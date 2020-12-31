Сборной – Катара, Семину – «Локо», а РПЛ – честных судей. Футбольные пожелания на 2021 год

Просто не должно такого быть, чтобы какой-то не очень адекватный руководитель клуба выкинул легендарного тренера, и тот после этого завершил карьеру. Юрию Семину даже не удалось попрощаться с командой и болельщиками. Это чудовищная несправедливость, и ее надо исправить. Путь Семин вернется в главную команду своей жизни. Если не в качестве тренера, то хотя бы в роли президента, члена совета директоров или любой другой устраивающей его должности.

Ну, а вы присылайте нам свои пожелания на следующий год. Если их будет много, мы их опубликуем уже в январе.

В общем, хочется поскорее достать новый календарь, в котором можно с радостью отмечать позитивные события. Ниже – список наших желаний на 2021 год. Дедушка Мороз, исполни хотя бы половину! Обещаю быть хорошим корреспондентом и любить футбол не меньше, чем все эти десятилетия!

Новый год уже настолько близко, что можно почувствовать запах мандаринов под новогодней елкой. Подводя итоги 2020 года, все говорят о том, каким он был трудным и неприятным. В нашем футбольном мире он тоже получился, мягко говоря, не самым позитивным. Турниры приостанавливались, переносились, а где-то даже завершались досрочно, болельщики не могли попасть на стадионы, игроки спорили с клубами о зарплатах, а легенды футбола уходили из жизни один за другим.

ЧТОБЫ ИНТЕРЕС К РПЛ ПЕРЕСТАЛ ДЕРЖАТЬСЯ НА СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛАХ

Вряд ли с точки зрения судейских скандалов был более тяжелый год, чем 2020-й. Можно он вместе со свистком слепо-глухонемых арбитров останется в прошлом? Давайте арбитры научатся пользоваться VAR и отличать очевидные нарушения правил от симуляции и помогать кому бы то ни было. Давайте судьи отойдут на второй план, а обсуждения игр сведутся к классным ударам и гениальным тактическим решениям, так можно?

ЧТОБЫ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ПРОБИЛИСЬ В ЕВРОВЕСНУ

Вообще-то хочется пожелать, чтобы наша команда оказалась в плей-офф Лиги чемпионов, но на такое не способен даже Дед Мороз. Поэтому давайте загадаем хотя бы выход в весеннюю часть Лиги Европы. И не в одном экземпляре, как в этот раз, а хотя бы трое. И еще очень хочется, чтобы не пришлось считать международные матчи наших команд без побед. Российские клубы ведь способны на большее, правда?

ЧТОБЫ СБОРНАЯ РОССИИ ВЫШЛА ИЗ ГРУППЫ НА ЕВРО-2021 И В КВАЛИФИКАЦИИ ЧМ-2022

Все мы будем очень болеть за сборную России на чемпионате Европы, но раньше этого никогда не хватало для выхода в следующий раунд. Нужно еще, чтобы и футболисты постарались. Если учесть, что для выхода в плей-офф достаточно занять третье место, а в нашей группе есть Финляндия, пожелание можно сформулировать еще конкретнее, но давайте мечтать о большем, чем подсчеты шансов в последнем туре. Ну, и конечно, выход на ЧМ-2022 – задача минимум для парней Станислава Черчесова.

А ведь еще будет молодежный чемпионат Европы, где наши парни тоже рассчитывают на многое. Вот бы у них получилось!

ЧТОБЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ ДОПУСТИЛИ ДО ЕВРО

Если юбилейный чемпионат Европы пройдет без болельщиков, он потеряет три четверти своего шарма. Нам очень нужна возможность попасть на трибуны или хотя бы смотреть матчи по телевизору под живой интершум. Евро пройдет нескольких городах и странах, а финал запланирован в Лондоне, где сейчас свирепствует коронавирус, но я верю, что к лету все наладится – вакцины помогут, мир снимет маски, и мы наконец увидим улыбки на лицах соседей по трибуне. Пусть Евро будет праздником для всех!

