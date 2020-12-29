Салах хочет в «Реал», Погба – в «Ювентус», а Влашич – в «Аталанту». Новости трансферов

Другая проблема Юргена Клоппа – неясное будущее Жоржиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха . Голландцу уже выслали предложение о продлении контракта, но он взял паузу, пообещав ответить до того, как станет рассматривать другие варианты. В качестве возможной замены ему красные видят Ренату Саншеша . Египтянин уже почти не скрывает желания уехать в «Реал». Ему тоже скоро пришлют улучшенное контрактное предложение, а в случае отказа продадут тем, кто заплатит больше. В гонке помимо сливочных «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Что до Ориги, то в виду слишком тяжелой конкуренции он почти не получает игрового времени и хочет уехать. Его хочет заполучить «Вулверхэмптон».

Главная задача красных на зиму – найти центрального защитника, способного заткнуть дыру, возникшую в результате травм основных игроков. А может, даже двух. Рассматриваются кандидатуры 20-летних Свена Ботмана из «Лилля» (трансфер оценивается в 30 млн, но вмешаться в переговоры может «Интер») и Озана Кабака («Шальке»), за которого «горняки» просят нападающего Дивока Ориги . В то же время на турка претендуют «Ювентус» и «Милан», а его агент говорит о том, что ближе всех к сделке россонери, где у игрока будет стабильная игровая практика. Стоимость трансфера составит около 23-25 млн.

Шорт-лист «Юнайтед», как обычно, имеет объем научной диссертации. В оборону «красные дьяволы» хотят 23-летнего Николу Миленковича («Фиорентина»). За ним следят давно, но теперь придется побороться за игрока с «Тоттенхэмом».

В средней линии команды Оле-Гуннара Сульшера могут появиться Ив Биссума из «Брайтона» (к нему проявляют интерес «Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал»), Мойзес Кайседо из эквадорского «Индепендьенте дель Валье» (трехмиллионное предложение манкунианцев готовится перебить «Челси») и Иван Перишич («Интер»). Хорват не раз был близок к переезду на «Олд Траффорд», а сейчас, когда потерял место в составе, готов наконец отправиться в АПЛ. А в нападении может появиться 18-летний Амад Траоре, за которого «МЮ» готов выложить «Аталанте» 25 млн сразу и 15 млн бонусами.

В то же время Поль Погба уже не скрывает желания уехать. В нем заинтересован «Ювентус», готовый предложить в обмен нескольких игроков, в том числе Пауло Дибалу и Федерико Бернардески. Аргентинского нападающего в случае подписания контракта с «ПСЖ» надеется заполучить Маурисио Почеттино.

«Арсенал»

Лондон может покинуть защитник Эктор Бельерин, которого хочет вернуть кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта. Каталонцы будут готовы выложить за него 24 млн евро. В этом случае «канониры» планируют потратить заработанное на приобретение 20-летнего Тарика Лампти из «Брайтона». К игроку также проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Бавария». В линии нападения «Арсенала» может появиться 24-летний Эмилиано Буэндия из «Норвича». Трансфер на сумму 17 млн уже согласован.

А полузащиту может укрепить… Месут Озил, не попавший в заявку на сезон осенью. Его будущее – самая обсуждаемая тема в команде, разделившейся на тех, кто поддерживает немца, и тех, кто выступает против. Сам Озил, контракт которого истекает летом, не прочь сменить обстановку. Он уже провел тайные переговоры с «Фенербахче», а также получил предложение от «Ювентуса» (аренда с выплатой части зарплаты). Кроме того, Микель Артета после неудачной попытки заполучить полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи (он предпочел «Лейпциг») хочет подписать Юлиана Брандта из «Боруссии» Д.

