных защитников.
- Как оцениваете решение Черчесова заменить обоих Миранчуков?
- До перерыва они хоть как-то атаковали, но Черчесова, видимо, не устроила продуктивность. При 0:4 любой тренер будет думать о том, чтобы посмотреть ближайший резерв. То же самое сделал сутками ранее в Севилье Йоахим Лев, когда счет для сборной Германии стал разгромным. Так что тут поиск вариантов оправдан.
- Это был худший матч сборной за четыре года при Черчесове?
- Безусловно, двух мнений быть не может. Хотя, все к этому шло. В октябре и ноябре - ни одной победы, игра унылая. Физически команда не справилась, игроки не выдержали график, когда добавились еврокубки. Поэтому не надо было с Молдавией выставлять основу. Уж Джикия точно нуждался в передышке.
- Россия не вышла в дивизион А Лиги наций, опустилась в третью корзину перед жеребьевкой отбора к ЧМ-2022. Ни одна из задач на этот год не решена. Черчесов должен уйти?
- А с чем глобально он не справился? Год назад команда пробилась в финальную стадию Евро. Это куда важнее, чем выступление в Лиге наций. Вот если будущим летом провалим чемпионат Европы или не отберемся на чемпионат мира, тогда да - повод для увольнения возникнет. А сейчас его, на мой вгляд, нет.
- Но не каждый день наши проигрывают 0:5. Даже еще неосновному составу не самой звездной европейской сборной. Были, правда, поражения и крупнее. Самое крупное - в 2004 году 1:7 от Португалии - вы пережили на поле. Сравните ощущения тогда и сейчас.
- Тогда у португальцев залетело в наши ворота вообще все. И это был не заключительный матч, потом дома мы сыграли 0:0. Сейчас возможности исправиться уже не было. Все решалось в Белграде. Получить в такой ситуации 0:5, конечно, неприятно. Это еще мягко сказано.
- То есть, ощущения еще хуже, чем после 1:7 в 2004-м?
- В плане игры – да. Но, повторюсь, давайте не преувеличивать значение Лиги наций. Может, в дивизионе А нам и делать нечего. Какой смысл играть с испанцами, французами, голландцами, если мы не можем справиться с Сербией? Так что надо разобраться в своих ошибках - и переключаться на чемпионат Европы и отбор к чемпионату мира. Вот там все и решится.