Евгений Ловчев: За что поблагодарили Кикнадзе? Видимо, за то, что убрал Семина

«ОТСТАВКА КИКНАДЗЕ – АБСОЛЮТНО ЛОГИЧНА»
– Ожидали таких решений Совета директоров «Локомотива»?
– Эти решения не были неожиданными. Результаты при этих руководителях говорят сами за себя. Совет директоров поддержал решение об отставке нынешнего руководства. Правда, в свое время Совет директоров поддержал решение Мещерякова и Кикнадзе об отставке Семина. Особенно Кикнадзе на этом настаивал.
– Совет директоров поблагодарил Кикнадзе за работу. Его есть, за что благодарить?
– Ну, это общепринятая формулировка при увольнении.
– Это я понимаю, но если без политеса…
– Поблагодарили, наверное, за то, что убрал Семина. Команда шла на втором месте, впереди была Лига чемпионов. И чего добились, убрав Семина?
И потом, Кикнадзе – журналист, а с болельщиками повел себя по-хамски. А самое главное – нет результата. Отставка – абсолютно логична.
«НАЗАНЧЕНИЕ ЛЕОНЧЕНКО – НЕКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
– Владимир Леонченко назначен на пост генерального директора. Что можете о нем сказать?
– Был футболистом, затем руководил профсоюзом футболистов – то есть, отстаивал интересы игроков. Теперь он должен отстаивать интересы клуба. А интересы футболистов и клуба часто не совпадают.
Я не имею к Леонченко никаких симпатий или антипатий. Профсоюз – это что-то такое, про что почти не пишут. А в одном из ведущих футбольных клубов ты попадаешь под пристальное внимание прессы, болельщиков, общественности.
Его назначение – опять некий эксперимент.
Это как с Николичем. Привезли никому неизвестного тренера – вдруг получится?
– Что делать с Николичем?
– Решение по нему будет принято в зависимости от результата. Это же точно такая же история, как в «Спартаке». Цорн привел Тедеско, Цорна не стало, и у Тедеско не стало поддержки.
Кикнадзе привел Николича, теперь Кикнадзе нет. Значит, у Николича больше нет поддержки. И результата тоже нет.
– То есть, увольнять серба сейчас, пока есть большой перерыв?
– Нет, сейчас не стоит его трогать.
– И последний вопрос, видимо, им задаются все болельщики «Локомотива»: нужно ли возвращать Семина, если не сейчас, то весной?
– Во-первых, перед Палычем нужно извиниться, чтобы упокоить гнев болельщиков. А возвращать нужно, но в качестве кого, я не знаю.