Росфутбол бросает вызов Голливуду. 16 блокбастеров сезона (с видео)

Уже в первом туре болельщики стали свидетелями самого настоящего убийства. В роли хитроумных злодеев выступили главный арбитр Василий Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов, на 90-й минуте назначившие в ворота «Спартака» один из самых абсурдных пенальти в истории отечественного футбола. Чтобы распутать их коварный замысел, РФС даже привлек специалистов по полиграфу, после чего отправил Казарцева отбывать наказание в ФНЛ, а Еськова – на пенсию.

Казанцы чаще били по воротам и вели к 85-й минуте в счете, но эмоционально-волевой ответ хозяев в виде двух штрафных Кристиана Нобоа (прямой удар и уже в компенсированное время подача на вышедшего на замену защитника Ивана Миладиновича) привели несправедливому поражению «Рубина».

КОРОТКОМЕТРАЖКА

4-й тур. «Химки» – «Ахмат» – 1:2 (1:0

Голы: Пуцко, 21 – в свои ворота – 1:0. Ильин, 73 – с пенальти – 1:1. Тимофеев, 74 – 1:2.

Нереализованный пенальти: Полярус, 66 (мимо).

Удаления: Идову, 76 (2 жк). Боженов, 90+3 (2 жк).

Матч, в котором все самое главное уложилось в 10 минут второго тайма. Сначала Артем Полярус с пенальти упустил возможность удвоить преимущество, затем грозненцы забили два мяча за две минуты, а в завершение этого отрезка Брайн Идову схлопотал вторую желтую карточку и оставил химчан в меньшинстве. Финальные титры.

МИСТИКА

4-й тур. ЦСКА – «Рубин» – 1:2 (1:1)

Голы: С. Бакаев, 37 – 0:1. Влашич, 39 – 1:1. Макаров, 90+2 – 1:2.

Как не поверить в сверхъестественные силы после того, как армейцы, владевшие преимуществом по всем ключевым показателям (владение и удары, в том числе в створ), не только не сумели дожать дома «Рубин», но и за полторы минуты до конца пропустили после выверенного дальнего удара Дениса Макарова? Леонид Слуцкий нашел в раздевалке четки Курбана Бердыева, через которые тот общался с потусторонними силами, не иначе.

СУПЕРГЕРОИКА

7-й тур. ЦСКА – «Спартак» – 3:1 (2:1)

Голы: Э. Понсе, 11 – 0:1. Магнуссон, 30 – 1:1. Влашич, 45+1 – 2:1. Эджуке, 90+2 – 3:1.

Исход столичного дерби решили два супергероя армейцев Никола Влашич и Игорь Акинфеев. Хорват забил победный мяч в атаке, которую сам и организовывал еще на своей половине поля, в касание пяткой отправив мяч в свободную зону между ног Наилю Умярову. А в завершающей стадии в штрафной принял верховую передачу от Марио Фернандеса, коротким переступом убрал мяч от защитников и уложил под перерекладину.

Под стать ему был и вратарь, вытащивший несколько сложнейших ударов, в том числе в упор от Понсе в начале второго тайма. В компенсированное время показалось, что великолепное трио им составит Чидера Эджуке, забивший свой первый мяч за ЦСКА, но в будущем он отличился лишь раз, оказавшись не супергероем, а суперзлодеем, вечно передерживающим мяч ради эффектного, но не эффективного дриблинга.

ЭКШН

8-й тур. «Краснодар» – «Химки» – 7:2 (3:2)

Голы: Берг, 19 – 1:0. Классон, 23 – 2:0. Корян, 27 – 2:1. Корян, 42 – с пенальти – 2:2. Классон, 45 – 3:2. Вилена, 52 – 4:2. Кабелла, 62 – 5:2. Уткин, 74 – 6:2. Сулейманов, 89 – 7:2.

Нереализованный пенальти: Берг, 19 (вратарь).

В жанре экшн на безальтернативной основе побеждает матч в Краснодаре. В нем было все – погоня «Химок», отыгравшихся со счета 0:2, зрелищные перестрелки (пушка страшная Аршака Коряна из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, удар с лета Тони Вилены), яркие спецэффекты, обеспеченные регулярным включением VAR, и простецкий сюжет, в котором главные герои фильма «горожане» во втором тайме размазали антагонистов их «Химок», приехавших на юг России за «чужими» очками. А добили обескровленного противника два молодых актера второго плана Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.

