Сандро Шварц: Стиль Карпина импонирует, но «Динамо» намерено впервые за 6 лет победить в Ростове

- Нас ожидает интенсивный матч, - считает немецкий специалист, с момента назначения которого «Динамо» одержало три победы при одной ничьей. - Мы хорошо проанализировали игру «Ростова». Виден тренерский почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует.
- Футбол «Ростова» схож с динамовскомим: прессинг, интенсивность. Это не создает проблему?
- Насчет похожести согласен. Но мы готовы к максимально интенсивной игре. Будет и прессинг, и контрпрессинг. Однако всегда появляются свободные зоны, которые можно использовать. Придется бороться за каждый квадратный метр.
- Последний раз «Динамо» побеждало в Ростове-на-Дону шесть лет назад. Неприятная серия?
- Мы едем в Ростов за тремя очками. И не обращаем внимание на различные серии. Будет непросто. Но мы знаем, что нужно сделать для победы. Осталось воплотить задуманное на поле.
- У ростовчан не сыграет Матиас Норманн, Кэнто Хасимото. Как думаете, кто их заменит?
- Об этом лучше спрашивать Карпина. Это не моя тема. Мы понимаем, что Норманн и Хасимото - важные игроки, но без них система игры «Ростова» не поменяется.
- В состав «Динамо» возвращается Себастьян Шиманьски. Хорошее подспорье?
- Высокая конкуренция всегда полезна. А у нас средняя линия отлично укомплектована. Есть широкий выбор. С Шиманьски он стал еще шире. Кто именно попадет в стартовый состав, пока не определили. До игры еще есть время.
- Как идет восстановление Сильвестра Игбуна?
- В субботу он точно не сыграет. Но Игбун уже работает индивидуально. В ближайшее время вернется в общую группу.
- Разделяете мнение, что последние успехи «Динамо», позволившие взлететь на четвертое место, были во многом связаны с эмоциональным всплеском после замены главного тренера? И не опасаетесь, что дальше набирать очки будет сложнее?
- Отвечу так: я впечатлен работой команды на тренировках. И у меня нет оснований опасаться, что игроки снизят к себе требования. А при таком уровне самоотдачи всегда можно рассчитывать на высокие результаты. Пока я доволен каждым игроком «Динамо».
- Вам понравился перформанс болельщиков во время дерби со «Спартаком»? Вам посвятили баннер на немецком.
- Конечно, я обратил внимание. После матча получил СМС с фотографией баннера. Было приятно.
- Почему вы так поздно начинаете делать замены?
- Мы не придерживаемся единых принципов в этом вопросе. Каждый матч - отдельная история. Пока ситуация складывалась таким образом, что ранние замены были не нужны. Но это не значит, что они вовсе исключены. Зависит от обстоятельств.
- Следите за выступлениями «Майнца», в котором работали до «Динамо»?
- Да, в воскресенье как раз появилась возможность посмотреть матч. Рад, что «Майнц» одержал первую победу в чемпионате. Она заслуженная.
- С какими чувствами едете в Ростов-на-Дону? - вопрос защитнику «Динамо» Сергею Паршивлюку, который выступал за желто-синих.
- Я провел в «Ростове» два года. Сохранил позитивные воспоминания. Там прекрасные болельщики, красивый стадион. С ростовчанами всегда интересные игры получаются.
- Шварц интересовался вашим мнением о футболе Карпина, который вам хорошо знаком?
- Наш тренер и сам прекрасно справится с подготовкой к матчу. А если что-то спросит, я подскажу. Все знают мое отношение к Карпину. Это очень сальный тренер. Жду встречи с «Ростовом», но друзей на поле не бывает. Нам важно набрать три очка.
- В минувшем туре два гола за «Ростов» забил Хорен Байрамян. Не исключено, именно вам придется противостоять ему на фланге...
- Это мой хороший друг. Всегда радуюсь его успехам. Поздравил с хорошей игрой против «Рубина» в Казани. Однако в субботу мы на 90 минут превратимся в соперников. Я знаю особенности его игры, он - моей. Посмотрим, чья возьмет.
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