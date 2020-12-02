Кикнадзе обещал лично ответить. Время пришло

Поражение от «Байера» послужило для Василия Кикнадзе одним из ключевых поводов расстаться с Юрием Семиным . Продавив отставку легенды клуба, гендир привез в Москву Марко Николича , уверяя, что теперь все будет по-другому. По-другому и правда стало, но, увы, не лучше. Год назад «Локо» тоже провалил период с конца октября по декабрь (победа, две ничьи и три поражения), досрочно вылетев из еврокубков и отвалившись на пятое место в РПЛ. Однако отставание от второй строчки составляло всего одно очко. Сейчас же «Локо» имеет »-7» с весьма смутными перспективами зацепиться хотя бы за зону Лиги Европы, которая сократилась по сравнению с прошлым сезоном.

Сюжет чертовски напоминает прошлогодний. Тогда «Локо» в пятом туре (как и сейчас) принимал на своем поле (как и сейчас) самого слабого конкурента по группе (как и сейчас) «Байер» и в случае ничьей (как и сейчас) становился фаворитом в борьбе за третью строчку, но проиграл с разницей в два мяча (как и сейчас). Вот только отношение руководства клуба к произошедшему тогда и сейчас разнится.

Во вторник «Локомотив» в решающем матче за выход из группы Лиги чемпионов на своем поле проиграл «Зальцбургу» (1:3), попрощавшись не только с плей-офф главного еврокубка, но и, по сути, с надеждами на лигоевропейское третье место в группе. Теперь для выхода в евровесну нужно как минимум побеждать в Мюнхене «Баварию», что, согласитесь, маловероятно...

Теперь взглянем на саму команду. Начнем с фигуры Николича. В целом создается впечатление, что он вполне нормальный тренер. Не классный, но и не физрук, как у нас стало модно говорить. Провалился в чемпионате, но более или менее достойно выезжал в Лиге чемпионов. До вторника.

Безусловно, сербский специалист столкнулся с объективными проблемами. Дмитрий Баринов давно травмирован, Гжегож Крыховяк не поладил с тестом на коронавирус. В этом не может быть вины тренера. Но она есть в его бездарном стартовом плане на игру с «Зальцбургом». Николич выставил в основе шесть-семь защитников (в зависимости от вашего представления о Станиславе Магкееве). Из них четверо успели сыграть в центре обороны - и каждый совершил по грубой оплошности в штрафной. Ведран Чорлука не попал по мячу, оставив его Секу Койта (Мурило подстраховал), Виталий Лысцов из первого ряда наслаждался голами Мергима Бериши (первый был отменен из-за офсайда), Слободан Райкович и все тот же Мурило привезли второй и третий голы, прибившие «Локо».

В атаке же хозяева в первом тайме не создали ничего. Что логично. Когда в средней линии нет ни одного футболиста, способного подержать мяч, развить атаку, придумать комбинацию, о какой атаке может идти речь? И ведь не скажешь, что альтернатив у Николича не было. Сразу после перерыва на поле вышли Антон Миранчук и Владислав Игнатьев, ближе к концу появились Дмитрий Рыбчинский и Франсуа Камано, в запасе остался Рифат Жемалетдинов. После перестановок «Локо» принял более привычный вид, сыграл намного интереснее впереди и даже отыграл один мяч. Теоретически мог бы и спастись, но Мурило некстати подарил Кариму Адейеми выход один на один.

При всех возможных симпатиях Николич грубо просчитался в одном конкретном, зато ключевом матче. Кажется, ему просто не хватило опыта, ведь в Лиге чемпионов он ни разу до этого сезона не работал. Дважды его команды играли в квалификации, но так и не дотянули до группового раунда. Семин же, которому предпочли Николича, может слыть каким угодно консерватором (характеристика по Кикнадзе), но таких грубых тактических просчетов не допускал: не тасовал состав и не внедрял на ходу новую модель игры, к которой команда не готова. Все-таки за плечами Юрия Палыча 46 матчей ЛЧ и даже выход в 1/8 финала. Какие могут быть авантюры?..

БЕЗДАРНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ

Идем дальше. Если лигочемпионскую кампанию «Локо» на фоне других российских клубов еще можно оценить на троечку, то провал в РПЛ – настоящая катастрофа. И вот здесь стоит говорить о персональной вине Кикнадзе, а не Николича, поскольку с отъездом Алексея Миранчука и без того не самая креативная игра окончательно потухла. Приобретения Зе Луиша и Виталия Лисаковича при наличии Федора Смолова и Эдера не выглядели первоочередными. Зато в остальных линиях получился явный недокомплект.

Летом на позиции Соломона Кверквелии, Брайана Идову (оба отправлены в аренду) и Бенедикта Хеведеса пришли Лысцов и Райкович. Это что, усиление под Лигу чемпионов? В полузащиту были взяты Камано и Жасурбек Жалолиддинов. Оба трансфера просто курьезные. Гвинеец стоил 5,5 млн евро, но в 15 матчах сезона не сделал ни одного (!) результативного действия. А ведь по трансферной стоимости он в команде пятый. Покупка же 18-летнего узбека вообще что-то из «Монти Пайтона». Цена почти миллион - и последующая аренда в «Тамбов», где Жасурбек полирует скамейку запасных.

На этом фоне даже Александр Коломейцев (завершил карьеру) и Роман Тугарев (отдан в аренду «Ростову») не выглядели бы лишними.

НУ И?