ВЕСТЕРН

10-й тур. «Сочи» - «Ростов» - 4:2 (1:0)

Голы: Бурмистров, 19 – 1:0. Ионов, 62 – 1:1. Юсупов, 66 – 2:1. Полоз, 74 – 2:2. А. Заболотный, 78 – 3:2. А. Заболотный 84 – 4:2.

Удаление: Норманн, 63 (2 жк).

Сочинские ковбои в погоне за еврокубковыми миллионами расправились со вставшими на их пути ростовскими искателями приключений. Дважды гости отыгрывались, но в концовке, потеряв одного из ключевых бойцов Матиаса Норманна, в меньшинстве уступили в этой развеселой перестрелке. Два мяча на счету неуловимого стрелка Антона Заболотного.

ТРИЛЛЕР

10-й тур. «Спартак» – «Зенит» – 1:1 (0:0)

Голы: Ерохин, 65 – 0:1. Э. Понсе, 86 – 1:1.

Тревога, волнение и страх – все это пережили болельщики обеих команд в концовке матча в Москве. Спартаковцы больше владели мячом, но почти не создавали моментов. Оба тренера регулярно поглядывали на часы – Доменико Тедеско с опасением, а Сергей Семак с ожиданием. Финальный свисток принес радость первому – незадолго до конца Понсе (пробивший на 70-й минуте выше пустых ворот) точным ударом в дальний угол завершил неожиданный проход Алекса Крала, накрутившего аж троих защитников. Неожиданная развязка подарила зрителям продолжение чемпионской гонки.

ФАРС

11-й тур. «Химки» – «Спартак» – 2:3 (0:0)

Голы: Мирзов, 48 – 1:0. Кокорин, 58 – с пенальти – 1:1. Э. Понсе, 63 – 1:2. Ларссон, 77 – 1:3. Идову, 85 – 2:3.

Эта игра для красно-белых стала легкой комедией. За комическое содержание отвечали Александр Кокорин (записал на свой счет первый из двух забитых в РПЛ мячей, да и тот с пенальти) и дебютировавший за новую команду Виктор Мозес, напрочь отказывавшийся отрабатывать в обороне. Гости играли беззаботно и непринужденно, во втором тайме почти не ходили атаковать, пропустили второй мяч после аута, которого не было, и каким-то чудом удержали победный счет в матче, в котором не заслуживали даже ничьей.

КРИМИНАЛ

12-й тур. «Краснодар» – «Спартак» - 1:3 (0:2)

Голы: Э. Понсе, 13 – 0:1. Мозес, 33 – 0:2. Сабуа, 58 – 1:2. Ларссон, 81 – 1:3.

Удаление: Мартынович, 90+1 (2 жк).

Остросюжетная погоня «быков» за «гладиаторами» во втором тайме не принесла успеха, а работа арбитра Владислава Безбородова, засчитавшего спорный гол Понсе и отменившего взятие ворот красно-белых после фола на Самюэле Жиго, вызвала такое негодование генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, что после игры он вышел на тропу войны с преступным миром российского судейства:

- «Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова.

И, по законам жанра, распутал хитроумную аферу – «мафиози» Безбородов и Левников решением РФС были отстранены от судейства, хотя «формально отработали матч без претензий».

НУАР

14-й тур. «Зенит» – «Краснодар» – 3:1 (0:1)

Голы: Берг, 16 – с пенальти – 0:1. Кузяев, 64 – 1:1. Дзюба, 79 – 2:1. Сутормин, 90+3 – 3:1.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45+1 (вратарь).

Атмосфера пессимизма, разочарования и недоверия, стертые грани между героем и антигероем, лживая и корыстная героиня, которой нельзя было доверять. Все это сопровождало матч в Петербурге, в котором Артем Дзюба вышел на поле, зная, что его причиндалы видела вся страна, а вызов в сборную России отменен.

Все стало еще мрачнее, когда он в конце первого тайма с «точки» покатил мяч в руки Матвею Сафонову, но, как водится, после перерыва главный герой этой истории разозлился на весь мир и забил победный мяч. А уже в компенсированное время отличился и Алексей Сутормин, переживший накануне личную трагедию (смерть отца) и разрыдавшийся прямо на поле.

