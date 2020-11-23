Магомед-Шапи Сулейманов: Конфликта после «Севильи» не было, просто не всегда уместны добрые слова

– В гостях «Краснодар» уступил испанцам 2:3, ведя 2:0 и дважды пропустив в большинстве. Какие впечатления остались от той игры?

– Негатив из-за результата. Мы нормально играли, но не смогли дожать «Севилью». Надеемся взять дома реванш за ту неудачу. Уверен, предстоящий матч проведем сильнее, чем в Испании.

– Две недели назад вам удалось забить «Севилье» со штрафного. Готовы снова поразить ворота соперников?

– Никогда заранее не знаешь, забьешь или нет. Моя задача – принести максимум пользы, чтобы команда победила. А сколько проведу на поле, решать тренерам.

– Правда, что после поражения в Севилье внутри вашей команды возникло напряжение? И как дело обстоит сейчас?

– Никакого конфликта не было. Состоялся разговор между собой. Такое общение полезно. Если мы хотим расти, то не всегда получается говорить добрыми словами. Это нормально. Сейчас у нас новые эмоции и новый матч. Ту игру уже забыли.

– Но вы же сказали о жажде реванша?

– Мы бы в любом случае думали о победе. Это Лига чемпионов. Здесь никто не отбывает номер. А обстоятельства, при которых уступили в Испании, добавляют мотивации.

– «Севилья» – большая команда, действующий победитель Лиги Европы, – напомнил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. – Для нас этот матч – большое событие. Краснодар с нетерпением ждет этой игры.