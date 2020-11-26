ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Покойся с миром, бунтарь Диего! Таких, как ты, больше не делают...
26 ноября 00:45
автор: Алексей Андронов

Покойся с миром, бунтарь Диего! Таких, как ты, больше не делают...

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о легендарном футболисте Диего Марадоне.

7 ноября 1990 года мы с одноклассниками ходили «на Марадону». В «Лужники». Мы знали, что Диего прилетел отдельно от команды. Расстроились что он не вышел в старте - но пропустить этот матч мы не могли. Марадона играет в Москве? К черту телевизор!

Он вышел на 65-й минуте. Лужники задохнулись от эмоций, а ведь на матче было почти 100 тысяч зрителей (мы были на верхнем ярусе трибуны В). К Марадоне сразу же встал Кульков, персонально опекавший его в матче в Неаполе. Диего выдал несколько шедевров, но, конечно, он был уже не тот...

Недавно ушел из жизни Василий Кульков. И вот сегодня умер тот, против которого Кульков сыграл чуть ли не самый знаменитый свой матч. В этом споре Диего опередил Пеле, с которым его сравнивали почти всю жизнь...

Марадона, вне всякого сомнения, был гением. Причем если в 1986-м вокруг него была фантастическая команда, то в 1990-м его гений засиял совершенно иначе. До финала ЧМ Аргентину дотащили трое - Диего, его главная цель впереди Клаудио Каниджа, и феноменальный вратарь Гойкоэчеа, замеривший сломавшего ногу в первой игре Пумпидо.

Но был ли Марадона человеком? Я не уверен.

Никогда, никто, ни один спортсмен не казался мне натуральным пришельцем. Ни Джордан, ни Гретцки, ни Шумахер, ни Леб, никто. Может быть, молодой Тайсон. Они, кстати, похожи чем-то, и оба регулярно поворачивали не на те дорожки. Диего скоро похоронят. А Тайсон на этой неделе вернется в ринг...

Я не очень любил Марадону. Были игроки, которые были мне намного ближе. Из аргентинцев - бородатый защитник Батиста (в 2010-м он сменит Марадону во главе сборной Аргентины). Или тот же Каниджа. Но Диего был настоящий Mr. Football. Его можно было не любить, но нельзя было не восторгаться им. В том числе - его постоянным шельмованием. Руками вот этими, одной из которых он на ЧМ-1990 выбил мяч из ворот в игре Аргентины и СССР...

Помимо холодного ноябрьского школьного вечера 1990-го - мне запомнится уже совершенно поехавший кукушкой Марадона в качестве тренера сборной. В Мюнхене перед товарищеским матчем с Германией он потребовал отцепить весь квартал вокруг отеля сборной. Дети остались без его автографов, фанаты - без фото с ним. Тогда Марадона принял Томаса Мюллера за болл-боя. Томас отомстит на ЧМ-2010.

А еще я помню интервью в «Спорт-Экспрессе». По-моему, защитника 70-х-80-х Головни. Оно так и называлось «Как я держал Марадону». Речь была о молодежном ЧМ-1979, и о финале Аргентина - СССР. Диего забил на 76-й, Аргентина выиграла 3:1. Николай Толстых тряс передо мной этой газетой, и ругался. «Он забыл, что еще живы люди, которые помнят, как именно он его держал - руками за трусы»...

Покойся с миром, бунтарь Диего! Таких, как ты, больше не делают...

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео-воспоминания первого боя Конора Макгрегора и Дастина ПорьеПоединок Физиева и Мойкано отменен из-за коронавируса у бразильцаAudi, BMW или Mercedes? Рейтинг самых надежных автомобилей 2020 годаЦСКА надоело хамство Черчесова. Клуб жестко ответилВасилий Уткин отреагировал на скандальное интервью с ЧерчесовымПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины
ЦСКА и «Фейенорд» вновь порадуют нас голами? Да – 1,82!
26 ноября армейцам предстоит ключевой матч группового этапа Лиги Европы с «Фейенордом». Судя по всему, нас ожидает зрелищная и результативная игра, как это было три недели назад в Нидерландах.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Хоккей: NHL отбирает у игроков 9 долларов из 10

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика