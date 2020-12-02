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Не пора ли российским футбольным клубам сняться с еврокубков? По примеру норвежских лыжников
02 декабря 19:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Не пора ли российским футбольным клубам сняться с еврокубков? По примеру норвежских лыжников

Особое мнение обозревателя «Советского спорта» о грандиозном провале нашего футбола в Европе.

Выступления наших клубов в еврокубках скоро завершатся, как и предполагалось, грандиозным провалом. Граждане всех мастей и ориентаций уже готовятся смаковать это падение мордой в грязную лужицу. По части потоптаться на своей же никчемности мы впереди планеты всей. Наверняка будет нескучно. Артподготовка идет. Вот, к примеру, зарядил по итогам поражения «Локомотива» от «Зальцбурга» Дмитрий Губерниев: «Наш футбол в убогом состоянии. Нас возит команда из Австрии, где лучший – венгр!»

Стыдно сказать, люди из каких стран возят биатлонистов из России, с ее-то необъятными снежными просторами, где, казалось бы, в каждом городе должен быть приличный лыжник или стрелок на лыжах. Но да ладно. Это не самое интересное. Куда более интригует то, какие меры начнут предлагать для выхода из непреходящего кризиса нашего футбола разные начальники, депутаты и иже с ними.

А что бы действительно предложить такого оригинального, неизбитого? Лимит гонять в ту или иную сторону – уже поднадоело. Хотя и тут, вне всяких сомнений, дискуссию разведут. Надо же показать, что реакция на неудачные результаты есть. Что ответственные граждане бдят. А лимит – дело привычное. Есть в нем что-то, смахивающее на антисанкции. Мол, вы нам не даете выиграть в Европе, а мы ваших игрочков пустим под бульдозер лимита. Чтоб вам жизнь раем на казалась.

Мне вот понравилось, как норвежские и шведские лыжники снялись с Кубка мира до конца года. Они испугались, что сейчас нахватают коронавирусной инфекции и до чемпионата мира не доживут. А этот турнир для них важен. А еще важнее свои легкие, которые неизвестно как поведут себя после ковида. Среди норвежцев, если принимать во внимание официальные медицинские исключения, полно асматиков. Им такой хренью болеть небезопасно.

А может, и нашим футболистам сняться досрочно? Потому что такие результаты бьют по психике пуще всякой «короны». Потом не одно поколение вспоминать будет эту жесть. После вторничной игры «Локо» уже 17 матчей без побед. Как на это безобразие смотреть в коронавирусное время? Нам футбол возвращали для того, чтобы народ смог эмоционально отвлечься от бесконечных ужасных новостей. А нас таким зрелищем загоняют в могилу. Это вполне можно приравнять к террористической атаке.

Что до самой игры, то есть такое предложение. Ввести лимит в нашем чемпионате на передачи назад. Вратарю – не больше трех раз за матч. А то они у нас скоро ногами станут играть лучше нападающих. Посмотрите, как живенько у всех получается. Эти комбинации – проход к штрафной соперника, остановка, разворот, три паса назад до вратаря, после чего он выбивает что есть дури наугад, по принципу «на кого бог пошлет», стали нашей фишкой.

Кто его знает, на каком уровне начинают учить подобной игре. В детских школах – вряд ли. Там у мальчишек мозгов не хватит, чтобы так играть. Для них футбол заключается в том, что мяч надо доставить к воротам соперника и постараться его забить. Но у наших клубов, которые участвуют в Лиге чемпионов, задача не такая. Неплохо бы разобраться, кто здесь устраивает диверсии. Что за шпионы заносят вирус в мозги наших футболистов, что у них ворота в другой стороне.

Но одних ограничений по вратарям, боюсь, не хватит. Запретить в РПЛ больше двух передач назад подряд! Мы же разучились играть в атакующий футбол. У нас команды на игру выходят с одним нападающим. У нас за 16 туров больше семи голов никто не забивал. При зарплатах 3 миллиона евро в год, то есть 7 с лишним тысяч в день. Но тут не в одних форвардах дело. Как им забивать, если мяч ходит большей частью поперек и назад?

Вот это было бы дело! Сделал три передачи назад – пенальти в твои ворота. И иди доказывай, что это ты не специально, что такая срезка вышла. Жаль, УЕФА не разрешит. Не по правилам, скажет. А так, как играем мы, не уж-то по букве правил игры в футбол?

источник: «Советский спорт»
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