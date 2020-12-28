«Илюха был творец, а уж какая у него была левая нога». 7 лет назад не стало Цымбаларя

Постоянный автор «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает прекрасного футболиста и человека.
- В начале 90-х «Спартак» сумел собрать под своими знаменами почти все лучшие силы с постсоветского пространства. Из Одессы были приглашены Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров, из Донецка – Виктор Онопко, Андрей Пятницкий и Валерий Кечинов – из Ташкента. Остальные футболисты того «Спартак» в основном были из России. Эти ребята составили костяк команды и практически целое десятилетие правили бал в стране. Они играли в настоящий спартаковский футбол.
Даже Йожеф Сабо, от которого похвалы для российских команд не дождешься, как-то отвечая на вопрос журналистов по поводу «Барселоны», сказал: «Что ваша «Барселона»? «Спартак» в такой футбол давно играл».
И в том ярком «Спартаке» выделялся Илюша Цымбаларь, он отлично подходил по стилю спартаковскому футболу. Илюха был творец, а уж какая у него была сумасшедшая левая нога!
Какой след оставил Цымбаларь в «Спартаке», можно понять хотя бы по тому факту, что болельщики в его честь проводят турнир. В нем играет много команд. Турнир памяти Ильи Цымбаларя - большого человека и большого футболиста.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Илья ЦЫМБАЛАРЬ родился 17 июня 1969 года в Одессе.
Играл за СКА (Одесса, 1987–1989), «Черноморец» (Одесса, 1989–1993), «Спартак» (Москва, 1993–1999), «Локомотив» (Москва, 2000), «Анжи» (2001–2002).
За сборную Украины провел три матча, за сборную России – 28 матчей (4 гола).
Цымбаларь – шестикратный чемпион России (1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999), четырехкратный обладатель Кубка России (1994, 1998, 2000, 2001), обладатель Кубка Украины (1992), обладатель Кубка Федерации футбола СССР (1990).
Пять раз был в списке 33 лучших футболистов чемпионата России (четыре раза под первым номером – 1994, 1995, 1996, 1998; один раз под вторым – 1993).
После окончания карьеры игрока занимал пост вице-президента «Анжи» в 2002 году.
В 2002–2003-м был старшим тренером дубля московского «Спартака», а с сентября по ноябрь 2004-го – тренером «Химок».
В 2006 году возглавил рязанский «Спартак-МЖК», с которым вышел из второго дивизиона в первую лигу. В 2008 году несколько месяцев возглавлял «Нижний Новгород», покинул клуб по семейным обстоятельствам, затем вновь был назначен главным тренером и в начале 2009 года окончательно покинул клуб.
В конце 2009-го стал ассистентом Игоря Ледяхова в «Шиннике», но уже в мае весь тренерский штаб покинул клуб.
С декабря 2010 года по март 2011-го являлся тренером «Химок».
Поздним вечером 28 декабря 2013 года Илья гостил у брата, на Молдаванке. Примерно в десять вечера ему вдруг стало плохо, а через полчаса его сердце остановилось. Цымбаларю было 44 года.
Похоронен он на Таировском кладбище в Одессе.