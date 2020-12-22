Сергей Анохин: Футболисты, воспитанные в Москве, востребованы в профессиональном футболе

– Сергей Вячеславович, 2020 год –тяжелый для всего мирового футбола. Все страны столкнулись с проблемами, вызванными пандемией. Все мы видели, как отменяются и переносятся порой очень выстраданные и долгожданные турниры. Как этот год прожила Московская федерация?

– Перед наступлением «первой волны» мы успели провести зимние соревнования – для любительских футбольных клубов и для спортивных школ, где сыграло рекордное количество участников. Представительство было очень существенным: в Зимнем Первенстве среди спортивных школ приняло участие 46 футбольных отделений, включая приезжающие к нам несколько лет подряд из регионов «Рубин», «Ростов» и УОР №5.

Когда началась «первая волна», мы поняли, что главная задача для нас – обеспечить здоровье и безопасность участников. Мы приняли решение, что начнем соревнования только тогда, когда будем полностью уверены, что разработанные нами регламенты по безопасности в условиях пандемии коронавируса позволят исключить возможность заражения игроков во время занятия футболом на тренировках и в матчах.

Меры разрабатывались специалистами Московской федерации футбола с привлечением сотрудников медицинских служб школ и клубов, специалистов Департамента спорта города Москвы и Роспотребнадзора. Мы собрали максимальное количество мнений, чтобы соблюсти баланс между удобством для наших участников и при этом сохранив должный уровень безопасности. Нам это удалось – ни одной вспышки заболевания ковидом в наших командах выявлено не было!

– По «дистанционке» в футбол не сыграешь, но у вас ведь ведётся и серьёзная образовательная работа. Центр им. К.И. Бескова занимается обучением детско-юношеских тренеров. Как там решались вопросы?

– В максимально короткие сроки после выхода указа мэра о переходе на самоизоляцию Центр перешел на дистанционное обучение, сохранив при этом высокий уровень подготовки. Были организованы теоретические экзамены, а затем летом все обучающиеся сдали уже практическую часть и получили дипломы и лицензии в соответствии с программой обучения.

– А вопросы с ветеранами? Традиционно Московская федерация футбола оказывает помощь ветеранам футбола, но пандемия именно для этой возрастной категории опасна…

– Да, им особенно тяжело пришлось. Мы вынуждены были по понятным причинам отказаться от традиционных собраний ветеранов московского футбола, а также жен и вдов прославленных футболистов прошлого. Но мы все равно оказывали помощь каждому из них – приезжали на дом, привозили продукты, решали какие-то бытовые вопросы.

– Вы были одним из инициаторов заполнения неожиданно возникшей корона-паузы киберспортивными состязаниями – интерактивным футболом.

– Да, в мае, пока весь мир был без футбола, мы организовали серию турниров по FIFA 20 для всех желающих. Отдельно провели Кубок Москвы по интерактивному футболу среди учащихся спортивных школ. Интерес был огромным – набралось более 180 игроков из более чем 50 футбольных школ Москвы. Провели отдельный турнир для судей – участвовали 32 арбитра, в том числе – обслуживающие матчи профессиональных клубов. Игры транслировались в интернете, было приятно наблюдать, как ребята всей школой болеют за своего представителя.

Учитывая высокий интерес к киберфутболу, в конце года мы организовали еще одну серию онлайн-турниров, которые проходили весь последний месяц. Кроме судей и воспитанников спортивных школ, мы сделали отдельный турнир для девушек, а также командный турнир 2х2. И сейчас подходит к концу открытый кубок МФФ по интерактивному футболу для всех желающих в самом популярном формате 1х1. Всего за этот год в наших онлайн-турнирах по интерактивному футболу сыграли более 700 человек.

– Вернемся все-таки к футболу традиционному. После весенней паузы как происходило возвращение к футболу?

– В июле мы получили разрешение от Роспотребнадзора и Департамента спорта города Москвы на проведение турниров среди команд любительских футбольных клубов. И мы первыми среди всех региональных федераций запустили любительские соревнования. Это произошло уже в конце июля. Я упоминал выше, что благодаря принятым усилиям по обеспечению безопасности и строгому следованию всем рекомендациям нам удалось избежать случаев заражения в командах. И любительские соревнования в двух дивизионах, и кубок Москвы прошли в соответствии с календарем. Подчеркну: без переносов и технических поражений, связанных с пандемией.

В конце августа начались и соревнования среди команд спортивных школ. До начала «второй волны» мы успели провести чуть больше половины от запланированных матчей. К сожалению, видя текущие сводки по количеству заболевающих и осознавая все возможные риски, мы приняли решение о приостановке детских турниров. Из-за того, что дети болеют ковидом бессимптомно, они могут стать очень опасными распространителями этой болезни, именно поэтому мы приостановили наши соревнования. Так как за два месяца «вторая волна» не пошла на спад, на Президиуме МФФ, который состоялся в середине декабре, мы приняли решение зафиксировать результаты Первенства Москвы сезона 2020 года в том виде, в котором они были на момент приостановки Первенства.

– Спортивный принцип не пострадал?

– Еще до начала сезона мы объявили, что из-за форс-мажорных обстоятельств у нас никто не вылетает в лиги ниже, только поднимаются наверх. В нашей сильнейшей детско-юношеской лиге – «Клубной лиге» – будет играть 12 школ, семь из которых имеют представителей в ЮФЛ, что само по себе красноречиво говорит об уровне наших московских соревнований.

– Московская федерация футбола в предыдущие год-два часто упоминалась в связи с активной работой, которой могли бы позавидовать другие регионы – например, подписывались четырехсторонние соглашения с Минспортом, РФС, властями города. Какая сейчас проводится работа, в том числе – с государственными органами?