«Челси»

Синие пока разбираются с имеющимся материалом. Чтобы найти деньги на приобретение Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) и Деклана Райса («Вест Хэм») будущим летом, они готовы расстаться с группой игроков – защитниками Антонио Рюдигером (им интересовался «ПСЖ» до отставки Томаса Тухеля), Андреасом Кристенсеном, Маркосом Алонсо (его хотят «Атлетико» и «Интер», но первые предлагают только аренду) и полузащитниками Россом Баркли, Дэнни Дринкуотером и Виктором Мозесом (в аренде с правом выкупа в «Спартаке»)

Нападающего Оливье Жиру нет в этом списке, зато по нему есть предложение из «Марселя», а также пристальное внимание двух миланских грандов.

«Манчестер Сити»

Из стана манкунианцев просачивается противоречивая информация касательно перспектив Александра Зинченко и Эрика Гарсии. Украинец почти не имеет игровой практики, зато у него масса различных вариантов продолжения карьеры практически в любом чемпионате, а испанца персонально хотят видеть в «Барселоне». Позиция «Сити» не ясна. Сначала сообщалось, что клуб готов расстаться с игроками, а по последней информации, такое желание может возникнуть только при наличии уж очень солидного предложения.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» очень хотят побороться за чемпионский титул и надеются укрепить среднюю линию. В качестве претендентов рассматриваются Марсель Забитцер («Лейпциг») и Мартен де Рон («Аталанта»). Первый является капитаном команды, поэтому точно обойдется не дешевле 50 млн, за второго придется побороться с «Ман Сити». Правда, «горожане» готовы вступить в переговоры только по окончании сезона.

«Эвертон»

«Ириски» ведут переговоры о приобретении нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко («Вест Хэм»). Его рассматривают в качестве игрока ротации.

ИСПАНИЯ

«Барселона»

Каталонцы ищут для Рики Пуча, Карлеса Аленья, Жуниора Фирпо и Самюэля Умтити клубы, где те могли бы получать игровую практику. К Пучу проявляют интерес «Бетис», «Манчестер Сити» и «Милан», но если итальянцы согласны на полугодовое сотрудничество, то «горожане» готовы ждать до лета, чтобы по завершении контракта игрока с «Барсой» подписать его на постоянной основе. Каталонцы надеются продлить текущее трудовое соглашение, но из-за невозможности гарантировать место в составе могут не преуспеть.

Также в «Барсе» ищут новый клуб для Филиппе Коутиньо, причем сделку хотят провернуть еще до президентских выборов, напеченных на 24 января, но пока не получили ни одного предложения.

Долгое время сине-гранатовых связывали с нападающим Мемфисом Депаем. Его контракт с «Лионом» истекает летом, поэтому французы готовы отпустить своего лидера всего за пять млн (полгода назад просили 25 млн). Лучше времени для приобретения не придумать, но Рональд Куман выразил поддержку имеющейся у него группе атаки, к которой после выздоровления присоединится еще и Ансу Фати. Так что трансфер состоится только в том случае, если кто-то будет продан. Например, Мартин Брайтвайт или Усман Дембеле. Но сам Депай вряд ли захочет ждать, когда в Барселоне надумают – у него уже есть приглашения из «ПСЖ» и «Ювентуса».

«Реал»

Имеющий недостаточно игровой практики и рискующий пропустить из-за этого Евро-2021 Иско просит «Реал» выставить его на трансфер. Главный претендент – «Ювентус». В полузащитнике также заинтересован «Милан», но он вряд ли потянет его высокую зарплату. А пребывающий в таком же положении Лука Йович может на правах аренды отправиться в «Вулверхэмптон», находящийся в поиске замены травмированному Раулю Хименесу. Также сербского форварда готовы рассмотреть в «Милане», выбирающем нападающего на замену выбывшему Златану Ибрагимовичу.

Сами сливочные интересуются левым защитником «Спортинга» Нуну Мендешем. Он должен заменить в команде разочаровавшего всех Марсело. Отступные за игрока составляют 45 млн, а в качестве конкурента – «Ювентус». Также в Мадриде хотят видеть нападающего «Гремио» Пепе, на которого также претендует «Зенит» (факт начала переговоров подтвердил агент игрока). Сумма трансфера оценивается в 20 млн.

