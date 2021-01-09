«Единоросс» Дзюба, думские спортсмены-неучи, ненормальные норвежские астматики. Рейтинг наездов

Ну Артем точно не будет просто сидеть. С ним было бы весело. Мы бы после этого узнали много нового о наших народных избранниках. Глядишь, и видосик новый появился бы, рейтинговый.

«Я бы их всех повыгонял. Сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решают никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность. Они там просто нажимают на кнопки. Скажите про самый положительный шаг от них? Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата – это в России. Они же сидят там и принимают законы».

Дискуссию спровоцировал рождественский ролик, опубликованный на YouTube-канале сборной России. Несколько игроков национальной команды, а также ее менеджер Евгений Савин в опросе отвечают на вопросы, кто из футболистов подошел бы под ту или иную профессию. Савин и Денис Черышев увидели у питерского бомбардира те качества, которые могли бы помочь ему начать политическую карьеру. Новости об этом хорошо разошлись. Отреагировал на них и наш прославленный биатлонист, у которого свой взгляд на спортсменов-политиков.

1-е место Александр ТИХОНОВ об Артеме ДЗЮБЕ-политике: Спортсменам там не место. Я бы всех повыгонял. У них абсолютная безграмотность.

Да, видать нет других проблем у страны, если наши депутаты с таким энтузиазмом комментируют пустячный развлекательный опрос футболистов сборной, снятый для новогодних праздников. Но что-то все равно можно дельное выцедить из высказываний депутата Лебедева, который известен своим пристрастием к спорту.

«В нашей стране политиком и футболистом может быть каждый, поэтому не исключаю, что рано или поздно Артем Дзюба попробует свои силы в этом направлении. Тем более у нас есть политические партии, которые очень любят использовать спортсменов в качестве привлечения избирателя на свою сторону. За 20 лет моего нахождения в Думе там были и есть спортсмены, которых вы даже в лицо не узнаете, потому что крайне редко их видите.

Не позвали бы его в ЛДПР. А зачем? Чтобы он еще одно видео опубликовал? Достаточно, мне кажется. Пусть идет в «Единую Россию», все спортсмены идут туда. Там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать и отправить ее на Олимпиаду».

Ну, Дзюбу бы точно в лицо узнали. Он теперь самый узнаваемый из наших спортсменов. Ноябрьский секс-ролик с его участием раздвинул границы узнаваемости далеко за пределы России. А насчет новых видео. Думается, много с какими гражданами из высоких кабинетов случались неприятные истории. Другое дело, что их ролики никого не возбудят. А Дзюба – звезда. Пока футбола. А там, кто его знает, чем он решит заняться после спорта.

3-е место

Борис МИХАЙЛОВ о молодежной сборной:

Игроки хвалят Ларионова, а тот доволен ими. Вроде бы все отлично, но где результат?!

Хороший вопрос задал знаменитый капитан сборной СССР. Прям с уст многих людей его снял. «У молодежной сборной в Эдмонтоне возникли проблемы во всех ключевых ситуациях – игре под воротами, скорости, силовой борьбе, поддержке защитниками форвардов и форвардов защитниками, то есть в компактности. В принципе корни всех этих проблем уходят в недостаточное функциональное состояние».

С «физикой» все уже поняли. Об этом и Владислав Третьяк говорил, что команда подсела к решающим матчам. Но это о чем свидетельствует? О том, что у главного нет опыта, потому и не смог разобраться в проблеме по ходу турнира. А откуда опыту было взяться, если Ларионов в профессии всего год. С учетом того, что полгода просидели на пандемии без хоккея, можно сказать, что и того меньше. Чудес не случилось, если кто рассчитывал с приходом Профессора на прорыв в результатах.

Но вот с чем надо нашему хоккею точно разобраться, так в конечной цели работы с молодежкой. Нам что важнее: чтобы у нас росли новые яркие игроки или чтобы медали привозили регулярно с МЧМ? Иногда ведь бывает, что молодежка классно играет, хоккеисты в ней – супер, а побед нет. Так было с Малкиным и Овечкиным в свое время. Вряд ли они сегодня сильно переживают от того, что не стали чемпионами на молодежном уровне. Так что Ларионову нужно обозначить приоритеты. «Игорь Николаевич, любыми средствами, но добудь медаль. Черт с ней, с красивой игрой!» Или наоборот. «Не переживай шибко, если в призеры не попадешь. Но постарайся сделать так, чтобы о твоих парнях весь мир заговорил».

Прекрасно, когда игроки яркие и результат что надо. Но это не наш случай при сегодняшнем положении дел.

4-е место

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ о норвежских биатлонистах:

Много чего меняется, а норвежцы нет. В их случае ясно, что там что-то ненормальное. Не может быть так, что весь мир так много проигрывает им в биатлоне.

Можно предположить, что двукратный олимпийский чемпион намекает на нетрадиционные методы при подготовки норвежцев. Об этом все давно шушукаются, намекают, что эти «асматики» явно непросто так бегут быстрее всех. Вот и Васильев подумал об этом, глядя на непрекращающуюся череду норвежских побед на этапах кубка мира.

«Понятное дело, что здесь что-то не так. Но через какое-то время мы все обязательно узнаем. Не может быть, чтобы астматики обыгрывали здоровых спортсменов. Да еще с таким отрывом. Это, конечно, полный абсурд».

5-е место

Тарьей БЁ о русских биатлонистах:

Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно.

Кто ж их теперь вернет. Вы же сами кричали много лет на всех углах, что все русские – сплошные допинговые махинаторы. Подначивали чиновников WADA, чтобы они убрали с дороги конкурентов. А теперь вам стало скучно. Ничего, как сказал Васильев, через какое-то время и о норвежцах все узнаем. Тогда не россияне до вашего нынешнего уровня поднимутся, а вы до нашего опуститесь. Тогда и посоревнуемся снова.