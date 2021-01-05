Одни его называли «танком», другие – «тигром». Муртазу Хурцилаве – 78!

В этот день специально для «Советского спорта» с именинником пообщался известный грузинский журналист Тенгиз Пачкория , который тридцать лет дружит с Муртазом Калистратовичем .

Имя Муртаза Калистратовича Хурцилава большими буквами вписано в историю футбола. Он неоднократно входил в список символической сборной СССР всех времен, составляемых в 1970-1990-х годах различными спортивными изданиями, в 1972-м году был включен в символическую сборную Европы. Муртаз дважды признавался вторым футболистом СССР (1967 и 1968), один раз – третьим (1972), в 2003 году Федерацией футбола Грузии (ФФГ) был признан лучшим футболистом Грузии второй половины 20 века. Тогда ФФГ по поручению УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) провела опрос специалистов и определил лучшего футболиста Грузии последнего пятидесятилетия.

– Я с 1966 года помню игру Муртаза, он отличался универсальным футбольным мастерством, играл одинаково успешно в защите, в центре поля и в нападении, обладал бойцовским характером и вел тбилисское «Динамо» и сборную СССР вперед в самых безнадежных ситуациях. Одна часть специалистов и поклонников футбола называла Хурцилаву «танком», другие «тигром». Все без исключения отмечали его незаурядное техническое мастерство и фантастическую волю к победе и самоотверженную игру до последней минуты – такие качества редко сочетаются у современных футболистов.

Эти бойцовские качества сформировались у Муртаза в селе Бандза Мартвильского (тогда Гегечкорского) района Грузии, где он родился и вырос. Хурцилава рассказывал мне, что в детстве его отец Калистрате (директор сельской школы) был против его увлечения футболом и мечтал о том, чтобы сын полностью посвятил себя учебе.

Решающую роль в том, чтобы отец дал добро на его увлечение футболом, сыграл житель села Бандза Бичико Шалелашвили (1936-2012) – он был футболистом и капитаном команды «Салхино» (Гегечкори), игравшей в чемпионате Грузии.

Бичико уговорил Калистрате и тот разрешил Муртазу полностью переключиться на футбол. Когда Муртазу исполнилось 15 лет, Шалелашвили пригласил парня в районную команду «Салхино».

Через два года Муртаз попал в поле зрения выдающегося тренера тбилисского «Динамо» Андро Жордания (1904-1974), и в начале 1961 года оказался в главной команде Грузии, в составе которой выступал в 1961-1975-х годах.

В 1960-х годах динамовцы ярко играли в чемпионатах СССР, имея в своих рядах таких звезд, как Михаил Месхи, Шота Яманидзе, Владимир Баркая, Серго Котрикадзе, Георгий Сичинава, Илья Датунашвили, а с 1963 года и Слава Метревели.

СМЕНИЛ ШЕСТЕРНЕВА НА ПОСТУ КАПИТАНА СБОРНОЙ

Муртаз с 1964 по 1975 годы играл за национальную сборную СССР, провел в ее составе 70 матчей. Могло быть и больше, если бы не травмы. Он также провел 13 матчей за олимпийскую сборную СССР.

За 15 лет выступлений за «Динамо» Тбилиси и в сборных СССР он получил всего два предупреждения.

– Я горжусь тем, что был капитаном тбилисского «Динамо» и сборной СССР. Тем, что после ухода из сборной в конце 1971 года знаменитого защитника и моего друга Альберта Шестернева вся команда единогласно избрала меня капитаном сборной СССР, до этого в последние два года я был вице-капитаном сборной. Я горжусь тем, что такой же чести позднее был удостоен и Александр Чивадзе (капитан сборной СССР в 1981-84), – говорит Муртаз Калистратович.

По его словам, играть в сборной СССР было непросто — ведь в сборную попадали лучшие футболисты из разных республик, которые имели свой стиль игры, поэтому быть в сборной на высоте удавалось не всем звездам.

Хурцилава считает, что в 1966 году на ЧМ в Англии сборная СССР имела шанс выступить еще лучше, т.е. занять третье место или выйти в финал.

– А в 1970 году на ЧМ в Мексике сборная СССР на последней минуте 1/4-финального матча пропустила досадный гол от уругвайцев, что лишило команду СССР права выйти в полуфинал, — с досадой вспоминает Муртаз Калистратович.

ИГРАЛ ПРОТИВ ПЕЛЕ, ЭЙСЕБИО И МЮЛЛЕРА

Ветеран отмечает, что ему дважды посчастливилось играть против легендарного португальского футболиста Эйсебио, один раз против «короля футбола» бразильца Пеле и несколько раз против великого бомбардира сборной ФРГ Герда Мюллера. – Первый раз против Эйсебио я сыграл 1966 году в Англии на ЧМ, когда сборная СССР в матче за третье место встретилась с Португалией (1:2). Этот матч был футбольным спектаклем в исполнении обеих команд, особенно запомнилась изумительно красивая игра Эйсебио – виртуоза футбола. Мы, футболисты, с уважением относились к нему за яркую, техничную игру и интеллигентное поведение, – отмечает Хурцилава.

