Тимур Жамалетдинов: Надеюсь, мой гол «Тамбову» признают самым красивым в туре

«ЛУЧШЕ ЗАБИВАТЬ ЧАЩЕ И ПРОЩЕ, ЧЕМ РЕДКО, НО ШЕДЕВРЫ»

- «Уфа» не могла победить на протяжении 13 туров. После разгрома прямого конкурента груз упал с плеч?

- Когда мы во втором туре выиграли в Туле, конечно, никто не думал, что следующей победы придется ждать так долго, больше трех месяцев… Конечно, все очень рады окончанию этой неприятной серии. И хорошо, что это произошло дома. Мы же в Уфе до этого в нынешнем чемпионате не побеждали. Хотелось, наконец, порадовать болельщиков. Теперь нужно удачно отыграть оставшиеся до зимнего перерыва три тура. А потом пауза – и финишная прямая.

- Теперь и до «Тамбова» рукой подать. А это уже зона переходных матчей…

- Безусловно, победить соперника, который, как и мы борется за выживание, важно вдвойне. Впрочем, нашими конкурентами можно назвать целую группу команд. Мы за всеми следим. И постараемся приблизиться не только к «Тамбову».

- Оба мяча в воскресенье вы забили из-за пределов штрафной. Какой больше понравился?

- Второй. Он более сложный по исполнению, да и дистанция до ворот была побольше. Хотя, первый гол тоже неплохой. Разыграли штрафной, и я хорошо попал. На тренировках мы отрабатываем стандарты. Второй мяч стал результатом наигранной комбинации при угловом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

- Вы и до этого забивали шедевры. Красивые голы – ваш конек?

- Любой нападающий вам ответит: лучше забивать почаще и попроще, и чтобы эти голы приносили команде результат, чем забивать шедевры, но редко. А насчет красоты… Просто так получается. Помню, мой мяч «Динамо» претендовал на звание лучшего в туре, но РПЛ вручила приз Николе Влашичу. Что ж, надеюсь, на этот раз первое место отдадут мне (смеется).

- Следующий соперник у «Уфы» - разогнавшийся «Ростов». Легкой жизни не ждете?

- Со всеми в РПЛ непросто. И против любой команды мы настраиваемся набирать очки. Время до матча еще есть, будем готовиться.

- После «Ростова» вам играть с «Ротором» и «Краснодаром». Каковы перспективы?

- «Ростов» прямо сейчас выглядит мощнее волгоградцев и краснодарцев. У последних наметился спад. Попробуем этим воспользоваться. Ну а против «Ротора» будет сверхпринципиальная игра. Мы же только что опередили Волгоград в таблице, покинув 16-е место.

«ЕЩЕ НЕ НАБИЛ СТАТИСТИКУ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ В СБОРНУЮ»

- В таблице РПЛ сейчас троевластие. Кто по игре больше впечатляет?

- Я слежу, в первую очередь, за ЦСКА. Это моя бывшая команда, там играют друзья. Мы на связи. После каждого тура обсуждаем матчи друг друга… У кого выше шансы уйти на зимний перерыв лидером? «Спартак» имеет определенное преимущество, так как не играет в еврокубках. Но явного фаворита не видно. В принципе, и ЦСКА, и «Зенит» могут выдать удачный отрезок в декабре. Потенциал позволяет.

- В сборной России сейчас проблемы с нападающими. Своими голами стремитесь привлечь внимание Станислава Черчеcова?

- О сборной пока рано задумываться. Сейчас все мысли только о том, как поднять команду наверх. Надоело находиться в подвале таблицы. «Уфа» заслуживает большего. И по составу, и по игре. Ну а для сборной я, объективно говоря, еще не набил статистику. Нужно больше голов. Я пока забил маловато. Буду наверстывать в оставшихся турах.