«В Аргентине есть один бог, имя ему Диего Армандо». Смерть Марадоны шокировала мир

В октябре он отметил юбилей, а через несколько дней перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.
Социальные сети с грустью отреагировали на эту новость.
Джордж Бест и Диего Марадона умерли в один день, 25 ноября! Ирония, бессердечная ты сука!— Ilya D (@Stanley_ID) November 25, 2020
Диего Марадона покинул этот мир. pic.twitter.com/gm5kO9e0Yj— Олд Б⭕️Й (@OldBoy_777) November 25, 2020
Марадона - яркий пример того, что свою лестницу в небо каждый выбирает сам. Мог бы прожить на лет 20 дольше, но куда скучнее. Он выбрал трэш, угар и веселье - его право. Поэтому скорби как таковой нет. Он прожил клевую жизнь, такую как и хотел. Спи спокойно, ДАМ.— третейский судья (@genom88) November 25, 2020
Ох... на 61 году жизни умер аргентинский футболист Диего Марадона 😟— Миха Якубенко (@yakubenko_m) November 25, 2020
RIP.
Каким бы он непослушным не был последние годы - он история!😔
2020, что ты делаешь?— каталонец (@BarcaBcexhopBeT) November 25, 2020
Диего Марадона 😫
Марадона был не только величайшим футболистом, но и настоящим гражданином с яркой жизненной позицией. Воевал с ФИФА, называя её мафиозной структурой. Имел коммунистические взгляды, был личным другом Фиделя Кастро. В общем, был колоритнейшей, хотя и противоречивой личностью.— Vladimir Sapunov (@Vsapunov76) November 25, 2020
„Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда.“— Пьяный Твиттер (@drunktwi) November 25, 2020
Диего Марадона
RIP pic.twitter.com/OcKFbuZg7w
В Аргентине есть один бог и имя ему Диего Армандо Марадона.— Угодник (@UgodnikOnTour) November 25, 2020
Numero Uno навсегда!
R.I.P. pic.twitter.com/5WvswMroAO
Для меня он останется великим игроком. Кокаин, дружба с Кастор и другими одиозными личностями не перечёркивают для меня его выдающийся талант. Я даже не помню руку Бога, хотя смотрел тот матч, я помню другой гол. Второй в той игре. Хотя и тот и тот и есть Марадона. RIP pic.twitter.com/JY6EnkjOEI— Cherdantsev (@cherdantsev) November 25, 2020
Диего Марадона🙏🕊 pic.twitter.com/2eM6Ghjlhk— Леван Горозия (@L_One_Mars) November 25, 2020
Год когда ушли Коби и Марадона— Matkovskiy (@batmatkovskiy) November 25, 2020
R.I.P Диего Армандо Марадона.— илон без маски (@menenbarisuraid) November 25, 2020
Человек чье имя стало нарицательным.
Марадона ушёл, «рука Бога» осталась. Один из самых известных голов в мировом футболе... pic.twitter.com/c203Dwm5Ow— Viktor Begun (@vrunner60) November 25, 2020
Умер Диего Армандо Марадона. Чёрный день календаря для футбола вообще. Этот человек был гением на поле и одиозной личностью за его пределами. И это не громкие слова, кстати - именно Марадона привёл сборную Аргентины к последнему кубку мира, чего не смог Леонеля Меси— амфетаминный мишка (@lilscoootiee) November 25, 2020
Прощай, футбольный волшебник, любимец миллионов...Всё, ушёл играть на небеса...Диего Марадона. 30.10.1960 – 25.11.2020. pic.twitter.com/4Nf8xkxFrP— Патрикей VIII (@3sMY83NsxHDrJJc) November 25, 2020
БОЖЕ, Марадона.... pic.twitter.com/bXXLFpeaD3— Natalia Valeria (@MikhalkoChen) November 25, 2020
Диего Армандо Марадона.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Было честью играть против легенды.
RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH
Ушел человек Диего. Простой со сложной жизнью. А Марадона остался. Гении не умирают. Каждый раз, когда аргентинский мальчик накрутит трех соперников и забьет, Марадона будет там.— Stanisław Wiedźminin (@stan_minin_) November 25, 2020
Фредди умер 24 ноября. Марадона - 25 pic.twitter.com/a7hyf2r6uH— Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) November 25, 2020
Кто-то его любил, кто-то ненавидел, кто-то восхищался, кто-то боготворил - равнодушных не было. Не был равнодушен и он. Был абсолютно искренним в желании выиграть на футбольном поле. Глыба, легенда, мем. Диего Армандо Марадона. pic.twitter.com/1Iy3Hdfagx— Aleksandr Konev (@Dark_and_ev1l) November 25, 2020
Ушел из жизни Марадона - великий неорганизованный талант. Мне он запомнился двумя эпизодами. В период войны с Великобританией забил рукой гол в ворота Англии. Потом сказал, что это была «рука Бога». И слезами после поражения Аргентины от Германии в финале ЧМ. Диего тогда не играл— Блог натуралиста (@6HpPLLwEmdjakvN) November 25, 2020
25-е ноября какая-то дата ухода Легенд футбола, не устоявших перед своими соблазнами— Ivan Prokopov (@true_kaddafych) November 25, 2020
в 2005 - Джордж Бест
в 2020 - Диего Марадона