ЭРОТИКА

14-й тур. «Динамо» – «Локомотив» – 5:1 (2:1)

Голы: Евгеньев, 3 – 1:0. Нжи, 33 – 2:0. Зе Луиш, 45+2 – 2:1. Лесовой, 60 – 3:1. Фомин, 86 – с пенальти – 4:1. Рауш, 90+2 – 5:1.

Удаления: Райкович, 38 (2 жк). Гилерме, 64. Паршивлюк, 78 (2 жк).

За 90 минут матча динамовцы в жесткой форме надругались над железнодорожниками. Это было настолько болезненно, что актеры Слободан Райкович (на 38-й минуте) и Гилерме (на 64-й) отказались принимать дальнейшее участие в съемах. Подопечные Сандро Шварца досняли кино и без них, доведя болельщиков до оргазма в компенсированное время усилиями актера из Германии.

ТРАГИКОМЕДИЯ

17-й тур. «Локомотив» – «Рубин» – 3:1 (1:1)

Голы: Хван Ин Бем, 3 – 0:1. В. Игнатьев, 17 – 1:1. Миранчук, 69 – с пенальти – 2:1. В. Игнатьев, 86 – 3:1.

Удаление: И. Игнатьев, 47 (2 жк).

В перерыве матча в раздевалке главный тренер гостей Слуцкий зычным голосом пытался достучаться до уже имевшего желтую карточку нападающего Ивана Игнатьева: «Только не фоли!» И что сделал молодой форвард сразу после возвращения на поле? Правильно, срубил Ведрана Чорлуку в середине поля. И смех, и грех, хотя тренеру казанцев было впору хвататься за сердце.

Вообще вся история Игнатьева в «Рубине» претендует на статус главной трагикомедии РПЛ. Это ведь надо умудриться приобрести за 7 млн евро нападающего, забившего в 13 матчах нынешнего сезона всего два мяча, и оба – с пенальти.

УЖАСЫ

18-й тур. «Краснодар» – «Локомотив» – 5:0 (2:0)

Голы: Классон, 5 – 1:0. Кабелла, 11 – 2:0. Берг, 75 – 3:0. Сулейманов, 80 – 4:0. Берг, 84 – 5:0.

Нереализованный пенальти: Миранчук, 44 (вратарь).

Ничего кроме страха за будущее своей команды болельщики железнодорожников после этой игры не испытывали. Краснодарцы оказались для них той потусторонней силой, с которой справиться было невозможно, даже когда получаешь право на пробитие 11-метрового. В мучительном ожидании чего-то кошмарного (а именно того, что Василий Кикнадзе останется во главе клуба) проходят последние месяцы для всех, кому не безразличны красно-зеленые цвета.

Настоящий ужас пережил в Краснодаре и главный тренер Марко Николич, не способный даже себе объяснить, как можно проиграть столь крупно, имея равное соотношение по ударам (15-15).

ФАНТАСТИКА

19-й тур. «Зенит» – «Спартак» – 3:1 (1:1)

Голы: Азмун, 8 – 1:0. Ловрен, 22 – в свои ворота – 1:1. Ракицкий, 73 – 2:1. Дзюба, 90+3 – 3:1.

На космическом корабле под названием «Газпром Арена» состоялась главная битва осени, в которой инопланетные захватчики-миллионеры российского футбола растерзали «народную команду», вновь подтвердив, что на уровне РПЛ они представители другой Галактики. А кассу картине сделали дорогостоящие спецэффекты – автогол грудью Деяна Ловрена и победный выстрел Ярослава Ракицкого с лета.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

19-й тур. «Химки» – «Локомотив» – 3:2 (1:2)

Голы: Крыховяк, 15 – 0:1. Корян, 26 – с пенальти – 1:1. Мурило, 37 – 1:2. Кухарчук, 85 – 2:2. Долгов, 90+3 – 3:2.

Химчане были лучше железнодорожников на протяжении всех 90 минут, но сами создали себе приключения, проигрывая к 85-й минуте. Им пришлось проявить ум, находчивость и смелость, чтобы выпутаться из сложной ситуации, преодолеть все невзгоды и в компенсированное время вырвать победу.