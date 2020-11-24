Сергей Гуренко: «Зениту» нужно играть в Риме на победу, тогда может получиться ничья

- В четвертом туре Лиги чемпионов «Зениту» предстоит 24 ноября ответный поединок против «Лацио», с которым в Санкт-Петербурге две недели назад сине-бело-голубые сыграли 1:1. Согласны, что тогда команда Сергея Семака упустила верную победу?

- Пожалуй, да. «Зенит» играл очень неплохо и был близок к победе. Была видна команда, претензии к ребятам предъявить сложно, просто в конце немного отвернулась удача.

- А как же разговоры о том, что Артем Дзюба устал? Ведь на нем во многом игра «Зенита» и держалась последние годы.

- В этой Лиге чемпионов у Дзюбы не все получается из-за того, что он футболист не для контригры. Он хорош, когда команда атакует, оказывает постоянное давление на защиту соперников, когда много прострелов. Артем в штрафной может здорово прикрыть мяч, сбросить под удар партнеру, сам забить. Если же «Зенит» обороняется, а Дзюба стоит в центральном круге, понятно – он никуда не убежит. В таком футболе он бесполезен.

Мне кажется, «Зениту» не хватает одного-двух быстрых игроков на флангах для контратак.

- Сердар Азмун может убежать. Но в Риме он, скорее всего, не сыграет...

- Да, Азмун быстр, техничен. А Дзюбу нужно правильно использовать. Если вы хотите победить «Лацио», надо играть более агрессивно, чаще доставлять мяч в штрафную, на Артема . Либо под ним должен быть скоростной игрок. Александр Ерохин точно не такой. А второго Азмуна нет.

- Рискнете предсказать исход матча?

- Питерцам нужно играть на победу. Тогда может получиться ничья.