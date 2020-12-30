«Локомотив» – самая подешевевшая команда России, а «Зенит» в нуле. Рейтинг-2020

На противоположном конце клубного рейтинга проваливший все и вся «Локо». Здесь надолго останавливаться не будем. О работе Василия Кикнадзе сказано достаточно. Добавим лишь, что будь в команде пара-тройка более качественных игроков, результаты могли быть иными. Соответственно, и падения трансферной стоимости можно было бы избежать, но приобретения уровня Франсуа Камано подкосили команду. Перед новым советом директоров предстоит непростая задача по выправлению ситуации.

«Уфа» -5,9% (с 19,03 млн до 17,9 млн)

«Тамбов» -0,4% (с 11,38 млн до 11,33 млн)

Можно порадоваться тому, что заметного провала всем остальным командам удалось избежать, хотя для «Арсенала» и «Уфы» понижение оказалось неприятным. В первую очередь это все-таки касается туляков, поскольку по стоимости состава они были девятыми в РПЛ, то есть имели все основания рассчитывать на место в середине турнирной таблицы. Но неудачный выбор тренера (Сергея Подпалого) привел к катастрофическому старту, а пришедшему ему на смену Дмитрию Парфенову исправить ситуацию не удалось.

Уфимцы пострадали от переезда в Москву отца всех успехов клуба Шамиля Газизова. Без него было привычно продано много игроков, а вот с новыми приобретениями угадать не получилось. Обычно крепкая оборона дала течь, и башкирский корабль пошел на дно. Чтобы не вылететь, зимой «Уфе» необходимо усиление. Сейчас команда занимает 15-ю строчку не только в турнирной таблице, но и по стоимости состава. То есть, как ни печально, находится на своем место.

Ну, а «Тамбов» имеет объективно самый слабый состав в лиге, которому и опускаться особо некуда. Отсюда чисто символические потери в размере 50 тысяч.

СТАГНАЦИЯ

«Зенит» 0% (170,8 млн)

Питерцы оцениваются в данный момент ровно так же, как и двумя месяцами ранее, но тут проблемы кроются в том, что клуб позволяет себе неоправданно дорогие приобретения. Так, Малком за полгода потерял в весе 6,5 млн, а Деян Ловрен – 5 млн, хотя на поле выходят довольно стабильно, а команда идет первой. Еще минус 3 млн у Себастьяна Дриусси, испытывающего проблемы с игровой практикой. К тому же ему осталось не так долго мучиться на нелюбимых позициях – скоро у него истекает контракт. Еще по 2 млн потеряли Александр Ерохин и Андрей Лунев, так что нулевой баланс не такой уж плохой результат.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС

«Краснодар» +2,9% (с 111,33 млн до 114,55 млн)

«Ахмат» +3,3% (с 29,05 млн до 30 млн)

«Урал» +3,9% (с 21,8 млн до 22,65 млн)

«Сочи» +6,4% (с 29,8 млн до 31,7 млн)

«Ротор» +7,6% (с 16,78 млн до 18,05 млн)

ЦСКА +8% (с 128,28 млн до 138,6 млн)

Примерно треть лиги прибавила в стоимости менее чем на 10%. Тут находятся совершенно разные коллективы – от аутсайдеров «Ротора» и «Урала» до лидеров страны ЦСКА и «Краснодара». Но если армейцы за счет молодости игроков продолжают прибавлять (пусть и не так заметно, как могли бы), то вот краснодарцы разочаровывают. В клубе делают ставку на сиюминутный результат, поэтому прибегают к помощи опытных игроков, переживающих пик карьеры. Расти им просто некуда. А собственных молодых воспитанников не так много, чтобы общекомандное движение было более заметным.

В остальном все довольно обыденно. Разве что поздравим «Ротор», перебравшийся с 15-го места в октябре на 14-е к Новому году. На старте к волгоградцев было очень много трудностей, но они вместе с Александром Хацкевичем их постепенно преодолевают и даже в заключительном туре 2020-го выбрались из зоны вылета.

ЕРОХИН, АКИНФЕЕВ, ЕРЕМЕНКО – В ТОП-10 САМЫХ ПОДЕШЕВЕВШИХ

С футболистами, наиболее заметно теряющими в цене, все понятно. В большинстве случаев основной причиной является возраст игрока, вне зависимости от уровня его игры. Восемь игроков из десяти (чтобы рейтинг имел смысл, мы брали только тех, кто к 1 июля оценивался не менее 3 млн) перешагнули 30-летний рубеж. Поэтому здесь оказались легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, поломанный травмами талант Алан Дзагоев, один из лидеров «Зенита» в октябре-ноябре Александр Ерохин, самый опытный футболист «Ростова» Роман Еременко.

Но все же два игрока стоят особняком. Это нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано. Оба имеют все шансы загубить свои карьеры. Россиянин так просто издевается над Слуцким, забивает только с пенальти и удаляется на ровном месте. При сохранении нынешней тенденции закончит карьеру в ФНЛ. А гвинеец – грубейший просчет селекционеров «Локо», поскольку в предыдущем сезоне за «Бордо» (по словам очевидцев) уже был очень плох. Железнодорожников подкупили скорость и техника полузащитника, но для жесткой, плотной РПЛ этого оказалось недостаточно. Теперь надо думать, как бы его спихнуть с минимальными потерями.

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДЕШЕВЕВШИХ ФУТБОЛИСТОВ РПЛ

1. Соломон Кверквелия («Ротор») -53,8% (с 6,5 млн до 3 млн)

2. Сергей Ткачев («Арсенал») -53,1% (с 3,2 млн до 1,5 млн)

3. Шарль Каборе («Динамо») -42,9% (с 3,5 млн до 2 млн)

4. Александр Ерохин («Зенит») -42,3% (с 5,2 млн до 3 млн)

5. Иван Игнатьев («Рубин») -40,3% (с 6,7 млн до 4 млн)

6. Игорь Акинфеев (ЦСКА) -38,5% (с 6,5 млн до 4 млн)

7. Франсуа Камано («Локомотив») -37,5% (с 8 млн до 5 млн)

8. Роман Еременко («Ростов») -37,5% (с 3,2 млн до 2 млн)

9. Игорь Смольников («Краснодар») -37,5% (с 3,2 млн до 2 млн)

10. Алан Дзагоев (ЦСКА) -36,4% (с 5,5 млн до 3,5 млн)