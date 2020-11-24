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Сергей Гуренко: «Зениту» нужно играть в Риме на победу, тогда может получиться ничья
24 ноября 09:21
автор: Юрий Волохов

Сергей Гуренко: «Зениту» нужно играть в Риме на победу, тогда может получиться ничья

Бывший футболист «Ромы», до недавнего времени тренировавший минское «Динамо», поделился с «Советским спортом» ожиданиями от выезда чемпионов России в итальянскую столицу.

- В четвертом туре Лиги чемпионов «Зениту» предстоит 24 ноября ответный поединок против «Лацио», с которым в Санкт-Петербурге две недели назад сине-бело-голубые сыграли 1:1. Согласны, что тогда команда Сергея Семака упустила верную победу?
- Пожалуй, да. «Зенит» играл очень неплохо и был близок к победе. Была видна команда, претензии к ребятам предъявить сложно, просто в конце немного отвернулась удача.

- А как же разговоры о том, что Артем Дзюба устал? Ведь на нем во многом игра «Зенита» и держалась последние годы.
- В этой Лиге чемпионов у Дзюбы не все получается из-за того, что он футболист не для контригры. Он хорош, когда команда атакует, оказывает постоянное давление на защиту соперников, когда много прострелов. Артем в штрафной может здорово прикрыть мяч, сбросить под удар партнеру, сам забить. Если же «Зенит» обороняется, а Дзюба стоит в центральном круге, понятно – он никуда не убежит. В таком футболе он бесполезен.

Мне кажется, «Зениту» не хватает одного-двух быстрых игроков на флангах для контратак.

- Сердар Азмун может убежать. Но в Риме он, скорее всего, не сыграет...
- Да, Азмун быстр, техничен. А Дзюбу нужно правильно использовать. Если вы хотите победить «Лацио», надо играть более агрессивно, чаще доставлять мяч в штрафную, на Артема . Либо под ним должен быть скоростной игрок. Александр Ерохин точно не такой. А второго Азмуна нет.

- Рискнете предсказать исход матча?
- Питерцам нужно играть на победу. Тогда может получиться ничья.

- Чего ждете от другого матча игрового дня с участием клуба РПЛ, в котором «Краснодар» примет «Севилью»?
- «Севилья» сейчас на ходу, это одна из самых интересных по игре команд в Испании. Понятно, что у гостей футболисты более высокого класса. Так что «Краснодару» будет сложно навязать равную борьбу. Нужно брать дисциплиной и организацией. Действовать четко, без ошибок в обороне, с быстрым переходом в атаку. В Севилье же два мяча краснодарцы забили. Как раз за счет быстрых выбеганий.

Но после потерь мяча важно быстро возвращаться назад. С этим у «Краснодара» проблемы. Потому и пропустили в Севилье три.

- Чего не хватает «быкам», чтобы перейти на новый европейский уровень?
- Наличия в составе еще одного-двух опытных футболистов. «Краснодар» часто играет без оглядки на табло, слишком увлекается. И здесь нужны люди, которые способны успокоить игру.

Примерно это в Лиге чемпионов показывает «Локомотив» Яркой игры мы не видим, но команда действует строго по счету. Поэтому удается достойно противостоять даже таким монтрам как «Атлетико» и «Бавария».

- На что может рассчитывать «Краснодар» 24 ноября?
- Если удастся использовать пространство за спинами защитников »Севильи», наладить контроль мяча и агрессивный отбор, то есть шанс зацепиться за положительный результат. А вот в обмен атаками с испанцами ввязываться не стоит.

Лига чемпионов

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Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

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