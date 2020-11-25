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Марадона умер. Но он будет жить вечно
25 ноября 21:11
автор: Алексей Безъязычный

Марадона умер. Но он будет жить вечно

Из Аргентины пришла страшная весть. На 61-м году жизни не стало великого Диего Армандо Марадоны.

Когда же уже закончится этот треклятый 20-й год? В самом его начале мы отказывались верить в трагическую гибель Коби Брайанта. Но та нелепая авиакатастрофа, увы, оказалось правдой. Как и все последующие несчастья, разом обрушившиеся на нашу бедную планету. Однако ненасытному 20-му все мало. Теперь мы читаем новости о Марадоне. Рыдаем. Не верим. Но и с этим нам теперь, увы, придется жить.

После гибели Брайанта многие звезды НБА отказались выходить на площадку.

Сегодня, в этот черный день 25 ноября 2020 года, многим футбольным звездам будет невероятно тяжело найти в себе силы выйти на футбольное поле. Нет, УЕФА не отменил матчи Лиги чемпионов. Но если бы это произошло, никто бы не возражал.

Даже поколению, выросшему на противостоянии Месси и Роналду, не нужно объяснять, кого потерял футбольный мир. Для тех же, кто взрослел в 80-е и 90-е, вместе с Марадоной, возможно, ушел сам футбол.

Хотя, почему ушел?..

Сейчас эти люди мыслями возвращаются в те фантастические времена, когда заштатный клуб «Наполи» мог дважды стать чемпионом Италии. Когда самому дорогому игроку «Барселоны» могли по заказу сломать ногу. Когда в одном матче один человек мог забить и самый скандальный в истории гол рукой, и самый красивый гол чемпионатов мира, обведя пол-команды соперников.

Когда лучшего футболиста планеты отстраняли за наркотики. А после возвращения в игру – снимали прямо в разгар мирового первенства за допинг…

Сколько же в том футболе было жизни. С ее парадоксами, глупостями, подвигами, предательствами. Всем тем, что олицетворял и от чего страдал на футбольном поле и за его пределами Марадона. Герой и злодей, мудрец и глупец, кумир и посмешище, любящий сын, муж и отец и последний бабник и пьяница. Человек, который мог позволить себе прилететь на матч со «Спартаком» на личном самолете. В открытую критиковать действующего президента ФИФА. Объявить войну Великобритании и США. Кататься по газону на пузе в качестве главного тренера сборной Аргентины…

И каким же фальшивым, предсказуемым и скучным на этом фоне выглядит футбол современный. С его бессмысленными подсчетами «Золотых мячей» (у Марадоны не было ни одного - и что?), нелепыми соревнованиями в инстаграме и никому не нужными перемещениями в рейтингах «Форбс». Футбол, в котором «героев из соседнего двора» заменили мультимиллионеры, напоминающие «роботов» из компьютерной приставки.

Марадона умер сегодня, а его футбола не стало уже давно. И от этого еще печальнее.

Хотя… Долой грусть! Марадона нам ее не простил бы. Ведь он будет жить с нами вечно, правда? На фото и видео (уже иду пересматривать первый футбольный матч, который увидел по ТВ, - между Камеруном и Аргентиной на ЧМ-1990), в нашей памяти и фильмах.

Самый лучший снял когда-то Эмир Кустурица. Такой же бунтарь и гений, только из мира кинематографа. Кто не видел документального творения сербского режиссера о Марадоне, обязательно посмотрите. Оно того стоит. Оно объяснит вам всё!

И тогда вы обязательно подпоете Ману Чао:

Если б я был Марадоной, я как он бы жил,
Если б я был Марадоной, по любым воротам б бил,
Если б я был Марадоной, не ошибся б никогда,
Если б я был Марадоной, не пропал бы в никуда,

Если б я был Марадоной, я как он стал жить...
Фейерверки... вечеринки... До предела доходить...
Если б я был Марадоной, я б на весь мир прокричал,
Что в ФИФА большие воры правят наш футбольный бал

Если б я был Марадоной, я б стал жить как он,
Мир как мячик расцветал бы круглым кожаным цветком,
Если б я был Марадоной, я бы в матчах побеждал,
Если б я был Марадоной, не пропал бы в никуда…

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