ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сергей Кирьяков: «Ренн» по зубам «Краснодару», а «Брюгге» – «Зениту». Жду первую российскую победу
02 декабря 09:51
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Кирьяков: «Ренн» по зубам «Краснодару», а «Брюгге» – «Зениту». Жду первую российскую победу

Бывший форвард сборной России поделился с «Советским спортом» ожиданиями от матчей 5-го тура Лиги чемпионов 2 декабря с участием питерцев и краснодарцев.

«ОТСУТСТВИЕ САФОНОВА И ВИЛЕНЫ – НЕ ПРОБЛЕМА»

- Каким вам видится расклад во встрече «Краснодар» - «Ренн»?
- Во Франции соперники сыграли вничью. При этом счет 0:0 устраивает «Краснодар» - тогда наша команда сохранит третье место перед заключительным туром. Здесь у краснодарцев небольшое преимущество. Это французам надо обязательно атаковать, забивать, а наши могут сыграть более осторожно, на результат…

Однако сейчас «Краснодар» переживает непростой период. В чемпионате России следуют поражения даже от аутсайдеров. И в этом нужно винить самих себя. Такое ощущение, что после исторического выхода в основную стадию Лиги чемпионов команда успокоилась, взяла паузу. А надо было, наоборот, добавлять.

Что ж, в матче с «Ренном» можно исправить ситуацию. Победа выведет «быков» в евровесну и позволит забыть все неудачи. Ничего страшного во французах нет. Это не «Челси» или «Севилья». Надо только отработать все 90 минут с максимальной концентрацией, не позволяя себе вольностей, как неделю назад против испанцев. Свой шанс необходимо использовать. А путевка в плей-офф Лиги Европы сразу поднимет команде настроения. Это и на чемпионате России положительно отразится.

- «Ренн» и «Краснодар» регулярно пропускают. Ждете результативной игры?
- Голы точно будут. Надеюсь, больше – в ворота «Ренна». Важно не перегореть, сбросить с себя психологический груз, который, безусловно, давит на «Краснодар». Ведь поражение станет провалом.

- Отсутствие Матвея Сафонова и Тони Вилены существенно повлияют на игру?
- Евгений Городов тоже хороший вратарь. Понятно, что лучше иметь в составе основного первого номера. Но Сафонова есть кому заменить. Как и Вилену. Не вижу здесь проблемы.

Сергей Кирьяков

«ДАЖЕ ТАКОЙ ДЗЮБА СПОСОБЕН СОЗДАТЬ ПАРУ МОМЕНТОВ»

- У «Зенита» задача еще сложнее. Нужно обязательно побеждать в гостях «Брюгге». И желательно с перевесом в два мяча…
- В принципе вполне решаемая задача. Если сравнивать изначальный потенциал соперников. Однако по недавнему матчу в Туле было заметно, насколько наелись лидеры «Зенита». Команда откровенно ждет, когда уже наступит зимняя пауза. Но нужно настроиться на этот бой, сыграть в Бельгии через не могу. Тем составом, который есть в распоряжении Сергея Семака, без нескольких футболистов основы. Тогда все получится. «Брюгге» точно по зубам российскому чемпиону.

- Верите в то, что Артем Дзюба, получивший в Туле травму приводящей мышцы, успеет восстановиться к матчу с бельгийцами?
- Это неприятная травма, очень болезненная, которая сильно ограничивает действия футболиста. Нужна определенная терапия, уколы. Но, как я понимаю, повреждение Дзюбы – в самой легкой форме. Так что, скорее всего, мы его увидим на поле. И один-два момента даже в нынешнем, далеком от оптимального состоянии Артем создать способен. Плюс обязан прибавить Сердар Азмун, который в последних матчах получал по десять – пятнадцать минут. Это и может сложиться в устраивающий результат. Отступать некуда. «Зенит» должен выложить в среду в Брюгге все козыри.

- Согласны, что именно «Зенит» провалил эту евроосень в наибольшей степени?
- Просто на питерцев возлагались самые большие надежды – потому и неудачи воспринимаются наиболее болезненно. Однако не факт, что мы объективно оценивали итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Не такая уж и слабая группа досталась «Зениту». Но все равно, если мы не увидим весной в еврокубках хотя бы две российские команды, можно будет констатировать провал нашего футбола. Я все-таки верю в лучшее. Ничего еще не потеряно. Надо выходить – и побеждать ни в чем не превосходящих нас соперников.

Евгений Ловчев: Российский футбол – полный анахронизм в сравнении с Европой

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катаниюМатч мужской Лиги чемпионов впервые рассудит женщинаКХЛ опубликовала новый рейтинг тренеровВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде"Какой здоровенный!": в Сети появилось новое видео с Дзюбой
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. Расизм в Манчестер Юнайтед, кубок Англии, выборы президента Барселоны.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика