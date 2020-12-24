Андрей Червиченко: Вчера видел, как Семин в теннис играет – Палыч в отличной форме

– Гендиректором «Локомотива» назначен Владимир Леоненко. Что можете о нем сказать? – Был такой футболист, играл против нас – когда я еще был в «Спартаке», или, когда уже работал в «Химках». Больше ничего не могу сказать.

– Кикнадзе поблагодарили за работу. Стандартная формулировка, что там ему в реальности говорили, мы не знаем. Есть, за что его благодарить? – На ум ничего не приходит – ни хорошего трансфера, ни ярких матчей. И тренера какого-то привез непонятного.

Концовку чемпионата «Локомотив» провел ужасно. А по поводу его игры в матче с «Химками» трудно даже подобрать определение. Это какой-то позор «Локомотива».

Когда у руководителя есть результат и конфликт с болельщиками – это одна история. Если нет результата и есть конфликт – совершенно другая.

– Ожидали, что Совет директоров уволит Василия Кикнадзе? – Решение предсказуемое, не ожидал, что его примут так быстро. Думал, будут тянуть кота за хвост.

– Может у него какие-го большие связи? Руководил человек профсоюзом игроков и вдруг – на такую должность.

– Мне всегда казались странными кадровые решение в «Локомотиве». Возьмите того же Кикнадзе. В честь чего его вдруг назначили на такую должность?

То же самое могу сказать и про Леонченко. Такое впечатление, что они сидят за столом и крутят рулетку. На кого укажет – того и назначают.

Но Леонченко хотя бы сам был футболистом, что-то понимает в процессах, происходящих внутри футбола. Кикнадзе же – журналист.

– Кикнадзе теперь нет, и поддержки у Марко Николича тоже нет. Нужно убирать серба сейчас или оставить до весны?

– С первого дня его прихода говорил, что Николичу там нечего делать. Свое мнение не изменил. Лучше бы его отправить домой перед большой паузой. Но непонятно, какой у него контракт. Если долгоиграющий, на три-четыре года, и защищенный, то придется выплачивать большую компенсацию. Тогда у Совета директоров могут возникнуть вопросы к Кикнадзе.

Но этот сезон уже не спасти – «Локомотив» сильно отстал от лидеров. Поэтому могут решить так: пусть Николич пока остается, вдруг у него прорежется, игра у команды станет налаживаться?

– И последний вопрос: стоит ли возвращать Семина в каком-либо качестве?

– Вчера я играл в теннис, Палыч играл на соседнем корте. Он в прекрасной форме, полон сил и энергии.

Я не понимал тогда, почему его убрали, и не понимаю, почем сейчас его нельзя вернуть.

Никаких вещей, из-за которых можно убрать тренера, он не совершал. Всякую лабудень, типа Мурило, не дает покупать. Футболистов мотивировать умеет, умеет формировать команду, результат давал.

Другое дело, если кто-то решит, что Палыч в приличном возрасте. На этот случай есть Игорь Черевченко – молодой, в «Арсенале» поработал, в «Химках» очень хорошо работает. Плоть от плоти локомотивский человек.