Не пора ли российским футбольным клубам сняться с еврокубков? По примеру норвежских лыжников

Выступления наших клубов в еврокубках скоро завершатся, как и предполагалось, грандиозным провалом. Граждане всех мастей и ориентаций уже готовятся смаковать это падение мордой в грязную лужицу. По части потоптаться на своей же никчемности мы впереди планеты всей. Наверняка будет нескучно. Артподготовка идет. Вот, к примеру, зарядил по итогам поражения «Локомотива» от «Зальцбурга» Дмитрий Губерниев: «Наш футбол в убогом состоянии. Нас возит команда из Австрии, где лучший – венгр!»

Стыдно сказать, люди из каких стран возят биатлонистов из России, с ее-то необъятными снежными просторами, где, казалось бы, в каждом городе должен быть приличный лыжник или стрелок на лыжах. Но да ладно. Это не самое интересное. Куда более интригует то, какие меры начнут предлагать для выхода из непреходящего кризиса нашего футбола разные начальники, депутаты и иже с ними.

А что бы действительно предложить такого оригинального, неизбитого? Лимит гонять в ту или иную сторону – уже поднадоело. Хотя и тут, вне всяких сомнений, дискуссию разведут. Надо же показать, что реакция на неудачные результаты есть. Что ответственные граждане бдят. А лимит – дело привычное. Есть в нем что-то, смахивающее на антисанкции. Мол, вы нам не даете выиграть в Европе, а мы ваших игрочков пустим под бульдозер лимита. Чтоб вам жизнь раем на казалась.

Мне вот понравилось, как норвежские и шведские лыжники снялись с Кубка мира до конца года. Они испугались, что сейчас нахватают коронавирусной инфекции и до чемпионата мира не доживут. А этот турнир для них важен. А еще важнее свои легкие, которые неизвестно как поведут себя после ковида. Среди норвежцев, если принимать во внимание официальные медицинские исключения, полно асматиков. Им такой хренью болеть небезопасно.

А может, и нашим футболистам сняться досрочно? Потому что такие результаты бьют по психике пуще всякой «короны». Потом не одно поколение вспоминать будет эту жесть. После вторничной игры «Локо» уже 17 матчей без побед. Как на это безобразие смотреть в коронавирусное время? Нам футбол возвращали для того, чтобы народ смог эмоционально отвлечься от бесконечных ужасных новостей. А нас таким зрелищем загоняют в могилу. Это вполне можно приравнять к террористической атаке.