«В Аргентине есть один бог, имя ему Диего Армандо». Смерть Марадоны шокировала мир

В октябре он отметил юбилей, а через несколько дней перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

Социальные сети с грустью отреагировали на эту новость.

Джордж Бест и Диего Марадона умерли в один день, 25 ноября! Ирония, бессердечная ты сука! — Ilya D (@Stanley_ID) November 25, 2020

Диего Марадона покинул этот мир. pic.twitter.com/gm5kO9e0Yj — Олд Б⭕️Й (@OldBoy_777) November 25, 2020

Марадона - яркий пример того, что свою лестницу в небо каждый выбирает сам. Мог бы прожить на лет 20 дольше, но куда скучнее. Он выбрал трэш, угар и веселье - его право. Поэтому скорби как таковой нет. Он прожил клевую жизнь, такую как и хотел. Спи спокойно, ДАМ. — третейский судья (@genom88) November 25, 2020

Ох... на 61 году жизни умер аргентинский футболист Диего Марадона 😟

RIP.

Каким бы он непослушным не был последние годы - он история!😔 — Миха Якубенко (@yakubenko_m) November 25, 2020

2020, что ты делаешь?

Диего Марадона 😫 — каталонец (@BarcaBcexhopBeT) November 25, 2020

Марадона был не только величайшим футболистом, но и настоящим гражданином с яркой жизненной позицией. Воевал с ФИФА, называя её мафиозной структурой. Имел коммунистические взгляды, был личным другом Фиделя Кастро. В общем, был колоритнейшей, хотя и противоречивой личностью. — Vladimir Sapunov (@Vsapunov76) November 25, 2020

„Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда.“



Диего Марадона

RIP pic.twitter.com/OcKFbuZg7w — Пьяный Твиттер (@drunktwi) November 25, 2020

В Аргентине есть один бог и имя ему Диего Армандо Марадона.

Numero Uno навсегда!

R.I.P. pic.twitter.com/5WvswMroAO — Угодник (@UgodnikOnTour) November 25, 2020

Для меня он останется великим игроком. Кокаин, дружба с Кастор и другими одиозными личностями не перечёркивают для меня его выдающийся талант. Я даже не помню руку Бога, хотя смотрел тот матч, я помню другой гол. Второй в той игре. Хотя и тот и тот и есть Марадона. RIP pic.twitter.com/JY6EnkjOEI — Cherdantsev (@cherdantsev) November 25, 2020

Год когда ушли Коби и Марадона — Matkovskiy (@batmatkovskiy) November 25, 2020

R.I.P Диего Армандо Марадона.



Человек чье имя стало нарицательным. — илон без маски (@menenbarisuraid) November 25, 2020

Марадона ушёл, «рука Бога» осталась. Один из самых известных голов в мировом футболе... pic.twitter.com/c203Dwm5Ow — Viktor Begun (@vrunner60) November 25, 2020

Умер Диего Армандо Марадона. Чёрный день календаря для футбола вообще. Этот человек был гением на поле и одиозной личностью за его пределами. И это не громкие слова, кстати - именно Марадона привёл сборную Аргентины к последнему кубку мира, чего не смог Леонеля Меси — амфетаминный мишка (@lilscoootiee) November 25, 2020

Прощай, футбольный волшебник, любимец миллионов...Всё, ушёл играть на небеса...Диего Марадона. 30.10.1960 – 25.11.2020. pic.twitter.com/4Nf8xkxFrP — Патрикей VIII (@3sMY83NsxHDrJJc) November 25, 2020

Диего Армандо Марадона.



Было честью играть против легенды.



RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020

Ушел человек Диего. Простой со сложной жизнью. А Марадона остался. Гении не умирают. Каждый раз, когда аргентинский мальчик накрутит трех соперников и забьет, Марадона будет там. — Stanisław Wiedźminin (@stan_minin_) November 25, 2020

Фредди умер 24 ноября. Марадона - 25 pic.twitter.com/a7hyf2r6uH — Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) November 25, 2020

Кто-то его любил, кто-то ненавидел, кто-то восхищался, кто-то боготворил - равнодушных не было. Не был равнодушен и он. Был абсолютно искренним в желании выиграть на футбольном поле. Глыба, легенда, мем. Диего Армандо Марадона. pic.twitter.com/1Iy3Hdfagx — Aleksandr Konev (@Dark_and_ev1l) November 25, 2020

Ушел из жизни Марадона - великий неорганизованный талант. Мне он запомнился двумя эпизодами. В период войны с Великобританией забил рукой гол в ворота Англии. Потом сказал, что это была «рука Бога». И слезами после поражения Аргентины от Германии в финале ЧМ. Диего тогда не играл — Блог натуралиста (@6HpPLLwEmdjakvN) November 25, 2020