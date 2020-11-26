Покойся с миром, бунтарь Диего! Таких, как ты, больше не делают...

7 ноября 1990 года мы с одноклассниками ходили «на Марадону». В «Лужники». Мы знали, что Диего прилетел отдельно от команды. Расстроились что он не вышел в старте - но пропустить этот матч мы не могли. Марадона играет в Москве? К черту телевизор!

Он вышел на 65-й минуте. Лужники задохнулись от эмоций, а ведь на матче было почти 100 тысяч зрителей (мы были на верхнем ярусе трибуны В). К Марадоне сразу же встал Кульков, персонально опекавший его в матче в Неаполе. Диего выдал несколько шедевров, но, конечно, он был уже не тот...

Недавно ушел из жизни Василий Кульков. И вот сегодня умер тот, против которого Кульков сыграл чуть ли не самый знаменитый свой матч. В этом споре Диего опередил Пеле, с которым его сравнивали почти всю жизнь...

Марадона, вне всякого сомнения, был гением. Причем если в 1986-м вокруг него была фантастическая команда, то в 1990-м его гений засиял совершенно иначе. До финала ЧМ Аргентину дотащили трое - Диего, его главная цель впереди Клаудио Каниджа, и феноменальный вратарь Гойкоэчеа, замеривший сломавшего ногу в первой игре Пумпидо.

Но был ли Марадона человеком? Я не уверен.

Никогда, никто, ни один спортсмен не казался мне натуральным пришельцем. Ни Джордан, ни Гретцки, ни Шумахер, ни Леб, никто. Может быть, молодой Тайсон. Они, кстати, похожи чем-то, и оба регулярно поворачивали не на те дорожки. Диего скоро похоронят. А Тайсон на этой неделе вернется в ринг...

Я не очень любил Марадону. Были игроки, которые были мне намного ближе. Из аргентинцев - бородатый защитник Батиста (в 2010-м он сменит Марадону во главе сборной Аргентины). Или тот же Каниджа. Но Диего был настоящий Mr. Football. Его можно было не любить, но нельзя было не восторгаться им. В том числе - его постоянным шельмованием. Руками вот этими, одной из которых он на ЧМ-1990 выбил мяч из ворот в игре Аргентины и СССР...

Помимо холодного ноябрьского школьного вечера 1990-го - мне запомнится уже совершенно поехавший кукушкой Марадона в качестве тренера сборной. В Мюнхене перед товарищеским матчем с Германией он потребовал отцепить весь квартал вокруг отеля сборной. Дети остались без его автографов, фанаты - без фото с ним. Тогда Марадона принял Томаса Мюллера за болл-боя. Томас отомстит на ЧМ-2010.

А еще я помню интервью в «Спорт-Экспрессе». По-моему, защитника 70-х-80-х Головни. Оно так и называлось «Как я держал Марадону». Речь была о молодежном ЧМ-1979, и о финале Аргентина - СССР. Диего забил на 76-й, Аргентина выиграла 3:1. Николай Толстых тряс передо мной этой газетой, и ругался. «Он забыл, что еще живы люди, которые помнят, как именно он его держал - руками за трусы»...

Покойся с миром, бунтарь Диего! Таких, как ты, больше не делают...