– В середине декабря комиссия Департамента спорта города Москвы единогласно проголосовала за продление аккредитации Московской федерации футбола на четыре года. Комиссия высоко оценила проделанную работу за прошедшее время.

Для получения аккредитации специалисты МФФ разработали программу развития футбола в Москве до 2024 года, в которой подвели итог деятельности за предыдущие четыре года и заложили основные направления нашей работы.

Среди важных вещей, которые нам предстоит сделать, прежде всего стоит развитие инфраструктуры. Москве необходимы манежи, необходимы новые поля и стадионы. Этого можно достигнуть за счёт реконструкции старых стадионов, которые сейчас простаивают и разрушаются, представляя опасность для жителей города. По манежам ведется активная работа совместно с Департаментом спорта и Департаментом строительства. В скором времени в Москве появятся несколько новых манежей, в которых дети смогут тренироваться круглогодично.

Также большое внимание будет уделяться подготовке детско-юношеских тренеров и судей. Инфраструктурный и кадровый вопросы мы в МФФ считаем наиболее важными для общего развития футбола в регионе.

В этом году мы увидели большое количество молодых выпускников московских футбольных академий, дебютировавших за профессиональные футбольные клубы, в том числе даже на уровне Лиги чемпионов. Это один из главных показателей успешности нашей работы и правильности принимаемых нами решений. Футболисты, воспитанные в Москве, востребованы в профессиональном футболе, а также сборных командах России.

– Знаю, что важное место в программе развития занимают развитие женского и студенческого футбола. Но обычно всеми это воспринимается как довесок – вроде и не заниматься этим неловко, но и вкладываться не очень-то выгодно.

– Тут я не согласен: именно этим сферам будет уделено особое внимание в ближайшем будущем. Появляется большое количество женских команд, для которых мы организовываем соревнования различного уровня. Наши московские женские клубы – сильнейшие в стране. В чемпионате сильнее оказались футболистки ЦСКА, в Кубке Москвы победу одержал «Локомотив».

Студенческих команд очень много, будем развивать систему регулярных студенческих соревнований.

– Уходящий год, как мы уже говорили в начале,сильно изменил нашу жизнь. Мы столкнулись с трудностями, с которыми в футбольном мире никто никогда не сталкивался, вынуждены были принимать сложные решения. Но что скажем о дальнейшем, о ближайших перспективах? Ведь многие готовы хвататься за голову.

– За голову не хватаемся. Напротив, с оптимизмом смотрим в будущее, потому что стали сильнее и сплоченнее. Нас порадовала реакция клубов и школ, которые безукоризненно соблюдали все установленные меры безопасности, что позволило защитить участников. Это наша главная победа в 2020 году, которая позволяет с оптимизмом смотреть в следующий сезон.

В новом году Московская федерация футбола представит новую электронную систему. Мы работали над ней весь 2020год, и уверены, что ее введение станет прорывом для московского футбола. Появится полная статистика по всем нашим соревнованиям, заработает система электронного протокола для всех матчей. Все сведения по нашим соревнованиям можно будет оперативно получать на одном сайте.

– 23 декабря – традиционное Общее собрание Московской федерации футбола. Какие вопросы будут в центре внимания?

– В конце года мы традиционно собираемся всей московской футбольной общественностью, подводим итоги нашей работы и ставим перед собой задачи на следующий сезон. Дата 23 декабря была выбрана еще год назад на прошлом Общем собрании. Прежде всего оговорю, что в этом году очень жесткие меры по безопасности, поэтому приглашены только члены МФФ младше 65 лет. В этом году проведение собрания посвящено не только подведению итогов уходящего года и утверждению планов на будущее, но и грядущим выборам президента РФС. Я буду просить футбольную общественность Москвы о выдвижении от нашего города действующего президента РФС Александра Дюкова.

– Тогда логично поинтересоваться о причинах такой поддержки?

– Александр Валерьевич во главе РФС делает очень правильные шаги, направленные на развитие футбола во всех его направлениях. Само по себе создание ЮФЛ – это уже гигантский шаг. Да, наверное, кто-то скажет, что после появления Юношеской лиги Москве было сложнее всего перестроить уже сложившуюся систему проведения соревнований. Но именно эти реформы позволят пополнять команды новыми игроками, а имеющиеся лиги – новыми командами.

– Лично о вас в последние месяцы многие говорят не как о главе МФФ, а как о генеральном директоре подмосковного ФК «Химки». Клуб приняли в самом низу турнирной таблицы, но потом команда преобразилась – новый тренер, новые идеи, а с ними и результат.

– Наверное, пока мне еще не время это комментировать. Времени прошло недостаточно, сделано еще не так много из всего запланированного.

– Но, тем не менее, команда уже ближе к середине турнирной таблицы, а не в низах.

– Да, это важно, это приятно. Но давайте завершим сезон. Тогда буду готов говорить уже конкретно и о задачах, которые ставятся в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

– Подводя итоги… Трудный ковидный год мы пережили. Какие планы дальше?

– Работы много. При этом есть не только те вопросы, которые на виду, о которых говорят многие, которые вызывают немалый резонанс, но и рутина, которая, тем не менее, очень важна. К примеру, у нас сейчас расплодилось большое количество коммерческих лиг, там происходят неконтролируемые вещи.

– Например?

– То судей побьют, то ногу сломают… Непонятны регламенты, с этим надо что-то делать. Конечно, никто не спорит: да, надо поддерживать малый бизнес, но должна быть какая-то логика, порядок, система. Так что после пандемии надо будет этим заняться именно системно. Проблема есть не только в Москве, но и в регионах тоже – и тут наш опыт наверняка пригодится.