Без Дзюбы, зато с Кухарчуком. Символическая сборная РПЛ к Новому году

Вратарь красно-белых по количеству сухих матчей в РПЛ (5) не входит даже в первую пятерку (там лидируют Антон Шунин, Гилерме и Сергей Песьяков – по 7), однако защитники предоставляют ему так много возможностей проявить себя, что Максименко чаще коллег по амплуа ходит в героях матчей. Неслучайно по количеству сейвов (76) он уступает только Сергею Рыжикову из «Тамбова» (81). Уж по крайней мере вызова в сборную России своей игрой он точно заслуживает.

Лучшим, по нашему мнению, игрокам каждого матча РПЛ мы присваиваем звезды – от одной о пяти, оценивая их вклад в результат команды. Число отмеченных футболистов может быть любым, как и распределение звезд между ними. Представляем вам символическую сборную чемпионата России по итогам 19 туров, составленную на основании набранных игроками звезд.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Роман ЗОБНИН «Спартак»

8 звезд (2** 4*)

Среди чистых правых защитников по шесть звезд набрали Марио Фернандес и Тимофей Маргасов, а у игравшего и в обороне, и в полузащите Владислава Игнатьева семь звезд, но мы выбрали Зобнина, поскольку в нынешнем сезоне до приезда Виктора Мозеса он провел на правом краю немало матчей. И хотя для него этот сезон не самый яркий в карьере, как раз в тот период, когда Роман занимал позицию в обороне, «Спартак» выдал наиболее мощный отрезок, а проиграл лишь раз – в дерби ЦСКА (1:3).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Максим ОСИПЕНКО «Ростов»

7 звезд (7*)

Защитник «Ростова» запоминающихся подвигов не совершал, зато большинство матчей провел на стабильно хорошем уровне. Если бы ростовчанам удалось сохранить его напарника Дмитрия Чистякова, результаты команды наверняка были бы еще выше, но и 20 пропущенных мячей в 19 турах – добротный показатель, четвертый в лиге. Осипенко же все матчи провел от звонка до звонка.

Ярослав РАКИЦКИЙ «Зенит»

7 звезд (2** 3*)

О значимости украинского защитника для «Зенита» говорит тот факт, что в трех из четырех пропущенных им матчей команда не могла удержать ворота на замке. Кроме того, он все так же важен при выходе из обороны благодаря своему умению отправить мяч на любое расстояние в любую точку поля, а победный гол «Спартаку» (3:1) ударом с лета в заключительном туре перед зимней паузой становится вишенкой на торте.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Дуглас САНТОС «Зенит»

13 звезд (4** 5*)

Бразилец является одним из самых ярких игроков «Зенита». На его умении поддержать атаку и сделать точную передачу в штрафную держится очень многое, но Дуглас Сантос этим не ограничивается. Помимо всего прочего он надежно играет сзади и благодаря своей универсальности может закрыть сразу несколько позиций, в том числе в центре обороны и полузащиты. В 18 проведенных матчах забил три мяча и отдал пять результативных передач, став героем матчей с «Сочи» (3:1, гол плюс пас) и «Ахматом» (2:2, два ассиста). Благодаря этим очкам «Зенит» и ушел на отдых, имея преимущество перед преследователями.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Константин КУЧАЕВ ЦСКА

11 звезд (3** 5*)

Армеец провел очень неровный отрезок сезона. Блистал в августе (4 гола и передача в первых шести турах) и второй половине октября-начале ноября (2 гола и передача в четырех турах), тогда как в остальное время на первые полосы газет не выходил. Тем не менее, двух этих периодов хватило, чтобы собрать 11 звезд и войти в десятку лучших игроков РПЛ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Никола ВЛАШИЧ ЦСКА

19 звезд (1**** 3** 9*)

Абсолютный лидер и лучший футболист премьер-лиги. Долгое время был единственным, чью игру мы однажды оценили на четыре звезды, а также единственный полузащитник в топ-5 самых результативных игроков лиги по системе «гол+пас» – 13 (8+5) очков. Смог бы проявить себя еще ярче, если бы его должным образом поддерживали партнеры, а у Виктора Гончаренко была ему хотя бы какая-нибудь подмена. К ноябрю в условиях борьбы на два фронта (и это без учета матчей сборной) хорват откровенно выдохся и не мог показывать свой максимум, но даже в этом состоянии в трех последних турах забил «Химкам» (2:2) и «Уралу» (2:2) и ассистировал Федору Чалову в Ростове (3:1), вытянув ЦСКА на вторую строчку.

Кристиан НОБОА «Сочи»

13 звезд (1*** 1** 8*)

Главная звезда сочинского клуба в 35 лет демонстрирует такую результативность, о которой даже не мечтал. В первых девяти турах Нобоа забил семь мячей, а вскоре получил травму, пропустил больше месяца и долго приходил в себя. Зато как только набрал форму, выдал два классных матча против «Спартака» (1:0) и «Динамо» (2:0), записав в них на свой счет гол (шикарным выстрелом из-за пределов штрафной) и результативную передачу. Очень хочется, чтобы эквадорец как можно дольше оставался в ударе.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Илья КУХАРЧУК «Химки»

9 звезд (2** 5*)

Полузащитник подмосковного клуба почти всю карьеру провел в ФНЛ и лишь к 30 годам, наконец, получил признание в элите. Причем до прихода Игоря Черевченко у Дмитрия Гунько он стабильно сидел на лавке – лишь два выхода на поле в первые восемь туров. Зато с октября выдал такое перфоманс, что буквально ворвался в нашу символическую сборную. Тем более, что отличается он в матчах не абы с кем, а против «Локомотива» (гол и передача в двух матчах), «Спартаком» (передача) и ЦСКА (гол и передача). Еще бы провести на таком уровне весенний отрезок, и можно ждать приглашения в сборную России.

НАПАДАЮЩИЕ

Джордан ЛАРССОН «Спартак»

14 звезд (5** 4*)

Самый яркий игрок атаки красно-белых. Ларссон быстр и техничен, хорошо бьет с обеих ног (на его счету несколько красивых мячей), но при этом не жаден – четыре результативные передачи (больше в «Спартаке» только у Зелимхана Бакаева). По системе «гол+пас» (12 очков) входит в четверку лучших в РПЛ. Наиболее ярко проявлял себя до наступления холодов и при наличии конкуренции со стороны Александра Соболева, а вот с начала ноября отличился только дважды – оба раза в домашней игре с «Тамбовом» (5:1).

Сердар АЗМУН «Зенит»

13 звезд (1**** 3** 3*)

Иранец великолепно начал сезон (4 гола и передача в четырех первых турах), потом взял передышку, а в середине октября получил травму. Зато по возвращении в трех последних турах разрывал оборону «Урала» (5:1), «Динамо» (3:1) и «Спартака» (3:1) – 5 голов и передача. Проблема Азмуна в том, что он уникально нестабилен – проводит или грандиозный матч (именно он вторым после Влашича получил от нас четыре звезды), или посредственный. А еще 10 из своих 11 голов забил на «Газпром Арене». Но если Сердар станет стабильнее и научится забивать в выездных матчах, станет королем РПЛ и получит роскошное предложение из Европы.