Европа не хочет видеть «Зенит», судьи в составе СКА, Дед Мороз Кикнадзе. Рейтинг наездов

Надо всегда держать ухо востро, когда едешь в Санкт-Петербург. Арбитры в последнее время свою любовь к граду Петру поумерили серьезно. А в былые времена там так частенько свистели в сторону хозяев.

Игорь НИКИТИН о судействе матча со СКА: Двое судей оказались в ростере соперника. Не ожидали мы такого.

Более того, «Зенит» уже многие наши болельщики не хотят видеть в еврокубках. После на редкость бездарного выступления нынешней осенью в групповом турнире Лиги чемпионов, где сине-бело-голубые набрали 1 очко из 18, смотреть на эти мучения снова желания не возникает. Пусть лучше «Краснодар» там играет. Или «Спартак». Красно-белые в этом году не получили шанс провалиться в Европе. Теперь их очередь.

Бывшая звезда «Зенита» и сборной России разоткровенничался в интервью Нобелю Арустамяну. Аршавин также отметил, что клубам из европейских чемпионатов интереснее играть друг с другом. Но разве для кого-то секрет, что играть все хотят с тем, кто действительно крут, ярок и вызывает большой ажиотаж. А это точно не чемпион России.

Андрей АРШАВИН об УЕФА: Мне кажется, для УЕФА, для европейских команд неинтересно видеть «Зенит» в европейских турнирах, в стадиях 1/16, и даже в группе.

СКА в матче с ЦСКА набрал при равной игре штрафа вдвое меньше гостей – 6 против 12. И у наставника московских армейцев естественным образом возникло недопонимание. В России так непринято, когда оба круты, но одному дают большинства настолько больше.

На игре работали главные арбитры Алексей Белов и Денис Наумов. К ним теперь наверняка будут вопросы от обиженных представителей лидера Запада. А самому Никитину, видимо, придется заплатить штраф. По регламенту там может получиться 300 тысяч. Вряд ли тренер об этом не знает. Просто бывают моменты, когда лучше сказать, чем промолчать.

3-е место

Николай НАУМОВ о «Зените»:

Деньги портят «Зенит». Они идут во вред всему российскому футболу.

Бывший президент «Локомотива» решился наехать на питерский клуб, заявив, что «Зенит» перемолол уже кучу игроков. В том плане, что скупает всех подряд, а потом они деградируют.

«У «Зенита» с деньгами нет серьезных проблем. А вот с эффективностью их использования… Например, приобретение Малкома год назад за такую сумму себя пока не оправдало. В клубе нужно много чего исправлять. Многие сидят на лавке. Теряют тонус, форму, мотивацию, квалификацию, получая солидные зарплаты. Потом немногие возвращаются на прежний уровень. Новосельцев, Цаллагов, Юсупов… Этот список можно продолжать».

Интересно, по мнению Наумова, «Локомотив» деньги не портят? Или «Спартак»? Там такого не случается? Почему только Питер попал в черный список – можно догадываться. Логично уж было бы вывести такую формулу: деньги портят российский футбол. Но с другой стороны, их отсутствие наш футбол тоже не делает лучше. Вывод из этого на самом деле простой – не в деньгах проблема. В чем-то еще. Скорее даже в ком-то.

4-е место

Александр ХАЦКЕВИЧ об отмене матча с «Краснодаром»:

Нас просто поимели!

Главный тренер «Ротора» в интервью СМИ вспомнил о тяжелом моменте первой части сезона, когда волгоградцев не выпустили на игру с «Краснодаром» в сентябре. «В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы. До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч. Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»? Запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор? Да ну, дешевые отмазки».

А когда у нас было иначе в отношении слабых? Ни-ког-да. Крепитесь. Трудности закаляют. Неслучайно в концовке года «Ротор» выиграл два матча кряду и ушел с последних мест. Может, как раз в тот момент, когда команду «имели», в ней зародился здоровый коллектив. А то барахтались на дне в полной безнадеге.

А вот кто конкретный заказчик или выгодоприобретатель, Хацкевич так и не сказал. Наезд остался без адресата.

5-е место

Василий УТКИН о Василии КИКНАДЗЕ:

Кикнадзе просто уходит, и все. Наверное, его куда-то пригласили Дедом Морозом. Ну посмотрим, обещания раздавать он действительно здорово умеет.

Выполнять только не очень умеет, как показала работа в «Локомотиве». Юрия Семина свежеуволенный гендир железнодорожников менял на Марко Николича, уверяя, что серб поставит команде современный атакующий футбол. А в итоге превратил клуб в заштатного середняка.

Известный блоггер и тележурналист Уткин, правда, всегда был настроен против Палыча, еще со времен президентства в «Локомотиве» Ольги Смородской. Он с яркой дамой сошелся взглядами как раз на почве нелюбви к легендарному тренеру.

А по поводу Кикнадзе ему, похоже, все равно. Потому и наезд вышел такой - предновогодний.

Лидеры рейтинга после 31 тура: Уткин – 33 (14 попаданий), Селюк – 28 (7), Роднина – 16 (4), Радимов – 14 (4), Орлов – 11 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).