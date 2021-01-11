Миранчук, Головин и Черышев вносят минимальный вклад в победы своих команд

МИРАНЧУКУ НЕ ХВАТАЕТ «СВОЙСТВ СНАЙПЕРА»…

«Аталанта» не встретила сопротивления в Беневенто, легко разобравшись с хозяевами (4:1), а Алексей Миранчук вышел лишь в самой концовке сразу после того, как счет стал разгромным.

Главный тренер «богини» Джанпьеро Гасперини по-прежнему не торопится вводить россиянина в основной состав, и пока его выбор сложно оспорить. В трех последних матчах бергамаски выиграли с общей разницей мячей 12:2, а основной конкурент Алексея Йосип Иличич набрал 4 (1+3) очка результативности.

Накануне игры наставник прокомментировал ситуацию с Миранчуком, объяснив, что он «не имеет таких качеств страйкера, как Иличич». Кроме того, по словам тренера, выше котируется и Руслан Малиновский – когда он в составе, всегда обостряет. Тренер доволен игроками атакующей линии (включая Луиса Муриэля и Дувана Сапату) и пока не определился, смогут ли составить им конкуренцию Миранчук и Сам Ламмерс.

Россиянину предстоит очень серьезная борьба за место в составе, но куда обиднее, что проигрывает он ее даже Маттео Пессине на своей излюбленной позиции под нападающими. Итальянец вновь вышел в стартовом составе, но ничего не показал и был заменен через час игры. Вышел вместо него как раз Малиновский, он и помог Муриэлю довести счет до крупного. Что до Миранчука, то за отведенное время он успел сделать лишь 10 касаний и отдать семь точных передач (из девяти).

… А ГОЛОВИНУ – ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ

«Монако» тоже выиграл с разгромным счетом (3:0 у «Анже»), хотя и атаковал ворота в два раза реже, чем «Аталанта» (13 ударов против 27). Александр Головин вышел на 66-й минуте еще при счете 1:0 (вместо Желсона Мартинша), но в голах команды участия не принял. Его положение в команде намного лучше, чем у Миранчука. Главный тренер Нико Ковач ценит россиянина, но не торопится вводить его в основу, давая время набрать форму после длительного простоя. Накануне игры Ковач говорил о том, что «пока слишком опасно заставлять его играть с первых минут», и надо постепенно увеличивать его игровое время.

Не то чтобы Ковач свое слово держит. Тремя днями ранее Головин провел на поле 26 минут, а теперь 24, но все-таки это видится стечением обстоятельств. Монегаскам не все удавалось, и наставник чуть придержал россиянина в надежде, что подопечным удастся удвоить преимущество. К сожалению, на сей раз Александр не лучшим образом вошел в игру. Да, успел пробить по воротам (очень неточно), но сделал более чем за два десятка минут только 8 касаний (меньше Миранчука) и 5 передач (все точные), из которых одна была обостряющей.

А героем матча стал Кевин Фолланд, записавший на свой счет гол и две результативные передачи. Немец забивает уже в четвертом туре подряд, и теперь у него на счету 9 мячей в 17 матчах.

ТЕНЬ ЧЕРЫШЕВА

В отличие от других российских легионеров, Денис Черышев с середины декабря стабильно выходит в стартовом составе. Вот только «Валенсия» испытывает огромные игровые проблемы. «Летучие мыши» не выигрывали в чемпионате Испании с 8 ноября, когда разгромили дома «Реал» (4:1). С тех пор до игры в Вальядолиде (1:0) четыре ничьи и четыре поражения. Как следствие, всего три очка отрыва от зоны вылета, да и то у идущего следующим «Эльче» аж три матча в запасе.

К сожалению, в Вальядолиде Черышев провел очень невнятный матч (он был заменен в компенсированное время второго тайма). В первой половине, ему еще что-то удавалось – полузащитник даже имел опасный момент в центре чужой штрафной и нанес за 45 минут два удара (один в створ). А вот после перерыва Денис совсем выпал из игры, получая мяч более чем в два раза реже любого из партнеров по средней линии – Карлоса Солера, Уроша Рачича и Даниэла Васса. За матч он сделал, стыдно сказать, всего 14 точных передач (для сравнения, у Васса на противоположном краю их 38).