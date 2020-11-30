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Где вы, русские Холанды и Мбаппе? Показатели лучших бомбардиров РПЛ – ниже европейского плинтуса
30 ноября 17:00

Где вы, русские Холанды и Мбаппе? Показатели лучших бомбардиров РПЛ – ниже европейского плинтуса

Ни один из десяти самых результативных футболистов по итогам 16 туров российской премьер-лиге не может похвастать приличной результативностью.

Старт второго круга РПЛ высветил одну из ключевых проблем нашего чемпионата – низкую результативность, как общекомандную, так и индивидуальную. На то, что в выходные действующие участники еврокубков (»Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА) не забили ни одного гола, обратили внимание все. Но это лишь верхушка айсберга.

Лидеры бомбардирской гонки-2020/21 Артем Дзюба, Джордже Деспотович и Кристиан Нобоа имеют по итогам 16 туров лишь по 7 забитых мячей на брата. И только у Деспотовича более-менее достойный показатель скорострельности – серб поражает ворота каждые 131,1 минуты. Зато Дзюба тратит на гол на 29,5 минуты больше, чем в РПЛ-2019/20, когда он забил 17 мячей за чемпионат и поделил звание лучшего снайпера с Сердаром Азмуном (сейчас - 6 голов).

Просели показатели и у Евгения Луценко (15 голов в прошлом сезоне). Из-за тяжелой травмы он не играет с сентября, однако и за проведенные 442 минуты сумел поразить ворота соперников всего раз. Относительный прогресс можно зафиксировать только у Николы Влашича и Александра Соболева. Армеец по сравнению с прошлым сезоном увеличил скорострельность на 16,7 минуты, спартаковец – на 43,4, но беда в том, что Соболев имеет заметно меньше игровой практики. За сезон-2019/20 от отыграл 2208 минут, а сейчас после 16 туров получил от тренеров 703. Да еще и операция на колене вывела его из строя на неопределенный срок...

Впечатляет статистика разве что Александра Ерохина – гол каждые 107,5 минуты. У зенитовца лучшая скорострельность в лиге среди игроков, проведших на поле более 500 минут, но Сергей Семак дает Ерохину слишком мало времени: около 40,3 минуты на тур. То есть, один из лучших снайперов команды (6 голов) имеет статус резервиста. В основе Ерохин появился всего семь раз.

Лучшие бомбардиры РПЛ

  • Деспотович: сезон-2019/20 - 8 голов (каждые 219,4 минуты), 2020/21 - 7 голов (каждые 131,1 минуты)
  • Нобоа: 2019/20 - 4 (401,5), 2020/21 - 7 (146,4)
  • Дзюба: 2019/20 - 17 (136,2), 2020/21 - 7 (165,7)
  • Ерохин: 2019/20 - 2 (423,5), 2020/21 - 6 (107,5)
  • Азмун: 2019/20 - 17 (123,5), 2020/21 - 6 (138,3)
  • Берг: 2019/20 - 9 (154,4), 2020/21 - 6 (164,0)
  • Э. Понсе: 2019/20 - 6 (277,7), 2020/21 - 6 (169,3)
  • Кучаев: 2019/20 - 0, 2020/21 - 6 (174,0)
  • Бериша: 2019/20 - 3 (478,7), 2020/21 - 6 (192,2)
  • Лесовой: 2019/20 - 3 (657,3), 2020/21 - 6 (203,0)
  • Влашич: 2019/20 - 12 (220,9), 2020/21 - 6 (204,2)
  • Ларссон: 2019/20 - 7 (231,3), 2020/21 - 6 (230,1)

Сравнение с ведущими европейскими чемпионатами, мягко говоря, не в нашу пользу. Только в Испании лидеру бомбардирской гонки требуется более 100 минут на гол – Микелю Оярсабалю из «Реала Сосьедад». Но примера сейчас «больна». Признанные бомбардиры вроде Лионеля Месси (191 минута на гол), или Карима Бензема (175,8) никак не раскочегарятся в условиях пандемии. Но такие суперзвезды свое обязательно наверстают. Можно не сомневаться.

При это в остальных элитных лигах уже осенью наблюдается пиршество индивидуальных перфомансов. Особенно - в чемпионатах Италии и Германии, где вся тройка лидеров бомбардирской гонки укладывается в 78 минут на гол! Просто невероятные показатели у Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Шведу на гол требуются 52,9 минуты, португальцу – и того меньше (47,5, то есть чуть больше тайма). И это при том, что на двоих им 74 года! Вот и говорите потом, что после 30 карьера идет на спад...

Мощно выступает и Килиан Мбаппе (9 голов, забивает каждые 66 минут), но все-таки «ПСЖ» во Франции имеет даже большее преимущество, чем «Бавария» в Германии, где Роберт Левандовски настрелял пока больше всех в Европе – 12 голов (каждые 53,1 минуты). За поляком пытается удержаться 20-летний норвежец Эрлинг Холанд (10 голов, по голу каждые 65,1 минуты).

А из свежих лиц в лидерах 23-летний Доминик Калверт-Льюин, забивший за «Эвертон» 10 мячей (каждые 88 минут). Понятно, что мастеров такого уровня в РПЛ нет, но и уровень сопротивления в чемпионате России куда ниже, а результаты – заметно хуже. Так что новых трансферов из РПЛ в Европу следующим летом (и тем более, зимой), по крайней мере, среди игроков атакующей линии, ждать не приходится. Перевелись на русской земле элитные нападающие. Независимо от паспорта. Это факт. И одна из причин резкого снижения футбола в целом.

Лучшие бомбардиры чемпионатов

  • Россия: Деспотович (7 голов, 131,1 минуты на мяч), Нобоа (7, 146,4), Дзюба (7, 165,7)
  • Англия: Калверт-Льюин (10, 88,0), Сон Хын Мин (9, 91,6), Салах (8, 98,0)
  • Италия: Ибрагимович (10, 52,9), Роналду (8, 47,5), Лукаку (7, 77,3)
  • Испания: Оярсабаль (7, 102,1), Морено (6, 131,0), Суарес (5, 75,2)
  • Германия: Левандовски (12, 53,1), Холанд (10, 65,1), Крамарич (7, 64,3)
  • Франция: Мбаппе (9, 66,0), Диа (8, 96,3), Ньян (6, 79,2)

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