То есть, теперь мы видим, что результаты при Семине были достаточно высокими, просто Кикнадзе по каким-то одним ему известным причинам считал их недостаточными. Вот озвученный им список претензий к прежнему главному тренеру: незрелищный стиль игры, слабое развитие молодежи, обилие травм. Как сказал бы Валерий Карпин, ну и?

Напомним, что две ничьи с «Атлетико», которые можно записать в актив Николичу, были добыты откровенной игрой на отбой: 35 процентов владения мячом, 4-14 по ударам в Москве и 4-20 в Мадриде. Вряд ли эти цифры свидетельствуют о ярком атакующем футболе. Или хотя бы попытках в него играть. Кстати, дома с «Зальцбургом» получилось 6-19 по ударам, но тут и соперник был попроще. А на выходе - те же три очка после пяти туров, как и при Семине, у которого в группе были тот же «Атлетико» и «Ювентус» (почти аналог «Баварии»).

И в РПЛ «Локо» не демонстрирует карнавал? Год назад после 16 туров было забито 24 гола, сейчас – 16. Это пятый результат с конца. По владению «Локо» в четверке (53,3%), однако по ударам за матч – только восьмой (13). Для сравнения, у «Химок» лишь на 0,1 удара меньше, а у «Арсенала» - на 0,2...

И самое смешное – реакция самого Николича на вопрос об атакующем футболе в интервью Нобелю Арустамяну: «Прогуглите, говорил ли я когда-нибудь об атакующем футболе? Никогда. Я говорил наоборот. Атакующий футбол интересен прежде всего болельщикам. А я не тот тренер или человек, который будет от этого отталкиваться… Самое существенное в футболе – результат». А теперь напомним слова Кикнадзе: «Николич хорошо разбирается в вопросах тактики, это атакующий тренер, что для меня было очень важно. Та философия, которую он исповедует, близка той философии, которой придерживаюсь и я».

Ну и как это понимать? Неужели Николич обманул Кикнадзе, когда нанимался на работу?

Про молодежь тоже нелепо. В нынешнем сезоне в составе «Локо» появились всего четыре футболиста моложе 22 лет: Максим Мухин (67 минут, из них 45 против «Зальцбурга»), Никита Иосифов (6), Михаил Агеев (минута) и Магкеев (970). До 23 лет можно добавить еще четверых: Михаила Лысова (75), Лисаковича (409), Дмитрия Рыбчинского (784) и Даниила Куликова (1223).

Из восьми игроков по факту к слову «развитие» имеют отношение только Магкеев, Куликов, Рыбчинский и Лисакович. При этом первые двое заиграли... еще при Семине. К тому же Магкеев получил время из-за травмы Баринова, которого тоже воспитал для команды Семин. А еще у Юрия Палыча год назад в 22-летнем возрасте играли привезенный без его ведома Мурило, а также Баринов, Жемалетдинов, 23-летние выращенные им братья Миранчуки. Из пятерки игроков только Антон провел за сезон менее 2000 тысяч минут, да и то из-за травм.

А еще свои минуты получал 21-летний Тугарев, зачехленный при Николичем, единственным открытием которого стал 22-летний Рыбчинский. Представляете? Единственным. И, кстати, пока довольно спорным – 1 гол и две передачи за 784 минуты во всех турнирах. Этого слишком мало, чтобы говорить о развитии молодежи.

Что до травм, в которых Кикнадзе тоже обвинял Семина, то в нынешнем сезоне матчи пропускали Чорлука, Эдер, Райкович (по одному туру РПЛ), Крыховяк (1, не считая короны), Живоглядов (2), Игнатьев (2), Магкеев (3), Смолов (6), Лысов (12) и Баринов (15). Двое последних все еще восстанавливаются. Так что говорить о том, что проблема высокого травматизма заключалась именно в методиках Семина, не приходится. Это как минимум спорное утверждение.

ОРГВЫВОДЫ НАПРАШИВАЮТСЯ

В общем, сейчас ситуация в «Локомотиве» ничем не лучше той, что была год назад, когда Кикнадзе начал свою революцию. Но тогда, по его мнению, клубу нужно было менять тренера, а сейчас… После матча с «Зальцбургом» гендир отказался от комментариев, заявив, что все разговоры будут в декабре.

Но в декабре должны быть уже совершенно иные разговоры. О сложении полномочий. Потому что единственная разница между нынешним тренером и предыдущим в том, что Николича привел сам Кикнадзе, значит, именно он несет персональную ответственность. В майском интервью Кикнадзе сам этого не скрывал: «Генеральный директор отвечает за все, что происходит в клубе. Когда я говорю, что совет директоров меня поддержал, значит, он выразил поддержку генеральному директору. Но у меня нет никаких гарантий, я такой же нанятый менеджер. А дадут мне доработать или нет – вопрос качества выполнения обязанностей».

С качеством выполнения обязанностей все понятно. Более того, провал «Локо» читался заранее, и об этом во всеуслышание трубили все СМИ (»Советский спорт» - в том числе). Однако траурный марш так и не был услышан за плотно закрытыми окнами офиса «РЖД». Не будет он услышан и сейчас. Член совета директоров клуба и советник генерального директора компании Юрий Нагорных (это его WADA обвиняло в подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи) уже заявил, что «никаких оргвыводов относительно тренеров и руководства не будет».

Видимо, потому, что все они сидят в одной лодке и будут поддерживать друг друга до последнего. Сколько бы болельщики ни скандировали об отставке Кикнадзе.

Хотя, время отвечать уже пришло. Ждать матча с «Баварией» необязательно.