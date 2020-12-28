«Илюха был творец, а уж какая у него была левая нога». 7 лет назад не стало Цымбаларя

Постоянный автор «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает прекрасного футболиста и человека.

- В начале 90-х «Спартак» сумел собрать под своими знаменами почти все лучшие силы с постсоветского пространства. Из Одессы были приглашены Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров, из Донецка – Виктор Онопко, Андрей Пятницкий и Валерий Кечинов – из Ташкента. Остальные футболисты того «Спартак» в основном были из России. Эти ребята составили костяк команды и практически целое десятилетие правили бал в стране. Они играли в настоящий спартаковский футбол.

Даже Йожеф Сабо, от которого похвалы для российских команд не дождешься, как-то отвечая на вопрос журналистов по поводу «Барселоны», сказал: «Что ваша «Барселона»? «Спартак» в такой футбол давно играл».

И в том ярком «Спартаке» выделялся Илюша Цымбаларь, он отлично подходил по стилю спартаковскому футболу. Илюха был творец, а уж какая у него была сумасшедшая левая нога!

Какой след оставил Цымбаларь в «Спартаке», можно понять хотя бы по тому факту, что болельщики в его честь проводят турнир. В нем играет много команд. Турнир памяти Ильи Цымбаларя - большого человека и большого футболиста.