Второй раз против Эйсебио Муртазу довелось выступить в 1971 году в Москве на прощальном матче Льва Яшина.

– Эта игра закончилась вничью – 2:2, и Эйсебио произвел очень солидное впечатление. После матча на банкете мне довелось сидеть за столом напротив португальца, меня поразила скромность Эйсебио, ведь он был одним из лучших футболистов мира того времени, – вспоминает Хурцилава.

А против Пеле Муртазу довелось играть в ноябре 1965 года в выездном матче сборной СССР с Бразилией. В Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе «Маракана» встреча сборной СССР с хозяевами завершилась вничью (2:2). Во втором тайме на поле вышел Хурцилава.

– Я играл эту встречу после травмы, голы в ворота бразильцев в том матче забили Анатолий Банишевский и Слава Метревели. Ничья в выездной встрече на тот момент с действующим чемпионом мира Бразилией была расценена как успех, – отметил 78-летний ветеран.

В 1971 году во время матча сборных динамовских клубов СССР против сборной мира – это был матч проводов легендарного голкипера Льва Яшина (1929-1990), Муртаз не дал возможности знаменитому бомбардиру сборной ФРГ Герду Мюллеру забить гол в ворота Яшина.

– За минуту до начала матча Лев Иванович шепнул мне: «Муртаз, Мюллер сказал, что уважает меня, но забьет мне сегодня гол, прошу тебя — не дай ему такого шанса», — вспоминает Хурцилава и отмечает с гордостью, что выполнил просьбу Яшина.

Но в 1972 году в финале ЧЕ в Брюсселе удержать Мюллера было невозможно, ФРГ выиграла у СССР со счетом 3:0, Мюллер забил два гола. Утешением стало то, что Хурцилава в финале дважды попал в штангу ворот ФРГ, классно сыграл в полуфинале против Бельгии (1:0 ) и был включен в символическую сборную Европы.

ГОНОРАРЫ ЗА ЧМ-66, И НОВЕНЬКАЯ «ВОЛГА»

Хурцилава вспоминает, что футболисты сборной СССР на ЧМ в Англии были в центре внимания журналистов.

– Один раз ко мне подошел английский журналист, при помощи переводчика задавал вопросы, я отвечал. А через день он вновь подошел ко мне в отеле, протянул конверт и сказал, что это гонорар за интервью. Я посмотрел на него долгим

взглядом, рядом стоял член советской делегации, который быстро взял конверт, отметив, что эта сумма пойдет в Фонд мира,– вспоминает Хурцилава.

За выступление на ЧМ в Англии футболисты сборной СССР получили хорошие по тем временам премии. это позволило игрокам купить по госцене машину «Волга»

– Но тогда футболисты и тренеры сборной СССР мало думали о премиях, больше – о результате и о том, что за красивую и успешную игру их любили десяти миллионов людей, – подчеркивает ветеран.

Хурцилава всегда отличался инакомыслием при оценке процессов, происходящих в мировом футболе. Он считает, что в последние годы происходит процесс падения общего уровня игры национальных сборных.

– Одной из причин этого является коммерциализация футбола, баснословные и неадекватные контракты в клубах, ради чего многие игроки и тренеры интересуются только результатами матчей и статистикой. Футболисты и тренеры не должны забывать, что они играют не только ради результата и новых контрактов, но, в первую очередь, ради многочисленных зрителей, – говорит Муртаз Калистратович.

Хурцилава мечтает о том, чтобы национальная сборная Грузии получила право выступать в финальной части ЧЕ или ЧМ.

– В ноябре прошлого года сборная Грузии была в шаге от выхода на ЧЕ, но досадное поражение в финале Лиги Нации от сборной Северной Македонии (0:1) не позволило нашей сборной попасть на ЧЕ, очень жаль,– сокрушается Хурцилава.

Личное дело

Муртаз Хурцилава

Родился 5 января 1943 года в селе Бандза, Гегечкорский район (Грузия).

Карьера: Динамо (Тбилиси), 1961-1975 г.г. (293 матча, 15 мячей), Торпедо (Кутаиси), 1975-1976 г.г. (47 – 4). Сборная СССР, 1965-1973 г.г, (69 – 6).

Достижения: серебряный призер ЧЕ-1972, бронзовый призер ОИ-1972, обладатель малых бронзовых медалей ЧМ-1966.

Чемпион СССР-1964, 5-кратный бронзовый призер чемпионатов СССР.

Участник ЧМ-1966 и ЧМ-1970.