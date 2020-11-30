Евгений Ловчев: Кокорин сильнее Ларссона и Понсе по потенциалу

По итогам 16 туров таблицу возглавляют «Зенит», ЦСКА и «Спартак», набрав по 32 очка. По дополнительным показателям команда Сергея Семака занимает первое место, армейцы идут на втором, а спартаковцы – на третьем.

– Что вас порадовало больше: игра или то, что «Спартак» догнал других лидеров чемпионата?

– Игра не порадовала. Болельщики «Спартака» на меня обижаются, но я повторю, что футбол в исполнении красно-белых – не чемпионский футбол. Практически во всех играх с командами нижней половины турнирной таблицы они мучаются. Вчера в том числе. Казалось бы «Ротор», забили быстрый гол. Держите мяч, вытаскивайте их на себя и за счет класса забивайте еще.

Но во втором тайме «Ротор» перехватил инициативу. Мы (болельщики) смотрим и трясемся: «Сейчас пропустят». Все это уже было. 2:0 выигрывали у «Сочи» - 2:2. 2:1 выигрывали у «Урала» - 2:2. И дальше по списку. Я даже не помню, чтобы «Спартак» с кем-то спокойно доиграл матч.

При этом Доменико Тедеско выстроил определенную игру. Она может нравиться или нет, может быть спартаковской, а может - нет. В большей степени – совершенно не спартаковская. Но игра выстроена. Пока односторонняя, Команда играет за счет контратак. Да и в целом в мире мало команд, которые могут преодолевать насыщенную оборону. У нас в стране таких команд нет.

– «Спартак» не показывает чемпионскую игру, но ЦСКА или «Зенит» разве лучше?

– Нет. Если «Спартак» цепляется, как курочка по зернышку, «Зенит» с его составом… Разве в «Спартаке» есть такая пятерка иностранцев как Малком, Деян Ловрен, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос и Сердар Азмун? И рядом нет. Но «Зенит» не играет в силу своих игроков.

Если мы говорим про «Спартак» или ЦСКА, что там выпадает условный Марио Фернандес, которого некем заметь, у «Зенита» на скамейке есть Александр Ерохин и Себастьян Дриусси. Для нашей страны, я не говорю про Лигу чемпионов, «Зенит» не должен заметить потерю двух-трех игроков.

– Как вам играла Александра Кокорина?

– В составе «Спартака» он хорошо пока не играл. Вчера в том числе. Кокорин из тех футболистов, которых нужно любить и доверять. Он лучше играет, когда его «ласкают». Самое главное в том, что часто про игроков говорят: «Он не подходит для команды или наоборот». Это ерунда. Тем более у нас в стране. А что ему подходит? Он был в «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Зените» и теперь в «Спартаке». Какая команда ему подходит? Он умеет играть в футбол? Умеет. Значит, он сам или тренер не доводят его до определенного состояния. Нужно поговорить с тренером, чтобы понять, где ему комфортнее играть. И пусть доказывает, что он способен принесли пользу здесь. У меня нет сомнений, что по потенциалу Кокорин сильнее Джордана Ларссона и Эсекиэля Понсе.

– По моментам на 13-й и 60-й минуте - были ли пенальти?

– Для меня совершенно очевидно, что локоть пошел в лицо Кокорину. Особенно в замедленном повторе. Это был пенальти. Момент с Ларссоном - интересный. Почему судья дал свисток? Дай доиграть эпизод и предъяви карточку позже. Ларссон же не просил пенальти. Упал и упал, в конце концов.

Мы в студии этот момент обсуждали и дошли до такого «а если бы». А если бы мяч после падения Ларссона оказался у игроков «Ротора» и началась голевая атака на ворота «Спартака»? Судья остановил бы игру? Наверное, нет. Таковы тонкости судейства сегодня. Для меня однозначно, что как минимум не было симуляции. При повторе непонятно, задел вратарь Ларссона или нет. Но дай доиграть эпизод. Это главный вопрос.

– Как вам игра Ильи Кутепова на позиции нападающего? За мячи цеплялся, борьбу навязывал…

– Красивая прическа. Пять минут играл. Не о чем говорить. Второй тайм спартаковцев возили прилично, и повезло, что не пропустили гол. Замена с участием Кутепова была для того, чтобы потянуть время. Играли длинными мячами вперед, за которые нужно было зацепиться. И нужно было помочь на стандартах. Все.