Сергей Кирьяков: «Ренн» по зубам «Краснодару», а «Брюгге» – «Зениту». Жду первую российскую победу

«ОТСУТСТВИЕ САФОНОВА И ВИЛЕНЫ – НЕ ПРОБЛЕМА»

- Каким вам видится расклад во встрече «Краснодар» - «Ренн»?

- Во Франции соперники сыграли вничью. При этом счет 0:0 устраивает «Краснодар» - тогда наша команда сохранит третье место перед заключительным туром. Здесь у краснодарцев небольшое преимущество. Это французам надо обязательно атаковать, забивать, а наши могут сыграть более осторожно, на результат…

Однако сейчас «Краснодар» переживает непростой период. В чемпионате России следуют поражения даже от аутсайдеров. И в этом нужно винить самих себя. Такое ощущение, что после исторического выхода в основную стадию Лиги чемпионов команда успокоилась, взяла паузу. А надо было, наоборот, добавлять.

Что ж, в матче с «Ренном» можно исправить ситуацию. Победа выведет «быков» в евровесну и позволит забыть все неудачи. Ничего страшного во французах нет. Это не «Челси» или «Севилья». Надо только отработать все 90 минут с максимальной концентрацией, не позволяя себе вольностей, как неделю назад против испанцев. Свой шанс необходимо использовать. А путевка в плей-офф Лиги Европы сразу поднимет команде настроения. Это и на чемпионате России положительно отразится.

- «Ренн» и «Краснодар» регулярно пропускают. Ждете результативной игры?

- Голы точно будут. Надеюсь, больше – в ворота «Ренна». Важно не перегореть, сбросить с себя психологический груз, который, безусловно, давит на «Краснодар». Ведь поражение станет провалом.