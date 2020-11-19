Мы снова – говно. Почему Черчесову и его игрокам больше не хочется верить

Успешное выступление на домашнем ЧМ-2018 проблему немного замылило. Помните, как плевались накануне мирового форума в предвкушении провала наших футболистов. Они ведь давали для этого не один повод, но потом вдруг случилось чудесное преображение - все звезды сошлись, и игроки с тренером прыгнули выше головы, а мы поверили, что с футболом в стране все небезнадежно.

Первое место в группе Лиги наций мы не заняли. Таким образом, не получим повышения в классе, оставшись в дивизионе В. Ну и ладно. С такой игрой, как в ноябрьских встречах, делать наверху российской команде нечего. Куда более неприятно другое. Осознание того, что тренерский штаб завалил подготовку к главным матчам года. Сборная оказалась не готова к ним ни физически, ни психологически. И это тренерская ответственность. Но помимо этого совершенно очевидно, что заменить пропускавших ноябрьские матчи группу лидеров было просто некому. Таков, увы, уровень нашего футбола.

Точнее и не скажешь про футбол, который в среду 18 ноября 2020-го на ночь глядя показала российская команда. Но мало верится, что в нашей раздевалке вчера звучала подобная самокритика. В нынешней сборной нет авторитетных фигур, подобных братьям Березуцким, а группу пришедших в тренерские апартаменты Слуцкого возглавляли четыре с лишним года назад именно они. Да и от Черчесова ждать подобных оценок своей работе и своим ошибкам бессмысленно. Не привык Станислав Саламович в них признаваться и прислушиваться к предостережениям со стороны. Было бы иначе, возможно, не пришлось бы краснеть после завершающего сезон сборной матча.

Такой безнадегой, пожалуй, веяло после Евро-2016, когда команда Леонида Слуцкого проиграла заключительный матч в группе Уэльсу – 0:3. Тогда также надо было побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире, но в решающем матче команда развалилась. Для Слуцкого тот поединок стал последним в сборной, а позже он вспоминал, как футболисты отреагировали на провал: «Ко мне в номер зашла группа игроков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

Такого позора не было давно. Даже не знаешь, с чем сравнить белградскую пощечину. 16 лет назад случилась португальская катастрофа, когда в отборе в Лиссабоне нам наколотили полную авоську португальцы – 7:1, а главный тренер той команды Георгий Ярцев после шестого мяча убежал со скамейки, не выдержав душераздирающего зрелища. Но у соперника в октябре 2004-го вышли звезды. Криштиану Роналду был совсем молоденьким, и помимо него было, кому играть: Коштинья, Деку, Манише, Рикарду Карвалью, Паулета, Нуну Гомеш … У сербов же в среду не было половины основы, включая лидеров Душана Тадича и Сергея Милинковича-Савича .

Нынешняя осень все больше и больше убеждает в обратном. Падение сборной неслучайно произошло на фоне ужасного выступления российских клубов в еврокубках. Второй год подряд на международной арене наши команды оказываются неконкурентными. Это уже нельзя называть локальной неудачей. Скорее системным отставанием. Если в квалификации Лиги Европы проигрываем тбилисскому «Локомотиву» и израильскому «Маккаби», если лидер чемпионата по очкам и по игре ЦСКА за 10 минут разваливается в Голландии в игре с «Фейенордом», очень средненьким по нынешним меркам клубом, а «Зенит» с приличным бюджетом не способен дома удержать хотя бы ничью со скромным «Брюгге», глупо ждать, что эти проблемы не перенесутся на национальную команду. Тем более, когда она теряет половину основы. Вот и не можем забить Молдавии, пропускаем восемь за два матча от турок с сербами.

При всем этом к Черчесову безусловно будет много вопросов. Сейчас ему вставят по первое число и за Александра Соболева, которого, очевидно, тренер просто невзлюбил – иначе непонятно, почему вызывал и не выпустил ни на минуту в главных матчах даже в отсутствие Федора Смолова и Артема Дзюбы. И за необъяснимую упертость в случае с Антоном Заболотным, вызов которого уже настораживал. Антон в какой-то момент стал настоящим мемом РПЛ, за свое удивительное качество не забивать там, где не забить невозможно. Но вдруг положил пару красивых мячей за «Сочи», и Черчесов посчитал, что нашел волшебную палочку, которая выручит его в отсутствии Дзюбы.

Заболотный не забил, запорол несколько голевых моментов. Черчесова предупреждали, что так и будет. После Турции напомнили лишний раз, что нечего делать на него ставку, а он словно решил показать всему нашему футбольному сообществу, что его, сообщества, мнение для него ничто. Дважды кряду выпустил в старте. Ну и чего добился?

Дзюбу, кстати, от национальной команды главный тренер отлучил после скандала собственноручно. Никакой подсказки сверху не было. Это не случай с беспределом Кокорина и Мамаева. В личную жизнь Артема наглым образом залезли злоумышленники. Он и так был пострадавшей стороной. В такой ситуации человека надо было бы поддержать, а не отфутболивать. Тем более одного из твоих лидеров. Но именно так поступил Станислав Саламович, несмотря на многочисленные призывы вернуть форварда «Зенита» на фоне удручающей игры сборной.

Моральная сторона поведения Дзюбы – скорее хороший повод для рассмотрения вопроса о лишении его капитанской повязки. Ну какой к черту из Дзюбы капитан? С его похождениями при живой жене, с секс-роликами в интернете и хрен знает каким бэкграундом? Кому вообще пришла в голову такая идея – дать ему повязку? Да и сам игрок мог бы отказаться от почетной обязанности, если был бы честен перед самим собой.

