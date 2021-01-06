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20-е заседание Федерации футбола Армении․ Хроника неудавшегося переворота
06 января 18:04
автор: Мелоян Рубен

20-е заседание Федерации футбола Армении․ Хроника неудавшегося переворота

Спустя ровно год после избрания нового руководства ФФА в армянском футболе вновь бурлят нешуточные страсти.

Накануне намеченного на 28 декабря 20-го заседания Федерации фанатское движение FAF (Первый Армянский Фронт) выступило с заявлением, которое вызвало интригу в футбольных кругах страны. Согласно полученной информации, в ходе планируемого собрания ФФА один из клубов, играющих в Первой Лиге Армении, планирует выразить недоверие президенту ФФА Армену Меликбекяну. Учитывая очевидный прогресс армянского футбола в уходящем году, данная инициатива была расценена как авантюра и дестабилизирующий фактор со стороны группы лиц, игнорирующих интересы армянского футбола и его реальных бенефициариев.

Говоря об успехах 2020 года, нужно отметить, что у руля сборной Армении наконец-то встал опытный тренер, испанец Хоакин Капаррос, а выступления национальных сборных по футболу и футзалу стали одним из немногочисленных событий, которые принесли радость армянскому народу в тяжелый год войны и борьбы с коронавирусом. Национальная сборная Армении по футболу добилась беспрецедентного доселе успеха, став победителем второй группы лиги «С» Лиги Наций УЕФА и улучшив свои позиции в рейтинге ФИФА. Впечатляющего успеха добилась и национальная сборная по футзалу, выйдя в квалификационный групповой этап Евро-2022. Армянская команда включена во 2-ю группу, где ее соперниками будут Россия, Франция и Грузия.

Но, вернемся к собранию… В ходе заседания делегатам собрания было роздано требование команды «Севан» включить в повестку и вопрос доверия действующему президенту Федерации. Однако, как говорится, предупрежден - значит вооружен, и глава ФФА Армен Меликбекян в своем выступлении, говоря о наделавших много шума договорных матчах, упомянул также кубковый матч текущего сезона именно с участием клуба «Севан». Можно предположить, что заявление Меликбекяна повлияло на решение снять с повестки дня вопрос о недоверии к его фигуре. В ходе собрания стало ясно, что даже если он будет поставлен на голосование, вопрос о выражении недоверия Меликбекяну не получит необходимых голосов. Короче говоря, попытка так называемой “смены власти” в ФФА провалилась. Несмотря на это, оппонентам президента Футбольной федерации удалось отсрочить на год вопрос о пожизненной дисквалификации вовлеченных, по утверждению ФФА, в договорные матчи клубов - «Локомотив», «Арагац» и «Торпедо». Делегаты Ассамблеи ФФА высказались против утверждения Устава ФФА с новой редакцией избирательного порядка ФФА, что можно рассматривать как событие исключительное. К чему приведет отказ от нового регламента, покажет время. Но то, что в футбольной структуре Армении есть сбалансированные противоречия во взглядах и позициях, можно считать вполне позитивным. Если несколько лет назад делегаты ФФА единогласно голосовали за все предложенные программы и положения, то сегодня ситуация кардинально иная.

P.S. В ходе заседания президент ФФА также сделал заявление, которое многими осталось незамеченным. Армен Меликбекян отметил, что федерация решила откликнуться на многочисленные требования всех без исключения футбольных клубов Армении и обратиться к УЕФА с просьбой о содействии в вопросе внедрения Системы видеопомощи судьям (VAR) в Армении.

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