«Атлетико»

Лидеры чемпионата Испании расстались с Диего Костой. Нападающий сам попросил о расторжении контракта, действующего еще полгода. Официальная формулировка – по семейным обстоятельствам. Он может перебраться в «Арсенал». А вратарь Ян Облак не прочь перебраться в «ПСЖ», где смог бы намного быстрее пополнять коллекцию трофеев. Впрочем, если переход и состоится, то не раньше лета.

ИТАЛИЯ

«Наполи»

Неаполитанцы зимой планируют расстаться с защитниками Фаузи Гулямом и Кевином Малькюи, а также нападающими Фернандо Льоренте и Аркадиушем Миликом. Наибольший интерес у покупателей вызывает польский нападающий. Писали, что «Ювентус» уже договорился о переходе, но в клубе решили, что 15-18 млн для игрока с истекающим контрактом – все-таки слишком дорого. В его услугах заинтересованы «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Эвертон», а на Льоренте претендуют «Юве» и «Милан».

Сам хочет уйти Фабиан Руис. Клуб предлагал ему новый контракт (нынешний истекает летом), но полузащитник ответил отказом. Игрока хотят заполучить «Реал», «Барселона» и «Эвертон», но зимой его готовы отпустить только за 50 млн. Взамен неаполитанцы готовы приобрести Флориана Товена («Марсель»), на которого также претендуют «Милан» и «Севилья». Интерес россонери даже подтвердил Паоло Мальдини.

«Аталанта»

Бергамаски не определились с будущим капитана Алехандро Гомеса, попросившего отпустить его после конфликта с Джанпьеро Гасперини. Пока единственное предложение сделал «Интер», готовый обменять Гомеса на Весино. В качестве заинтересованных лиц называют также «Милан» и «ПСЖ». Им придется заплатить 10-15 млн.

Появиться в команде могут 21-летний защитник Анель Ахмедходжич из «Мальме» (первое предложение по игроку составляет семь млн) и полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко (у него летом истекает контракт, и с января он вправе подписывать предварительные соглашения с другими командами), на которого также претендует «Бенфика».

А первой официальной сделкой стал переход защитника Йоакима Мехле за 11 млн. Он перебрался из «Генка», с которым у бергамасков налажен контакт после трансферов Тимоти Кастаня и Руслана Малиновского.

«Милан»

Помимо описанных выше, у россонери очень большие планы на зимнее трансферное окно. Они хотят выкупить у «МЮ» защитника Диогу Далота, выступающего за них на правах аренды (вероятность сделки считается очень высокой). В средней линии ждут 19-летнего Майкла Олисе из «Рединга» (его контракт истекает летом) и рассматривают Бубакаки Сумаре («Лилль») или Андре Франк Замбо Ангисса («Фулхэм»). А в атаке помимо Йовича, Милика и Льоренте может появиться Даниэл Маллен (ПСВ).

В то же время на полузащитника Саму Кастильехо претендуют «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Миланцы оценивают игрока в 15 млн и у мадридцев готовы запросить в обмен Эктора Эрреру или Стефана Савича.

«Рома»

Римляне хотят расстаться с регулярно получающим травмы полузащитником Хавьером Пасторе. Ему уже даже предлагали расторгнуть контракт, но он отказался. Теперь будут предлагать его всем, до кого смогут дотянуться (полгода назад аргентинца предлагали «Зениту»). А усилить линию нападения планируют Стефаном Эль-Шаарави или Романом Яремчуком. Первый хочет вернуться из Китая, чтобы не прохлопать шанс сыграть на Евро-2021 (в его услугах заинтересована также «Фиорентина»), второй готов пойти на повышение из «Гента». Но для этого итальянцам надо сначала отправить в аренду Карлеса Переса.