Тренер не захотел брать на себя лишние проблемы, понимая, что от журналистских вопросов про Дзюбу ему не отвертеться. Просто ему, тренеру так было комфортнее, а не команде, интересами которой он в этом вопросе прикрывался. Сборная приняла бы Дзюбу без проблем. Как принял его «Зенит», который он привел к победе в важнейшем матче с «Краснодаром» перед перерывом на игры Лиги наций. Черчесов не захотел снимать мягкие тапочки, в которые переобулся после успеха на ЧМ. Так и проходил в них два года, пока по голове не настучали.

Россияне предстали в ослабленном составе, без Дзюбы, Марио Фернандеса, Александра Головина, Романа Зобнина, Федора Кудряшова. Но разве позволительно, играя к тому же без зрителей, которые всегда в Белграде были дополнительным игроком для хозяев, получать четыре мяча до перерыва от соперника, который несколькими днями ранее проиграл посредственным шотландцам путевку на Евро? Игру в Сербии мы сдали за 45 минут. После перерыва была уже истерика. Показательно, что Черчесов после отдыха сделал сразу четыре замены, усадив на лавку даже Гилерме. Вратаря-то зачем?! Сослан Джанаев вышел вместо голкипера «Локомотива» мячи забивать? Нам ведь надо было отыгрываться, но тренер решил, очевидно, сыграть на публику, обозначив главного виновника провала.

Гилерме действительно ловил мух при четвертом голе. Но в трех остальных вряд ли мог сделать что-то большее, чем проводить мячи в ворота взглядом. В первом случае был сумасшедший рикошет-парашют. Во втором – отличный удар головой в угол, в третьем наши ворота расстреливали едва ли не с линии вратарской. Но сомневаюсь, что Черчесов захотел просто поберечь психику своего первого номера.

Гилерме выдал неудачный матч в последнем туре чемпионата, пропустив три гола от «Динамо» и получив красную карточку. Без него партнеры получили еще два гола, и железнодорожники были разгромлены 1:5. Почти с тем же счетом, что и сборная в Белграде. Совпадение? Возможно. Хотя в матче с турками при первом голе Гилерме так же не спас. Очевидно, что он не в лучшей форме. Да и в целом многие специалисты расценивают его как очень среднего вратаря. Черчесову, однако, он удобен. Иначе чем объяснить его веру в бразильского россиянина? В РПЛ найдется еще два-три голкипера, которые по уровню ничем ему не уступают.

Впрочем, в данном конкретном случае большого выбора у тренера во вратарском вопросе не было. Матвей Сафонов после игры с турками остался в стамбульском отеле в ожидании результатов новых тестов на ковид. Один из предыдущих был подозрительным, что лишило возможности голкипера «Краснодара» поехать вместе с командой в Сербию.

Однако главная беда россиян была все-таки не во вратаре. И не в игре в атаке. Наша защита напоминала проходной двор не от хорошей жизни. Кудряшов и Андрей Семенов пропускали матч из-за дисквалификации, Фернандес и Игорь Смольников – из-за травм. 37-летнего Юрия Жиркова главный тренер просто загонял, зачем-то нагрузив часом игры еще и в товарняке с Молдавией. Проверить захотелось ветерана, который все и всем давно доказал? С сербами Жиркова не хватило даже на первый тайм. Тем более при схеме с двумя центральными, в которой Юрия часто некому страховать.

Провалился и центр обороны, где Джикия и Игорь Дивеев играли вместе второй раз. Первый был в матче с молдованами, которые в створ не ударили вообще. Не того уровня команда, чтобы во встрече с ней проверять взаимодействие новых сочетаний. Армеец ко всем бедам получил травму уже на третьей минуте и играл с заклеенным носом.

Не сработала ставка Черчесова на игроков «Зенита». Вслед за октябрьскими матчами провалили они и ноябрьские. Но так они и в клубе нынче не блещут, как, впрочем, и вся питерская команда. ЦСКА в чемпионате смотрится куда интереснее, однако тренер сборной дать шанс армейцам с сербами не решился. Федора Чалова с Константина Кучаевым оставил на лавке, а Ивана Облякова выпустил только после перерыва, когда изменить что-либо было уже нереально.

Довершали печальную картину отсутствие нормального опорника в виду дисквалификации Зобнина, убитая матчами на три фронта форма Магомеда Оздоева и невнятная игра обоих Миранчуков. Стало понятно, почему Алексей сидит на лавке в «Аталанте». Не враг же тренер итальянцев сам себе, чтобы выпускать подразобранного хавбека при наличии большого выбора. Его два гола за новый клуб после выходов на замену не должны вводить в заблуждение. Миранчук-легионер в ноябрьских матчах за сборную не убедил, как и его брат Антон. При всех вышеперечисленных проблемах этот сюрприз оказался очень неприятным. Возможно, что и решающим. Тем более в отсутствие других креативщиков – Фернандеса и Головина.

Ну и, конечно, Дзюбы. Он хотя бы был способен зажечь команду. Хотя набор игроков, вышедших на поле в Белграде, командой как раз назвать трудно. Не было ее в этот вечер. И это самый тревожный момент, который порождает много вопросов и к игрокам, и прежде всего к их тренеру, который в ноябре потерял не только удачу, но и веру с нашей стороны в то, что он снова способен поднять эту сборную на уровень 2018-го.