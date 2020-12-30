«Химки» – самая подорожавшая команда России, «Спартак» тоже в лидерах. Рейтинг-2020

Чемпионом осеннего отрезка сезона по росту стоимости состава в процентном отношении становятся «Химки», за что должны благодарить главного тренера Игоря Черевченко. Он пришел в команду еще в конце сентября и выдал семь побед в 11 турах, разбив «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Краснодар», «Локомотив» и других соперников.

Подводя итоги уходящего 2020 года, мы сравниваем трансферную стоимость команд по сравнению с началом сезона. В данном случае для удобства возьмем отметку 15 октября, поскольку к этому моменту трансферное окно закрылось, и у клубов не было возможности «искусственно» повышать стоимость составов, за счет приобретения или аренды игроков. Здесь речь лишь о том, кто смог вырасти на уже имеющихся ресурсах.

Один из наиболее показательных критериев работы клуба и тренерского штаба заключается в умении поднять трансферную стоимость футболистов и, соответственно, всей команды. Чем лучше вы играете, тем выше котируетесь и тем сильнее прибавляете в цене, тогда как провальные результаты и слабая игра ведет к обвалу трансферной стоимости. По ней хорошо видно, насколько здорово подбираются игроки (в том числе на перспективу), а тренерский штаб их качественно прокачивает.

Понятно, что химчанам было проще опередить большие клубы в относительном росте, поскольку по составу команда была одной из самых дешевых в лиге (15-е место в октябре). С другой, тем ценнее рост клуба, ведь аутсайдеру без сильного подбора игроков намного сложнее демонстрировать высокие результаты. «Химки» стали одним из открытий сезона, так что справедливо занимают первую строчку нашего рейтинга.

ОТЛИЧНЫЙ ПРОГРЕСС

«Рубин» + 36,6% (с 38,65 млн до 52,8 млн)

«Ростов» +25,9% (с 35,7 млн до 44,95 млн)

«Спартак» +25,3% (с 91,05 млн до 114,05 млн)

«Динамо» +23,9% (с 47,5 млн до 58,85 млн)

Действительно хороший рост показали и еще четыре команды, и каждая оценена по достоинству. Хотя Леонида Слуцкого и критикуют за нестабильность и всего лишь девятое промежуточное место в таблице, рост стоимости команды наглядно демонстрирует прогресс, которого он добился. В немалой степени играет роль трансферная стратегия казанцев – они находят или молодых, или почти неизвестных игроков за копейки и презентуют из на высоком уровне. Тем не менее, нельзя не заметить сумасшедший прогресс Кварацхелии и Уремовича, занимающих в нашем индивидуальном рейтинге первую и четвертую строчку соответственно. Оба были в команде еще в прошлом сезоне и вот сейчас выстрелили.

Не менее теплых слов в свой адрес заслуживает Валерий Карпин. Если под Слуцкого в Казани планомерно подбирается команда, а состав можно назвать более или менее стабильным, «Ростов» в последнее трансферное окно пережил кадровую революцию. Наиболее ликвидных лидеров прошлого заменили молодые новички, но это не мешает тренеру идти в пятерке и открывать России новые имена. Здесь тоже стоит отметить грамотную селекционную политику клуба, целенаправленно работающую на поиск и раскрутку недорогих талантов. Например, нападающего Понтуса Альмквиста еще в октябре transfermarkt просто не знал и оценивал всего в 100 тысяч, а сейчас его ценник составляет 2,5 млн. Никто в РПЛ не прибавил более чем на 1000%, а он – сразу на 2400%.

Также в пятерку входят команды двух немецких специалистов. Но если Сандро Шварц пришел в «Динамо» по ходу сезона, то прогресс «Спартака» полностью заслуга Доменико Тедеско (и, конечно, подбиравшего год назад игроков Томаса Цорна). Молодые спартаковцы подорожали на четверть, что является очень крутым результатом, если учесть высокую суммарную стоимость состава. Для сравнения, сегодня красно-белые оцениваются так же, как «Краснодар», тогда как всего два с половиной месяца назад стоили на 20 (!) млн дороже, и это при том, что у южан в составе на шесть игроков больше. Второе доказательство успеха – самый большой рост среди в топ-5 наиболее дорогостоящих команд РПЛ, а у ближайшего преследователя (ЦСКА) «всего» плюс 8% (+10 млн).

САМЫЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ИГРОКИ – КВАРАЦХЕЛИЯ, ЛЕСОВОЙ И ЛАРССОН

Также интересно взглянуть на рейтинг самых прогрессирующих футболистов. В него мы включили только тех игроков, кто изначально был в цене (от 1 млн), чтобы отбросить тех, кого Transfermarkt не знал и не ценил (как того же Альмквиста). И все равно нам не удалось уйти от курьеза. Под шестым номером оказался Бруно Фукс из ЦСКА, проведший в РПЛ всего 12 минут. Видимо, так значительно на его трансферной стоимости сказался переезд и общие высокие результаты команды. Будем считать это авансом на будущее.

Но и без него в десятке у ЦСКА есть Зайнутдинов и Кучаев. Первый уже стал железным игроком основы, второй блеснул в нескольких матчах за клуб и сборную. Обоим прочат большое будущее.

А самый большой рост в десятке показал ростовчанин Норманн. Круче него в миллионном исчислении в РПЛ прибавили только Никола Влашич (+12,5 млн) и Сердар Азмун (+8,5 млн), но в относительных цифрах их показатели не так впечатляют. Норвежец – главный актив «Ростова», который хотят заполучить не только все топ-клубы России, но и многие большие команды в Европе.

Также классно выросли два молодых динамовских новичка Лесовой и Фомин. Второй уже дебютировал за сборную России, первый на подходе к историческому событию. Во всяком случае, он играет куда интереснее вызываемого Андрея Мостового. Наличие российского паспорта делает их будущим «Динамо».

Ну, и в заключение отметим спартаковский дуэт нападающих Ларссон – Понсе. На двоих они забили в 19 турах 16 мячей и в сумме они прибавили на десятку миллионов. Тоже очень качественный прогресс, особенно по сравнению с предыдущим сезоном, когда их не критиковал даже ленивый.

Семеро из десяти футболистов рейтинга – иностранцы, что можно использовать в спорах по поводу лимита на легионеров как в его пользу, так и против.

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ФУТБОЛИСТОВ РПЛ

1. Хвича Кварацхелия («Рубин») +334,8% (с 2,3 млн до 10 млн)

2. Даниил Лесовой («Динамо») +284,6% (с 1,3 млн до 5 млн)

3. Джордан Ларссон («Спартак») +221,4% (с 2,8 млн 9 млн)

4. Филип Уремович («Рубин») +180% (с 2,5 млн до 7 млн)

5. Матиас Норманн («Ростов») +170,8% (с 4,8 млн до 13 млн)

6. Бруно Фукс (ЦСКА) +150% (с 1,8 млн до 4,5 млн)

7. Бактийор Зайнутдинов (ЦСКА) +133,3% (с 1,5 млн до 3,5 млн)

8. Даниил Фомин («Динамо») +125% (с 2 млн до 4,5 млн)

9. Эсекиэль Понсе («Спартак») +118,8% (с 3,2 млн до 7 млн)

10. Константин Кучаев (ЦСКА) +117,4% (с 2,3 млн до 5 млн)