«Бесков говорит: «Игорек, не мешай здесь, иди на коробку и там пробегай». Вспоминаем Игоря Нетто

Нетто ведь здорово играл в хоккей, даже выступал за «Спартак» в чемпионатах СССР. Где-то в начале 70-х на какой-то период Игорь Александрович оказался не у дел. Ему стали искать место, и нашли – начальником хоккейного «Спартака».

Никита Палыч Симонян много рассказывал про Нетто. И говорил, что при всем сложном характере Нетто, при его порой очень резких оценках игры партнеров, все футболисты того поколения признавали в нем великого игрока. И на его оценки старались не обижаться.

Напарником Нетто по полузащите был Алексей Парамонов. Как-то во время одного матча Игорю Александровичу не понравилось, как Парамонов сыграл в одном эпизоде. Тогда Нетто шипами бутс провел линию в центре поля, как бы разделив на правую и левую половины. И сказал Парамонову, чтобы он не его сторону больше не забегал.

- Игорь Александрович был сложным человеком. Он гонял спартаковцев и игроков сборной нещадно. Похвалы от него невозможно было дождаться. Часто называл партнеров баранчиками.

В одни из матчей «Спартак» после первого периода проигрывал «Динамо» со счетом 0:5. В перерыве с игроками провели работу, и «Спартак» переломил ход матча: вначале догнал соперников, а затем вышел вперед – 6:5.

После шестой шайбы Нетто взял клюшку и начал стучать ей о борт, и кричать на весь дворец: «Так их…» Не совсем цензурное слово он употребил. Пусть будет: так их, редисок.

«ХОТЕЛ, ЧТОБЫ Я ПЕРЕЕХАЛ В ГРЕЦИЮ»

Как-то мы со «Спартаком» приехали в Грецию. Игорь Александрович работал там - тренировал «Панионис». Он встретил команду в аэропорту. Тогда он предложил мне перебраться в «Панионис».

Я ответил, что это невозможно, на дворе стоял 1977 год. Ну, кто же меня отпустит в заграничный клуб?

Меня ведь еще в 1975-м звал «Кельн». В Кубке УЕФА мы обыграли немцев – 2:0. Я, будучи крайним защитником, забил оба гола. В «Кельне» тогда играли пятеро чемпионов мира. Напомню, нашим молодым читателям, что в 1974 году сборная ФРГ выиграла чемпионат мира.

Так вот, представители «Кельна» специально приезжали по мою душу в Москву, договариваться. Понятно, что из этого ничего не получилось.

«БЕСКОВ ПОСТРОИЛ КОМАНДУ И ТУТ – НЕТТО»

Как раз летом 1977-го Нетто приехал в отпуск из Греции. Он не мог сидеть дома, поэтому отправился в Тарасовку, хотел потренироваться с командой.

Тогда «Спартак» тренировал Константин Иванович Бесков. В предыдущие годы тренеры «Спартака» всегда выходили на тренировку вместе с футболистами – попасовать ребятам, поиграть в квадрат. Это делали Симонян, Масленкин, тот же Нетто.

И вот перед тренировкой - построение команды, Бесков рассказывает план занятия.

И тут на поле выходит в форме Нетто, пристраивается к команде. На что Бесков ему говорит: «Игорек, у нас тренировка, не мешай тут, иди в коробку и там побегай».

Игорь Александрович был острым человеком на язык, но ничего Бескову не ответил, молча пошел в коробку.

«НЕТТО ГОВОРИТ МНЕ: «ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»

А эта история, когда Нетто был вторым тренером в «Спартаке». Играли мы в Киеве. Как обычно, тяжелый матч, мы ведем 1:0. Киевляне наседают, мы отбиваемся. Остается буквально пару минут. Мяч отлетает ко мне после навеса в нашу штрафную. Я со всей силы выбываю его на половину киевлян. Мяч попадает к вратарю «Динамо» Женьке Рудакову, он быстро выбрасывает на Мишу Фоменко. И тот мгновенно грузит в нашу штрафную, кто-то из наших выносит головой прямо на Володю Веремеева, он сходу бьет – гол.

После матча Игорь Александрович мне говорит: «Что ты наделал?» А я-то уверен, что все сделал правильно – разрядил обстановку, выбил со всей силы подальше от наших ворот.

И он говорит: «Надо было не на Рудакова выбивать, а к угловому флажку, чтобы мяч за боковую ушел. Пока бы они аут выбросили, пока подали – тут и время кончилось бы».

Так Игорь Александрович читал игру.

СКУЛЬПТОРУ РУКАВИШНИКОВУ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬСЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Напоследок хочу сказать важную вещь. Сейчас над памятником Игорю Александровичу работает известный скульптор Рукавишников. Мне на днях позвонил давний болельщик «Спартака» Михаил Захаров. Этот человек был близок с Алексеем Парамоновым и с самим Нетто. Он уже видел скульптуру в черновом варианте и считает, что в таком виде памятник ставить нельзя.

Михаил говорит, что не все детали скульптуры соответствуют реальному образу Игоря Александровича. Михаил не знает, как связаться со скульптором.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к скульптору Рукавишникову, возможно, кто-то прочет эту статью и скажет ему, чтобы он связался с болельщиками.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Игорь НЕТТО

Родился 9 января 1930 года в Москве - скончался 30 марта 1999 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Достижения: Олимпийский чемпион (1956); чемпион Европы (1960); 5-кратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962); 3-кратный обладатель Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

Карьера игрока: «Спартак», 1952-1964

С по 1952 по 1956 год и с 1958 по 1964 год был капитаном команды. В чемпионатах СССР провел 368 матчей, забил 36 мячей.

За сборную Советского Союза играл с 1952 по 1965 год (54 матча, 4 гола).

Нетто принимал участие в Олимпиаде 1952 года, чемпионатах мира 1958 и 1962 года, Кубке Европы-1960 года.

Был капитаном сборной СССР в 52 матчах (чаще с капитанской повязкой выводил команду на поле только Альберт Шестернев - 67 раз).

За хоккейный московский «Спартак» сыграл 22 матча в чемпионатах страны.

Карьера тренера: кипрская «Омонии» (1967), ярославский «Шинник» (1968), сборная Ирана (1970-1971), греческий «Панионис» (1977-1978), бакинский «Нефтчи» (1979). Входил в тренерский штаб московского «Спартака» (1973-1976).