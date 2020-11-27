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«Чалов – наш сукин сын, которого мы должны оберегать». Гончаренко – после нулей с «Фейенордом»
27 ноября 00:02
автор: Юлия Григорьевская

«Чалов – наш сукин сын, которого мы должны оберегать». Гончаренко – после нулей с «Фейенордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы против клуба из Роттердама.

- У России ноль побед в 16 матчах основных стадий еврокубков этого сезона. У ЦСКА - три очка и последнее место в группе. Что скажете?
- Заколдованный турнир для нас. Мы сегодня вспоминали, когда одерживали последний раз победу дома в Лиге Европы. Это было с «Црвеной Звездой». Три года прошло уже, если не больше. Если брать статистику, мы много ударов наносим, но... После удаления соперник уплотнился. У нас же стало больше сумбура, чем осмысленности. Надо было больше атаковать флангами. Выпустили высокорослых футболистов, чтобы оказать давление, но подач и прострелов не хватало.

- Сценарий этого матча напоминал игру с загребским «Динамо», также завершивуюся в Москве 0:0. Не сделали выводов?
- Почему же? Если команда наносит девять ударов – это должно выливаться с гол. Мы нанесли гораздо больше, но не забили. Это вопрос реализации. Может, это уверенность нападающих, может? надо спринт раньше начинать или лучше открываться. Когда нет ударов и подходов – это плохо. А когда ты угрожаешь воротам, но не забиваешь - это, повторюсь, вопрос реализации.

- Как оцените игру Федора Чалова? У него было много хороших моментов. Как-то морально повлияла на нападающего суета вокруг слов о нем Станислава Чечесова?
- Мы пробуем изменить его открывания. Он много работает спиной и идет назад к мячу. Надо, чтобы он по-другому открывался. Сегодня открывался более качественно, на более высокой скорости, и были предпосылки, чтобы завершать. А что касается состояния... Любой амбициозный игрок должен разозлиться, а не обидеться и надуть щеки и делать важный вид. Несмотря на любую критику, он для нас останется лучшим нападающим. Это наш сукин сын, которого мы должны оберегать.

Сытые нулевые. ЦСКА довел «черную серию» России в еврокубках до 16 матчей без побед

- Довольны результатом? - вопрос главному тренеру «Фейенорда» Дику Адвокату.
- Игра выдалась непростой, хотя в первом тайме мы выглядели лучше, чем ЦСКА. В перерыве надеялись на хороший результат, но случилось удаление, а вдесятером играть сложнее. Но я рад, что мы набрали одно очко, потому что сложно обороняться в меньшинстве.

- Вы сыграли два матча против этого ЦСКА. Можете сравнить с тем ЦСКА, которому противостоял ваш «Зенит»?
- Тяжело сравнивать команду десятилетней давности и нынешнюю. Молодых и талантливых игроков сейчас стало больше, и у них есть нужные качества, чтобы показывать результат.

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