2021 – год за два. Колонка Николая Яременко

Рано или поздно заканчиваются все новогодние фильмы. Начинают замыливать глаз одни и те же артисты, скачущие новогодними зайцами с канала на канал. Да и салаты в холодильнике перестают мыть свежими и желанными, как было еще не так давно – 31-го… Но салаты можно выкинуть, телевизор выключить, а вот жизнь вокруг – она не изменилась. Ну, подёрнулась снежком, конечно. Припорошилась немного. Но все, от чего хотелось зажмуриться, с боем курантом и звоном бокалов никуда не ушло.

И дело вовсе не в ковиде, так сильно изменившем в прошлом году мир вокруг нас (а мир спорта – особенно). Есть уже вакцины на выбор. Я укололся, большая часть редакции укололась вслед за мной, антитела у всех сформировались. Вам искренне желаю того же. Уверен, что среди наших читателей ковид-отрицателей и ковид-диссидентов нет, так что скоро всем станет хорошо, не переживайте.

Так вот, вернемся к спорту. У нас наступивший год (с первым трудовым рабочим днем вас, кстати!) будет не просто насыщенным. Евро-2020, Олимпиада-2020, много чего еще – в том числе и из перенесенного, и из планового. Можно шутить в жанре «Назад, в будущее» (хотя вернее было бы «Вперед, в прошлое!»), а можно и просто радостно предвкушать уйму событий, понимая, что у нас этот год будет за два. Нечетный год в спорте – как правило, тоска и уныние. Нет Олимпиад, нет футбольных чемпионатов мира, Европы. А тут – спасибо ковиду – все будет иначе. И более того – повторится спустя год. Ну, конечно, если никто не съест опять какую-нибудь неправильную летучую мышь, вызвав новую цепочку катастрофических последствий.

И последнее, о чем хочется сказать. Давайте попробуем этот год провести с лицами… как бы так сказать, чтобы никого не задеть… чуть более доброжелательными, чем обычно. Мы ведь, похоже, так уже привыкли к вечно подстерегающим нас неожиданностям, что готовимся к встрече с ними сразу же натянув на лицо маску суровости и неприступности. Эдакой превентивной агрессии.

Но злобой не решишь проблемы лимита, низких спортивных результатов и тому подобного. Мир наполнен спортом и другими событиями, которые дарят нам эмоции – давайте окунаться в них, плавать в них с наслаждением. А «Советский спорт» весь этот год – и в газете, и в журнале, и на сайте, и в соцсетях – постарается вам в этом только помогать.