«Интер»

Нерадзурри в качестве замены 36-летнему Самиру Хандановичу рассматривают 19-летнего вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, проявившего себя в Лиге чемпионов, и Хуана Муссо («Удинезе»). Трансфер последнего обойдется в 30 млн.

А покинут команду полузащитники Раджа Найнгголан, Матиас Весино и Кристиан Эриксен, а также форвард Андреа Пинамонти. У Найнгголана есть предложения от «Кальяри», где он играл в 2010-2014 и 2019-2020 годах, и «Сассуоло».

«Ювентус»

Туринцы помимо Милика и Льоренте рассматривают в качестве усиления линии атаки Симоне Дзадзу («Торино»), а в оборону планируют приобрести 19-летнего Брайана Рейнольдса («Даллас»). Его трансфер оценивается в девять млн.

«Лацио»

Рим покинет экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. В «Фиорентине» его видят основным кандидатом на замену Патрику Кутроне.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»

Полузащитник Хесе, с которым в декабре был расторгнут контракт, имеет предложения от «Фенербахче» и «Валенсии». Полноценные же трансферы пока на паузе, поскольку Почеттино официально еще не возглавил команду. С его приходом парижане активизируют переговоры по Дибале и Эриксене. Однако из-за пандемии у клуба возникли финансовые трудности, а главной задачей в «ПСЖ» видят удержание Килиана Мбаппе. Ради нового предложения по контракту парижане готовы продать Леандро Паредеса и Дракслера.

«Сент-Этьен»

Бывший нападающий «Зенита» Халк в декабре расторг контракт с «Шанхай СИПГ» и пытается вернуться в Европу. В «Вулверхэмптон» попасть не получилось из-за того, что бразилец не смог получить разрешение на работу, теперь его появление ожидают в «Сент-Этьене».

«Монако»

Монегаски выставили на трансфер защитника Страхиню Павловича, полузащитников Самюэля Грандсира и Юссефа Аит-Беннасера и форварда Генри Оньекуру.

РОССИЯ

«Зенит»

В преддверии второй части сезона питерцы активизируются на трансферном рынке, хотя кое-что из того, что попадает в СМИ, больше похоже на шутку. Например, предложение Ришарлисону («Эвертон»). Его агент уже удивился данной новости, уточнив, что дешевле сотни миллионов «ириски» своего игрока не продадут, а стоит он вообще все 150 млн. Куда правдоподобнее сообщение об интересе к 22-летнему полузащитнику «Динамо» Загреб Ловро Майеру (его оценивают в десять млн), но он уже подписал новый контракт до 2026 года.

В то же время несколько клубов заинтересованы в Вильмаре Барриосе. В числе прочих называются «Милан», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» (хотя «сорокам» не выделили финансирования на трансферы) и «Бешикташ».

«Краснодар»

«Быков» связывали с нападающим Деннисом Маном из «Стяуа» за 10 млн, но владелец клуба уже опроверг эту информацию, пояснив, что было предложение из серии A на 12 млн. То же касается попыток ЦСКА приобрести Мана и вингера Флоринеля Комана (за обоих армейцы готовы были заплатить 12 млн, но получили отказ).

«Ростов»

Ростовчане хотят подписать нападающего Айки Агбо из системы «Челси». Россияне сделали предложение в размере 3,5 млн, но получили отрицательный ответ. А вот полузащитник желто-синих Матиас Норманн наверняка зимой покинет команду. Им интересуются сразу несколько клубов РПЛ (называются ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар») и АПЛ («Бернли», «Саутгемптон» и «Фулхэм»). Ожидаемая сумма трансфера составит около 18 млн.

ЦСКА

Армейцы очень активно ищут новых игроков в зимнее трансферное окно. Выставленный «Монако» на трансфер Оньекуру отказался ехать в Москву и готов подписать контракт с «Галатасараем», зато не против 20-летний полузащитник Эммануэле Току, играющий во втором дивизионе чемпионата Дании. На него также претендует «Норшелланд». Вероятно, нужно искать замену и Николе Влашичу, которого сватают в «Аталанту» в случае ухода Алехандро Гомеса.

