Диего Армандо Марадона. Биографическая справка

25 сентября 2020 года умер прославленный футболист Диего Армандо Марадона.

Марадона родился в аргентинском городе Ланус 30 октября 1960 года. Первым клубом форварда стал «Архентинос Хуниорс», за который он дебютировал в возрасте 15 лет. Проведя несколько сезонов в «Бока Хуниорс», в 1982 году Марадона перешел в «Барселону», в составе которой выиграл Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок страны.

Наиболее яркий период в клубной карьере Диего пришелся на время его выступления за «Наполи», цвета которого он защищал с 1984 по 1991 год. Вместе с неаполитанцами он выигрывал Кубок УЕФА (1988/89), чемпионат Италии (1986/87, 1989/90), Кубок (1986/87) и Суперкубок страны (1990).

В 1986 году Марадона стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира, а спустя четыре года выиграл серебряную медаль мирового первенства.

В четвертьфинале мундиаля 1986 года аргентинцы обыграли сборную Англии со счетом 2:1 благодаря дублю Диего. Оба мяча вошли в историю мирового футбола. На 51-й минуте нападающий открыл счет в матче, переправив мяч в ворота Питера Шилтона рукой. Главный арбитр нарушения не заметил и засчитал гол. После игры Диего сказал: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога».