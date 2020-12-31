Баттл Уткин – Соловьев, Федор Смолов-Бузов, правдоруб Панарин. Рейтинг наездов 2020 года

На ориентации обезьяны Василий после этого не остановился. Там было много чего горяченького, но эти подробности пришлось опустить, чтобы не навредить детям до 16-ти. Остается пожалеть Василию и Владимиру оставить этот срач в 2020-м и никогда больше не оскорблять не только друг друга, но и людей в целом.

Так в России начиналось коронавирусное обострение. Уткин, если кто позабыл, политического пропагандиста Соловьева не трогал. Василий обрушился с критикой на государство, после чего услышал от Владимира Рудольфовича: «Василий Уткин – психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство. Это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным».

1-е место Василий Уткин о Владимире Соловьеве: Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России.

Победил в словесном хит-параде известный тележурналист и блогер Василий Уткин. Он как-то сразу ушел в отрыв весной-летом, а затем свою активность на почве оскорблений немного сбросил, вел по осени себя более пристойно. Но начального рывка хватило для успеха. Уткин набрал 33 очка по системе 5 баллов – за первое, 4 – за второе и т.д. Причем 14 раз оказывался в числе номинантов рейтинга. Притом, что часть его знаменитого баттла с телеведущим Владимиром Соловьевым мы провели вне конкурса. Потому как там оба участника настолько увлеклись процессом взаимного унижения, что заслужили дисквалификацию. Это было уже за гранью приличного.

Тяжелый 2020-й уходит в прошлое. Год принес много волнений и печалей, что не могло не отразиться на эмоциональном состоянии граждан. Многие из них, очевидно, в попытке разрядить обстановку и выпустить пар не стеснялись в адрес коллег по спортивному цеху. Мы решили подвести итоги, а также вспомнить самые занимательные «наезды» наших участников.

2-е место

Уткину уступил всего 5 баллов известный футбольный агент Дмитрий Селюк. Запомнился он целым рядом горячих выражений. Доставалось от него сильно Федору Смолову, которого он пытался заочно учить уму-разуму.

«Смолов портит репутацию российских футболистов в Испании, - говорил Селюк весной. - Понимаете, он прилетает в Россию и должен 14 дней быть на карантине. 14 дней, кстати, заканчиваются. И я уверен, что до этого Смолов уже выходил. Думаю, на следующей неделе «Сельта» начнет тренироваться, и если Смолов прилетает в Испанию, то ему опять надо 14 дней ждать. Что он будет делать в это время, тоже понятно. Показывает же, что 125 часов наиграл в counter strike. Понимаю, что человеку нечем заняться в 30 лет. Но он мог играть в counter strike в Испании. Какая разница? Федя просто в виртуальном мире находится. Я на самом деле считаю, что Федя уехал в Россию и в Испанию не вернется. Уверен, аренда у него до начала мая. И пусть большую часть зарплаты Смолова «Сельте» переводит «Локомотив», но лишние траты испанцам не нужны».

Селюк как в воду глядел. Хотя по Федору многие сомневались, что он сможет вернуться на прежний уровень. Не горят что-то глаза у футболиста на зеленом поле. Дмитрий увидел в этом женский след. «Лопыревым он уже был, может, Бузовым хочет стать. «Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все». На этом агент не успокоился и посоветовал Федору завести романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой.

Но в хит-параде года он забрался на второе место не с этим, а с наездом на РПЛ, сравнивая наш чемпионат с белорусским.

Дмитрий СЕЛЮК о чемпионате Белоруссии:

Если чемпионат Белоруссии говно, то чемпионат России – это г... в оберточке.

Еще он был неравнодушен к Виктору Гончаренко, призывая гнать его из ЦСКА. Но год закончился, а под конец армейцы распрощались не с главным тренером, а с его помощниками. Красно-синие на днях не продлили контракты с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым. А может, просто их разорвали, а в публичное пространство забросили иную информацию. Потому как странно там все совпало у обоих специалистов разом.

«С Гончаренко пора прощаться. Надо вернуть в БАТЭ. Все на родину, к Лукашенко, там надо поднимать футбол», - об этом Селюк говорил после побега тренера в Белоруссию, случившимся вслед за разгромом от «Зенита» - 0:4 после рестарта чемпионата. А после возвращения было вот это: «Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом. Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру».

3-е место

Третьей в рейтинге по сумме баллов (16) стала прославленная в прошлом фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина. Но там сразу несколько человек боролись «за бронзу» с приличным отставанием от лидеров. Нам в итоге больше запомнился Артемий Панарин. Лидер «Рейнджерс» - действующая звезда, от них не часто дождешься ярких эмоций на словесном фронте. А Артемий зажег как следует. Рейтинговых очков у него 10, а попаданий всего два. Оба раза он возглавлял наш хит-парад. Потому и замыкает тройку «наездников» года.

Артемий ПАНАРИН о детском хоккее:

Не понимаю, как может не быть коррупции в детском российском хоккее, когда она есть в стране в целом. Рыба гниет с головы.

Мы тогда порассуждали, что Панарин, очевидно, не хочет играть за сборную. Или хочет, но за сборную такой страны, где в хоккее нет коррупции. У Артемия «плохой» бэкграунд, он уже не раз критиковал наши власти, а после того как добавил в свое досье новую «диссидентскую» страничку, шансы снова сыграть за Россию выше точно не стали. Большие люди могут в конце концов и обидеться. Тем более что в очередном своем интервью Артемий, помнится, одной критикой хоккея не ограничился. Досталось от него еще и патриарху.

В батюшек вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с богом. Это бред, они такие же люди. Посмотрите на нашего главного, он Louis Vuitton не снимает. Мне весело, когда он рассказывает, как правильно жить.

А потом были еще перлы о его гражданской позиции:

Некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, будто я не люблю родину. Хотел бы сказать: с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей России. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство.

Вне конкурса

Хочется вспомнить еще и фанатов «Локомотива», сражавшихся за честное имя несправедливо отставленного из клуба легендарного тренера Юрия Семина. Руководству красно-зеленых в лице Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе они не давали покоя с первых дней прощания клуба с Палычем. И в итоге увидели увольнение председателя совдира и гендиректора уже в нынешнем году.

В наш рейтинг они попадали с таким посланием:

Мы выражаем презрение Совету директоров и менеджменту клуба. Вы очернили доброе имя «Локомотива». Замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!

Наезжал на железнодорожный дуэт бывший президент «Локо» Илья Геркус:

Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались.

А также лидер нападения «Зенита» и российской сборной Артем Дзюба:

Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Семина убрали люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса.

Все они оказались в итоге правы. Жаль, что футбол все равно остался в проигрыше. Но будем надеяться, что 2021-й принесет позитивные перемены для популярного клуба.

Из замечательного отметим также наезд актера Дмитрия Назарова на гендира «Зенита» Александра Медведева. Стихотворение называлось «Вседозволенность», а написано было по мотивам видео из чемпионской раздевалки «Зенита» в Краснодаре с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, а также последующей реакции на это Медведева.

Бывший президент КХЛ, комментируя поведение нападающих своей команды, сымитировавших половой акт во время празднования чемпионства, по сути, поддержал их. Мало того, он посчитал возможным развить тему, сказав следующую фразу: «Будем считать, Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». И это, конечно, было уже за гранью не только корпоративной этики РПЛ, но и просто выглядело унижением игроков и команды соперника в целом.

Давний поклонник красно-белых Назаров не остался в стороне и решил отомстить словесно.

Любить партнёра незазорно. Не важно — жёстко или с лаской.

И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!

Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…

И генеральный так упруго своих любимых поддержал.

Он обещал — уж вы простите — содомский грех. Вот вертопрах!

Забыв, что даже на «Зените» положено играть в трусах.

«Зенит» уже не намекает — он с каждым годом всё грубей.

С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.

Вот так директор генеральный немножко должность поменял.

Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал.

Ну и напоследок еще несколько запоминающихся откровений 2020-го:

Известный агент Алексей САФОНОВ об Адольфе ГАЙЧЕ:

Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер.

Владислав РАДИМОВ о Евгении ПЛЮЩЕНКО и Яне РУДКОВСКОЙ:

Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы пора уже заткнуться со своими высказываниями.

Денис КАЗАНСКИЙ о Доменико ТЕДЕСКО:

Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева.

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ о Леониде ФЕДУНЕ:

«Спартаку» давным-давно нужно избавиться от владельца, который определенно является раковой опухолью. Федун уничтожает клуб.

Отар КУШАНАШВИЛИ о Маринато ГИЛЕРМЕ накануне матча с Сербией, который Россия проиграла 0:5:

Гилерме беспомощен, как Дудь против Моргенштерна. Если будет играть с Сербией, нам конец. Чертям тошно - так он делает свою работу.

Берегите друг друга. И никогда ни на кого не наезжайте. Даже если для этого появился весомый повод.