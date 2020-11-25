Диего Армандо Марадона. Биографическая справка

25 сентября 2020 года умер прославленный футболист Диего Армандо Марадона.
Марадона родился в аргентинском городе Ланус 30 октября 1960 года. Первым клубом форварда стал «Архентинос Хуниорс», за который он дебютировал в возрасте 15 лет. Проведя несколько сезонов в «Бока Хуниорс», в 1982 году Марадона перешел в «Барселону», в составе которой выиграл Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок страны.
Наиболее яркий период в клубной карьере Диего пришелся на время его выступления за «Наполи», цвета которого он защищал с 1984 по 1991 год. Вместе с неаполитанцами он выигрывал Кубок УЕФА (1988/89), чемпионат Италии (1986/87, 1989/90), Кубок (1986/87) и Суперкубок страны (1990).
В 1986 году Марадона стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира, а спустя четыре года выиграл серебряную медаль мирового первенства.
В четвертьфинале мундиаля 1986 года аргентинцы обыграли сборную Англии со счетом 2:1 благодаря дублю Диего. Оба мяча вошли в историю мирового футбола. На 51-й минуте нападающий открыл счет в матче, переправив мяч в ворота Питера Шилтона рукой. Главный арбитр нарушения не заметил и засчитал гол. После игры Диего сказал: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога».
Спустя несколько минут Марадона забил второй мяч, который в итоге стал победным. Гениальный аргентинец убежал с середины поля, обыграв на пути к воротам шесть английских игроков. В 2002 году этот гол был признан лучшим в истории чемпионатов мира.
Диего Армандо стал лучшим футболистом XX века в результате голосования на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов.
К сожалению, вся карьера великого аргентинца неразрывно связана с наркотиками, которые он начал употреблять, выступая за «Барселону». На чемпионате мира 1994 года в США капитан сборной Аргентины успел забить всего лишь один гол в ворота сборной Греции. После этого в его крови были обнаружены запрещенные препараты и он был дисквалифицирован. После возращения домой с чемпионата он обстрелял из пневматического ружья, дежуривших у его дома папарацци.
Игровую карьеру Марадона завершил в 1997 году, после чего решил стать тренером. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины. Под его руководством команда на чемпионате мира 2010 года дошла до 1/4 финала, где уступила команде Германии со счетом 0:4.
С сентября 2019 года Марадона тренировал «Химнасию».
В начале ноября стало известно, что он перенес операцию после кровоизлияния в мозг.
25 ноября аргентинские СМИ сообщили, что Марадона скончался в возрасте 60 лет.