«Быки» ушли первыми. «Краснодар» проиграл «Севилье» и лишился шансов на плей-офф ЛЧ (видео)

СЮРПРИЗ ЛОПЕТЕГИ

Домашний матч против «Севильи» становился для «Краснодара» последним шансом продолжить борьбу за выход из группы. По сути, «быков» устраивала только победа: в случае ничьей испанцам наша команда проигрывала по личным встречам, а обойти «Челси» могла только при условии гостевого разрома лондонцев с перевесом в четыре мяча! В общем, было понятно – отступать некуда.

Мурад Мусаев не из тех, кто регулярно тасует состав, но в нынешнем сезоне ему приходится затыкать дыры. Главный тренер «Краснодара» не смог задействовать Матвея Сафонова, сдавшего сомнительный тест на ковид. Вместо него вышел Евгений Городов. А Вандерсон и Ари, только восстановившиеся после травм, ожидаемо начали встречу на скамейке запасных.

У «Севильи» основной потерей стало отсутствие Хесуса Наваса, удаленного в первой встрече команд. Все мы помним, что андалусийцы справились без своего самого опытного защитника даже в меньшинстве (превратили 1:2 в 3:2), так что обольщаться не стоило. Хулен Лопетеги предпринял необычное изменение, перейдя на игру в три центральных защитника. Задача закрывать фланг легла на Оскара Родригеса и лидера атаки Лукаса Окампоса.

А ЧЕГО ИСПУГАЛИСЬ-ТО?

Не успели болельщики разглядеть тактические заготовки тренеров, как гости вышли вперед. Окампос легко ушел на фланге от Виктора Классона и Кристиана Рамиреса и подал, а бедолага Кайо неудачно вынес мяч на ногу Ивану Ракитичу, напомнившему, что не зря его допускали до игры вместе с Лионелем Месси в «Барселоне». Бильярдный выстрел хорвата с лета точно в дальний нижний угол получился отменным.

Многие наверняка будут в очередной раз ругать Кайо, но в данном случае куда хуже сыграли его партнеры по опорной зоне, позволившие беспрепятственно забрать подбор и пробить без сопротивления. Временами казалось, что опорников в «Краснодаре» вообще нет – так глубоко на помочь защитникам опускался Юрий Газинский. Впрочем, в дальнейшем Кайо продолжил чудить. Было забавно наблюдать (не болельщикам «Краснодара», конечно), как его качнул подключившийся к контратаке защитник Жюль Кунде. Бразильца как будто ветром унесло в сторону.

Не более надежен был и подменявший Сафонова Городов. Вратарь заметно нервничал на столь высоком уровне и отбивал мяч как-то испуганно, иногда перед собой. С другой стороны, кажется, весь состав «быков» выглядел напуганным. Видимо, так на игроков повлияло пережитое в первом матче с севильцами.

Магомед-Шапи Сулейманов вместо того, чтобы побороться за мяч в чужой штрафной, рухнул на газон, не дождавшись даже контакта с защитником, за что получил желтую (нелепая симуляция), потерялись Виктор Классон и Реми Кабелля, от которых ждали, что они будут вести команду в Лиге чемпионов. Француза вообще только за тем и покупали за 12 млн евро. В общем, проблемы краснодарцев до перерыва лежали в области психологии. А чем еще объяснить, что даже попыток комбинировать у любящих креатив «быков» не было?

ВАНДЕРСОН, МЫ ТЕБЯ ЖДАЛИ!

Однако во втором тайме краснодарцы заиграли так, как надо. Чему поспособствовало возвращение на поле Вандерсона, вышедшего вместо Шапи. Бразилец сравнял счет в результате классической многоходовки с несколькими передачами в чужой штрафной. А еще до того изумительный момент имел Кабелля, отобравший мяч у Неманьи Гуделя. Француз выскочил один на один с Томашем Вацликом, обыграл вратаря и, казалось, бил наверняка, но в последний момент Кунде в шпагате перевел мяч в штангу.

E o brasileiro Wanderson empata.



Krasnodar 1 x 1 Sevilla. pic.twitter.com/MmZL3jYCuJ — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) November 24, 2020

Еще после момента Кабелля Лопетеги почувствовал, что упускает нити игры, и вернулся к схеме с четырьмя защитниками, параллельно бросив в бой Жоана Жордана. Севильцы попытались восстановить контроль над мячом, просто катая его в районе центрального круга, но все-таки позволили хозяевам отыграться. А вскоре еще и травму получил единственный имеющийся в их распоряжении левый защитник Серхио Эскудеро, вышедший с капитанской повязкой. Пришлось выпускать Карима Рекика, отыгравшего до того в нынешнем сезоне за «Севилью» всего семь минут. Гостям опять пришлось идти на перестроения, которые их только запутали.

Мусаев уверовал в возможность не только зацепить очки, но и одержать первую российскую победу в нынешней Лиге чемпионов, и еще усилил игру Тони Виленой и Ари. Наконец, «Краснодар» показал европейцам тот футбол, который влюбляет в себя болельщиков по всей России, стал временами загонять соперника в штрафную и заставлять действовать на отбой. Вот только в обороне у хозяев стало больше пространства, так что с точки зрения опасных подходов можно сказать, что игра пошла на встречных курсах.

И все-таки концовка прошла с превосходством «Севильи». Краснодарцы не успевали назад, стали допускать многовато ударов по своим воротам и, как следствие, нервничать. Дошло до того, что Кайо бросился выяснять отношения с Газинским прямо по ходу атаки испанцев. В последние минуты Городов парировал несколько опасных ударов и стал, пожалуй, лучшим игроком на этом отрезке, но все равно удержать ничью не удалось. Обидное завершение матча.

Счет 1:2 лишил «Краснодар» шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Есть ощущение, что «Зенит» и «Локомотив» продержатся в гонке путевками в 1/8 финала не многим дольше. Теперь нашим полпредам остается цепляться за Лигу Европы. В следующем туре у «быков» решающая схватка - дома с «Ренном». Победа досрочно выведет хозяев в евровесну.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур

«Краснодар» - «Севилья» - 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 4 – 0:1. Вандерсон, 56 – 1:1. Эль-Хаддади, 90+5 – 1:2.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон (Вилена, 67), Сулейманов (Вандерсон, 46), Классон (Чернов, 84), Кабелла (Уткин, 85), Берг (Ари, 67).

«Севилья»: Вацлик, Кунде, Гудель, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан 53), Фернандо, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Окампос (Идрисси, 72), Эль-Хаддади, Л. де Йонг (Эн-Несири, 72).

Предупреждения: М. Сулейманов, 18. Жордан, 58.

Судья: Гуида (Италия).

«Ренн» - «Челси» - 1:2 (0:1)

Голы: Хадсон-Одои, 22 – 0:1. Гирасси, 85 – 1:1. Жиру, 90+1 – 1:2.

Челси - 10 очков, Севилья - 10, Краснодар - 1, Ренн - 1.