«Спартак»

Алекс Крал может продолжить карьеру в «Вест Хэме». Задача «молотобойцев» упрощается тем фактом, что у чеха один агент с другим игроком англичан Владимиром Цоуфалом, так что главное договориться со «Спартаком».

«Рубин»

Казанцы заинтересованы в услугах капитана «Химок» Дмитрия Тихого, но им еще предстоит выиграть конкуренцию у нескольких команд РПЛ.

Трансферные слухи

Англия

Арсенал

Пришли: Биссума (Брайтон), Лампти (Брайтон), Буэндия (Норвич), Диего Коста Бельерин (Барселона), Озил (Фенербахче, Ювентус), Брандт (Боруссия Д)

МЮ

Пришли: Диалло (Аталанта) , Миленкович (Фиорентина), Биссума (Брайтон), М. Кайседо (Индепендьенте, Эквадор), Перишич (Интер), Траоре (Аталанта), Дибала, Бернардески (оба – Ювентус)

, Миленкович (Фиорентина), Биссума (Брайтон), М. Кайседо (Индепендьенте, Эквадор), Перишич (Интер), Траоре (Аталанта), Дибала, Бернардески (оба – Ювентус) Ушли: Игало (Шанхай Шеньхуа), Погба (Ювентус)

Ман Сити

Пришли: Стефанович (Партизан) , Салах (Ливерпуль), Лампти (Брайтон), Де Рон (Аталанта), Пуч (Барселона)

, Салах (Ливерпуль), Лампти (Брайтон), Де Рон (Аталанта), Пуч (Барселона) Ушли: Гарсия (Барселона)

Тоттенхэм

Пришли: Миленкович (Фиорентина), Забитцер (Лейпциг), де Рон (Аталанта), Милик (Наполи), Барриос (Зенит)

Ливерпуль

Пришли: Ботман (Лилль), Кабак (Шальке), Биссума (Брайтон)

Ботман (Лилль), Кабак (Шальке), Биссума (Брайтон) Ушли: Ориги (Шальке, Вулверхэмптон), Салах (Реал, Ман Сити, ПСЖ)

Челси

Пришли: М. Кайседо (Индепендьенте, Эквадор), Райс (Вест Хэм)

М. Кайседо (Индепендьенте, Эквадор), Райс (Вест Хэм) Ушли: Рюдигер (ПСЖ), Кристенсен, М. Алонсо (Атлетико, Интер), Баркли, Дринкуотер, Жиру (Интер, Милан), Марсель)

Испания

Реал

Пришли: Салах (Ливерпуль), Биссума (Брайтон), Мендеш (Спортинг), Пепе (Гремио), Руис (Наполи)

Салах (Ливерпуль), Биссума (Брайтон), Мендеш (Спортинг), Пепе (Гремио), Руис (Наполи) Ушли: Иско (Ювентус), Йович (Вулверхэмптон, Милан)

Барселона

Пришли: Бельерин (Арсенал), Гарсия (Ман Сити), Депай (Лион), Руис (Наполи) Пуч (Бетис, Ман Сити, Милан), Аленья, Фирпо, Умтити, Коутиньо

Атлетико

Пришли: М. Алонсо (Челси), Милик (Наполи), Кастильехо (Милан)

М. Алонсо (Челси), Милик (Наполи), Кастильехо (Милан) Ушли: Диего Коста (Арсенал), Эррера, Савич (оба – Милан)

Италия

Ювентус

Пришли: Кабак (Шальке), Погба (МЮ), Депай (Лион), Иско (Реал), Мендеш (Спортинг), Милик, Ф. Льоренте (оба – Наполи), Дзадза (Торино), Рейнольдс (Даллас)

