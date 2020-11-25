Сандро Шварц: Стиль Карпина импонирует, но «Динамо» намерено впервые за 6 лет победить в Ростове

- Нас ожидает интенсивный матч, - считает немецкий специалист, с момента назначения которого «Динамо» одержало три победы при одной ничьей. - Мы хорошо проанализировали игру «Ростова». Виден тренерский почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует.

- Футбол «Ростова» схож с динамовскомим: прессинг, интенсивность. Это не создает проблему?

- Насчет похожести согласен. Но мы готовы к максимально интенсивной игре. Будет и прессинг, и контрпрессинг. Однако всегда появляются свободные зоны, которые можно использовать. Придется бороться за каждый квадратный метр.

- Последний раз «Динамо» побеждало в Ростове-на-Дону шесть лет назад. Неприятная серия?

- Мы едем в Ростов за тремя очками. И не обращаем внимание на различные серии. Будет непросто. Но мы знаем, что нужно сделать для победы. Осталось воплотить задуманное на поле.

- У ростовчан не сыграет Матиас Норманн, Кэнто Хасимото. Как думаете, кто их заменит?

- Об этом лучше спрашивать Карпина. Это не моя тема. Мы понимаем, что Норманн и Хасимото - важные игроки, но без них система игры «Ростова» не поменяется.

- В состав «Динамо» возвращается Себастьян Шиманьски. Хорошее подспорье?

- Высокая конкуренция всегда полезна. А у нас средняя линия отлично укомплектована. Есть широкий выбор. С Шиманьски он стал еще шире. Кто именно попадет в стартовый состав, пока не определили. До игры еще есть время.