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Магомед-Шапи Сулейманов: Конфликта после «Севильи» не было, просто не всегда уместны добрые слова
23 ноября 15:00
автор: Юлия Григорьевская

Магомед-Шапи Сулейманов: Конфликта после «Севильи» не было, просто не всегда уместны добрые слова

Полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Севильей» (24 ноября, начало – в 20.55 мск).

– В гостях «Краснодар» уступил испанцам 2:3, ведя 2:0 и дважды пропустив в большинстве. Какие впечатления остались от той игры?
– Негатив из-за результата. Мы нормально играли, но не смогли дожать «Севилью». Надеемся взять дома реванш за ту неудачу. Уверен, предстоящий матч проведем сильнее, чем в Испании.

– Две недели назад вам удалось забить «Севилье» со штрафного. Готовы снова поразить ворота соперников?
– Никогда заранее не знаешь, забьешь или нет. Моя задача принести максимум пользы, чтобы команда победила. А сколько проведу на поле, решать тренерам.

– Правда, что после поражения в Севилье внутри вашей команды возникло напряжение? И как дело обстоит сейчас?
– Никакого конфликта не было. Состоялся разговор между собой. Такое общение полезно. Если мы хотим расти, то не всегда получается говорить добрыми словами. Это нормально. Сейчас у нас новые эмоции и новый матч. Ту игру уже забыли.

– Но вы же сказали о жажде реванша?
– Мы бы в любом случае думали о победе. Это Лига чемпионов. Здесь никто не отбывает номер. А обстоятельства, при которых уступили в Испании, добавляют мотивации.

– «Севилья» – большая команда, действующий победитель Лиги Европы, – напомнил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. – Для нас этот матч – большое событие. Краснодар с нетерпением ждет этой игры.

– Какие выводы сделали из поражения в Испании?
– Тогда мы провели хороший первый тайм, а после перерыва команде не хватало агрессии. Второй пропущенный мяч стал определяющим. На этот раз постараемся избежать ошибок.

– Не игравший с «Тамбовом» Кайо выйдет против «Севильи»? В Испании он ошибался...
– У Кайо был перебор карточек. Конечно, он готовится к завтрашнему матчу, как и вся команда.

Лига чемпионов. Группа Е

источник: «Советский спорт»
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