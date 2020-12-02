Сергей Кирьяков: «Ренн» по зубам «Краснодару», а «Брюгге» – «Зениту». Жду первую российскую победу

«ОТСУТСТВИЕ САФОНОВА И ВИЛЕНЫ – НЕ ПРОБЛЕМА»
- Каким вам видится расклад во встрече «Краснодар» - «Ренн»?
- Во Франции соперники сыграли вничью. При этом счет 0:0 устраивает «Краснодар» - тогда наша команда сохранит третье место перед заключительным туром. Здесь у краснодарцев небольшое преимущество. Это французам надо обязательно атаковать, забивать, а наши могут сыграть более осторожно, на результат…
Однако сейчас «Краснодар» переживает непростой период. В чемпионате России следуют поражения даже от аутсайдеров. И в этом нужно винить самих себя. Такое ощущение, что после исторического выхода в основную стадию Лиги чемпионов команда успокоилась, взяла паузу. А надо было, наоборот, добавлять.
Что ж, в матче с «Ренном» можно исправить ситуацию. Победа выведет «быков» в евровесну и позволит забыть все неудачи. Ничего страшного во французах нет. Это не «Челси» или «Севилья». Надо только отработать все 90 минут с максимальной концентрацией, не позволяя себе вольностей, как неделю назад против испанцев. Свой шанс необходимо использовать. А путевка в плей-офф Лиги Европы сразу поднимет команде настроения. Это и на чемпионате России положительно отразится.
- «Ренн» и «Краснодар» регулярно пропускают. Ждете результативной игры?
- Голы точно будут. Надеюсь, больше – в ворота «Ренна». Важно не перегореть, сбросить с себя психологический груз, который, безусловно, давит на «Краснодар». Ведь поражение станет провалом.
- Отсутствие Матвея Сафонова и Тони Вилены существенно повлияют на игру?Сергей Кирьяков
- Евгений Городов тоже хороший вратарь. Понятно, что лучше иметь в составе основного первого номера. Но Сафонова есть кому заменить. Как и Вилену. Не вижу здесь проблемы.
«ДАЖЕ ТАКОЙ ДЗЮБА СПОСОБЕН СОЗДАТЬ ПАРУ МОМЕНТОВ»
- У «Зенита» задача еще сложнее. Нужно обязательно побеждать в гостях «Брюгге». И желательно с перевесом в два мяча…
- В принципе вполне решаемая задача. Если сравнивать изначальный потенциал соперников. Однако по недавнему матчу в Туле было заметно, насколько наелись лидеры «Зенита». Команда откровенно ждет, когда уже наступит зимняя пауза. Но нужно настроиться на этот бой, сыграть в Бельгии через не могу. Тем составом, который есть в распоряжении Сергея Семака, без нескольких футболистов основы. Тогда все получится. «Брюгге» точно по зубам российскому чемпиону.
- Верите в то, что Артем Дзюба, получивший в Туле травму приводящей мышцы, успеет восстановиться к матчу с бельгийцами?
- Это неприятная травма, очень болезненная, которая сильно ограничивает действия футболиста. Нужна определенная терапия, уколы. Но, как я понимаю, повреждение Дзюбы – в самой легкой форме. Так что, скорее всего, мы его увидим на поле. И один-два момента даже в нынешнем, далеком от оптимального состоянии Артем создать способен. Плюс обязан прибавить Сердар Азмун, который в последних матчах получал по десять – пятнадцать минут. Это и может сложиться в устраивающий результат. Отступать некуда. «Зенит» должен выложить в среду в Брюгге все козыри.
- Согласны, что именно «Зенит» провалил эту евроосень в наибольшей степени?
- Просто на питерцев возлагались самые большие надежды – потому и неудачи воспринимаются наиболее болезненно. Однако не факт, что мы объективно оценивали итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Не такая уж и слабая группа досталась «Зениту». Но все равно, если мы не увидим весной в еврокубках хотя бы две российские команды, можно будет констатировать провал нашего футбола. Я все-таки верю в лучшее. Ничего еще не потеряно. Надо выходить – и побеждать ни в чем не превосходящих нас соперников.