Кабак (Шальке), Погба (МЮ), Депай (Лион), Иско (Реал), Мендеш (Спортинг), Милик, Ф. Льоренте (оба – Наполи), Дзадза (Торино), Рейнольдс (Даллас) Ушли: Дибала (МЮ, ПСЖ), Бернардески (МЮ)

Интер

Пришли: М. Алонсо (Челси), Жиру (Челси), Гомес (Аталанта), Трубин (Шахтер), Муссо (Удинезе)

М. Алонсо (Челси), Жиру (Челси), Гомес (Аталанта), Трубин (Шахтер), Муссо (Удинезе) Ушли: Бакайоко (Црвена Звезда), Перишич (МЮ), Весино (Аталанта), Найгголан (Кальяри, Сассуоло), Эриксен (ПСЖ), Пинамонти

Милан

Пришли: Кабак (Шальке), Жиру (Челси), Пуч (Барселона), Йович (Реал), Ф. Льоренте (Наполи), Товен (Марсель), Гомес (Аталанта), Олисе (Рединг), Сумаре (Лилль), Ангисса (Фулхэм), Маллен (ПСВ), Эррера, Савич (оба – Атлетико), Барриос (Зенит)

Кабак (Шальке), Жиру (Челси), Пуч (Барселона), Йович (Реал), Ф. Льоренте (Наполи), Товен (Марсель), Гомес (Аталанта), Олисе (Рединг), Сумаре (Лилль), Ангисса (Фулхэм), Маллен (ПСВ), Эррера, Савич (оба – Атлетико), Барриос (Зенит) Ушли: Кастильехо (Севилья, Валенсия, Атлетико)

Лацио

Ушли: Кайседо (Фиорентина)

Аталанта

Пришли: Мехле (Генк) , Весино (Интер), Ахмедходжич (Мальме), Коваленко (Шахтер), Влашич (ЦСКА)

, Весино (Интер), Ахмедходжич (Мальме), Коваленко (Шахтер), Влашич (ЦСКА) Ушли: Диалло (МЮ), Траоре (МЮ), де Рон (Тоттенхэм, Ман Сити), Гомес (Интер, Милан, ПСЖ)

Наполи

Пришли: Товен (Марсель)

Товен (Марсель) Ушли: Гулям, Малькюи, Ф. Льоренте (Ювентус, Милан), Милик (Ювентус, Атлетико, Тоттенхэм, Эвертон), Руис (Реал, Барселона, Эвертон)

Рома

Пришли: Эль-Шаарави (Шанхай Шеньхуа), Яремчук (Гент)

Эль-Шаарави (Шанхай Шеньхуа), Яремчук (Гент) Ушли: Пасторе

Франция

ПСЖ

Пришли: Салах (Ливерпуль), Дибала (Ювентус), Рюдигер (Челси), Депай (Лион), Гомес (Аталанта), Эриксен (Интер)

Салах (Ливерпуль), Дибала (Ювентус), Рюдигер (Челси), Депай (Лион), Гомес (Аталанта), Эриксен (Интер) Ушли: Хесе (Фенербахче, Валенсия), Паредес, Дракслер

Лион

Ушли: Депай (Барселона, ПСЖ, Ювентус)

Германия

Бавария

Ушли: Лампти (Брайтон)

Боруссия Д

Ушли: Брандт (Арсенал)

Лейпциг

Пришли: Собослаи (Зальцбург)

Ушли: Забитцер (Тоттенхэм)

Россия

Зенит

Пришли: Пепе (Гремио), Ришарлисон (Эвертон), Майер (Динамо З), Норманн (Ростов) Барриос (Милан, Тоттенхэм, Ньюкасл, Бешикташ)

Спартак

Пришли: Роша (Фламенго, из аренды) , Норманн (Ростов)

, Норманн (Ростов) Ушли: Крал (Вест Хэм)

ЦСКА

Пришли: Ман, Ф. Коман (оба – Стяуа), Норманн (Ростов) Влашич (Аталанта)

Краснодар

Ман (Стяуа), Норманн (Ростов)

Ростов