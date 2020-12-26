Лучшие – «Спартак», Игнашевич и Юран. Рейтинг Кубка и Лиги чемпионов за 65 лет

Лидером по набранным очкам в Кубке и Лиге чемпионов, естественно, стал «Реал» (607). Мадридский клуб 13 раз выигрывал престижный трофей (у ближайшего преследователя - «Милана» - 7 титулов). В 445 матчах королевский клуб одержал 265 побед при 77 ничьих и 103 поражениях. Не исключено, что в этом сезоне команда Зинедина Зидана покорит рубеж в 1000 голов. Для этого мадридцам необходимо забить 16 мячей в плей-офф ЛЧ-2021.

В Топ-5 по набранным очкам также попали «Бавария» (495), «Барселона» (459), «МЮ» (380) и «Ювентус» (361).

Из представителей бывшего СССР лидирует киевское «Динамо», которое занимает высокое 11-е место (255 очков). Еще один украинский клуб «Шахтер» идет 31-м (138) - выше, чем лучший клуб из России. Им, разумеется, оказался «Спартак». Благодаря успешным 90-м (в одном из сезонов красно-белые показали абсолютный результат на групповой стадии ЛЧ - 6 побед из 6), москвичи забрались на 34-ю строчку рейтинга УЕФА. У «Спартака» 111 очков, 40 побед, 31 ничья и 51 поражение при отрицательной разнице мячей (173-189).

Второй результат из российских клубов у ЦСКА (45-е место, 92 очка), третий - у «Зенита» (58-е, 71), четвертый - у «Локомотива» (91-е, 39), пятый - у «Рубина» (166-е, 15).

Рекорд по количеству проведенных матчей в КЧ/ЛЧ принадлежит вратарю Икеру Касильясу (181). Чтобы обойти испанца, Криштиану Роналду осталось провести четыре игры. За португальцем идут Хави (157 матчей), Райан Гиггз (151) и Лионель Месси (147).