ЧТОБЫ РОССИЙСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ В ЕВРОПЕ СТАЛО БОЛЬШЕ

Годом ранее во Францию уехал Александр Головин, теперь в серии A появился Алексей Миранчук. И это очень классный тренд. Хочется, чтобы другие молодые парни его поддержали, и мы получили возможность поболеть за своих в Англии, Германии, Испании. Пусть даже в команде-середняке, но так здорово было бы увидеть в игре против Месси и Салаха Романа Зобнина, Матвея Сафонова, Георгия Джикию, Дмитрия Баринова, Антона Миранчука и новое поколение, которое обязательно выстрелит на молодежном Евро. А вдруг и Артем Дзюба не окончательно обменял свою мечту на зарплатную карту в «Газпромбанке»?

ЧТОБЫ МЕССИ ОСТАЛСЯ В «БАРСЕЛОНЕ»

Месси – это «Барселона». «Барселона» – это Месси. Если один бездарный президент разрушил все, что до него строилось годами, это еще не значит, что один из главных футболистов планеты должен покидать клуб. Пусть на выборах президента победит лучший, и он сумеет вдохнуть в команду новую жизнь, и счастливый Лео примет окончательное решение выходить на поле только в сине-гранатовых цветах. Пусть эту красивую историю никто не испортит.

ЧТОБЫ ВАН ДЕЙК ВЕРНУЛСЯ ЕЩЕ КРУЧЕ, ЧЕМ ДО ТРАВМЫ

Голландец год назад должен был получить «Золотой мяч», а в этом не имел никаких шансов – сначала отменили само вручение наград, затем он получил тяжелейшую травму и выбыл чуть ли не до конца сезона. Крутого ван Дейка всем не хватает – «Ливерпулю», чемпионату Англии, всему европейскому футболу (и Евро без него потеряет часть своей привлекательности). Хочется, чтобы защитник не только выздоровел, но и выдал все, на что способен.

ЧТОБЫ МБАППЕ ПЕРЕЕХАЛ В ИСПАНИЮ ИЛИ АНГЛИЮ

Один из главных талантов современности играет за топ-клуб, дошедший в августе до финала Лиги чемпионов, но, положа руку на сердце, много матчей «ПСЖ» вы посмотрели? Куда интереснее увидеть Килиана в большом клубе в условиях безумной конкуренции, в погоне за чемпионским титулом, а не неторопливой походке за очередным золотом. Пусть Мбаппе сам выбирает, куда ведет его сердце – в «Реал», «Ливерпуль» или «Сити», лишь бы он не засиделся во французском болоте, а мы будем наслаждаться его блеском в одном из лучших первенств планеты.

ЧТОБЫ ВЕЗДЕ СМЕНИЛИСЬ ЧЕМПИОНЫ

Уже нет ни сил, ни желания смотреть, как «Бавария», «ПСЖ» и «Ювентус» берут чемпионство, даже не вставая с корточек. Их гегемония убивает европейский футбол и все отчетливее ведет к Европейской суперлиге. Так что если вы против, попросите у Деда Мороза, чтобы чемпионов подвинули с пьедестала. Да и «Зениту» пойдет на пользу, если он не будет третий год подряд праздновать успех на внутренней арене. Это даст стимул к развитию, иначе можно навсегда остаться «Олимпиакосом», таким безальтернативным дома и таким беспомощным на выезде.

ЧТОБЫ ИГРОКИ ПЕРЕСТАЛИ СТЕСНЯТЬСЯ ТВОРИТЬ ДОБРО

Почему-то в России не принято публично говорить о совершенных добрых поступках. Многие футболисты занимаются благотворительностью, помогают в частном порядке, участвуют в акциях помощи больным, но стесняются об этом говорить, потому что видят в этом некое выпячивание себя. Но это неправильно. Ведь у каждого игрока есть поклонники, и они внимательно следят за своим кумиром, подражают ему. Не только дурной пример заразителен, но и положительный, пусть и не так сильно. Так что давайте все вместе помогать друг другу и тем, кто в этом нуждается, и чаще об этом говорить. Тогда те, кто еще воодушевился благотворительностью и волонтерством, обязательно тоже включится в процесс, и всем нам станет проще жить.