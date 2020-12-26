ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Лучшие – «Спартак», Игнашевич и Юран. Рейтинг Кубка и Лиги чемпионов за 65 лет
26 декабря 14:05
автор: Иван Сергеев

Лучшие – «Спартак», Игнашевич и Юран. Рейтинг Кубка и Лиги чемпионов за 65 лет

УЕФА опубликовал статистический отчет о выступлении клубов и футболистов в главном еврокубке Старого Света.

Лидером по набранным очкам в Кубке и Лиге чемпионов, естественно, стал «Реал» (607). Мадридский клуб 13 раз выигрывал престижный трофей (у ближайшего преследователя - «Милана» - 7 титулов). В 445 матчах королевский клуб одержал 265 побед при 77 ничьих и 103 поражениях. Не исключено, что в этом сезоне команда Зинедина Зидана покорит рубеж в 1000 голов. Для этого мадридцам необходимо забить 16 мячей в плей-офф ЛЧ-2021.

В Топ-5 по набранным очкам также попали «Бавария» (495), «Барселона» (459), «МЮ» (380) и «Ювентус» (361).

Из представителей бывшего СССР лидирует киевское «Динамо», которое занимает высокое 11-е место (255 очков). Еще один украинский клуб «Шахтер» идет 31-м (138) - выше, чем лучший клуб из России. Им, разумеется, оказался «Спартак». Благодаря успешным 90-м (в одном из сезонов красно-белые показали абсолютный результат на групповой стадии ЛЧ - 6 побед из 6), москвичи забрались на 34-ю строчку рейтинга УЕФА. У «Спартака» 111 очков, 40 побед, 31 ничья и 51 поражение при отрицательной разнице мячей (173-189).

Второй результат из российских клубов у ЦСКА (45-е место, 92 очка), третий - у «Зенита» (58-е, 71), четвертый - у «Локомотива» (91-е, 39), пятый - у «Рубина» (166-е, 15).

Рекорд по количеству проведенных матчей в КЧ/ЛЧ принадлежит вратарю Икеру Касильясу (181). Чтобы обойти испанца, Криштиану Роналду осталось провести четыре игры. За португальцем идут Хави (157 матчей), Райан Гиггз (151) и Лионель Месси (147).

Из представителей бывшего СССР более 100 матчей в главном еврокубке провели два украинца - Андрей Шевченко (116) и Александр Шовковский (109). А вот лучший россиянин до трехзначной отметки не дотянул совсем чуть-чуть. На счету нынешнего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича 97 матчей. Далее идут Игорь Акинфеев (75) и Алексей Березукций (69).

Любопытно, что последний за свою карьеру так ни разу и не отличился в матчах Лиги чемпионов. Лучшим же российским бомбардиром в истории турнира стал Сергей Юран. У него 13 голов. 7 он забил в составе «Бенфики», по 3 - за «Спартак» и австрийский «Штурм».

Результат Юрана, конечно, смотрится весьма скромно на фоне рекордсменов. Возглавляет рейтинг Роналду (135 голов), за которым расположились Месси (118), Роберт Левандовски и Рауль (по 71), Карим Бензема (69), Руд ван Нистелрой (60), Шевченко (59), Тьери Анри (51), Филиппо Индзаги (50) и Альфредо Ди Стефано (49).

В Топ-5 самых результативных россиян, помимо Юрана, вошли Роман Широков (11), Алан Дзагоев (11), Андрей Тихонов (11) и Артем Дзюба (10).

Напомним, что у Дзюбы не будет возможности улучшить статистику в этом сезоне. «Зенит» не вышел из группы даже в плей-офф Лиги Европы и весной сосредоточится на выступлениях в РПЛ.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Плющенко: “Косторная продолжает подготовку, но не в полноценном режиме”Александра Трусова на тренировке выполнила каскад четверной лутц — тройной тулупАлександра Солдатова объявила о завершении карьерыРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»Первое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Тутберидзе нокаутировала Плющенко в короткой программе
На чемпионате России в Челябинске началось самое интересное – турнир одиночниц. Александра Трусова и Евгений Плющенко пока вне подиума, подопечные Этери Тутберидзе – лучшие.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика