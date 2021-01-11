Роналду убегает от Пеле, но до Левандовски ему еще далеко

Врочем, Криштиану после гола «Сассуоло» покорил еще более престижную отметку. 15 сезонов подряд с 15+ забитыми мячами в национальных чемпионатах! Вот как они распределились по годам.

У Роналду средняя результативность, конечно, ниже. В районе 0,72. Но и матчей сейчас гораздо больше, чем во времена Бицана. Так что нынешнее достижение Криштиану никого не удивляет. Как никого не удивит, если через годик-другой Бицана догонит и обгонит Лионель Месси . Форвард «Барселоны» в последние недели доказал, что его рано списали со счетов. Как-то незаметно аргентинец выбрался на верхнюю строчку в снайперской гонке примеры-2020/21 (11 голов). Заодно Лео стал первым, кому удалось в 15 сезонах кряду забивать в матчах испанского чемпионата не менее 10 мячей. А от Бицана и Роналду он отстает на 29 мячей...

Поразив ворота «Сассуоло» на третьей компенсированной минуте матча 17-го тура Серии А (3:1), Роналду довел число мячей, забитых им на профессиональном уровне до 759. Ровно столько же было у легендарного Йозефа Бицана . В первой половине прошлого века чехо-австриец в среднем забивал по полтора гола за игру - и не случайно добрался до столь феноменальных показателей.

За «Ювентус»

2018/19: 21

2019/20: 31

2020/21: 15

Напомним, Роналду после перехода в «Юве» еще ни разу не становился лучшим бомбардиром Серии А. В этом сезоне у португальца появляется прекрасный шанс восполнить этот пробел. Златана Ибрагимовича он уже оставил позади. И при нынешних темпах (15 голов в 13 матчах, 1,15 в среднем за игру) в оставшемся 21 туре Кришитану способен наколотить еще 24 мяча, собрав итоговую сумму в 39. Если получится, то он выйдет на показатели пятилетней давности...

Тем не менее, даже при такой высокой скорострельности португальцу будет сложно побороться за европейскую «Золотую бутсу», которая не покорялась ему с 2015-го. Есть в Европе человек, который забивает больше и чаще, чем Роналду. Это Роберт Левандовски из «Баварии». На счету поляка уже 20 голов в 14 матчах бундеслиги-2020/21. В среднем выходит 1,43 за игру. Почти как у легендарного Бицана.

Если Левандовски не снизит тем, то в оставшихся 19 матчах немецкого чемпионата (в Германии, заметим, туров меньше) способен отправить в сетку еще 27 мячей. В сумме получится 47! Так что пока польский супербомбардир намного опережает Криштиану.

Добавим, что позади Роналду по числу голов за карьеру остался и король футбола Пеле. Ему статистики приписывают 757 «официальных» голов. Правда, в Бразилии многие настаивают на том, что результат Пеле должен быть намного выше. За 1200! Потому что негоже выносить за скобки голы, которые легендарный нападающий забивал в многочисленных товарищеских матчах, многие из которых по уровню и статусу в том футболе котировались выше некоторых официальных в наше время.

Как бы то ни было Роналду эти разговоры нипочем. Он продолжает бить рекорды. И в этом году по всем раскладам должен стать лучшим бомбардиром в истории сборных. У португальца 102 гола в составе национальной команды, у иранца Али Даеи было 109. Если Криштиану покорит отметку «110», это наверняка скрасит ему разочарование от вероятного проигрыша в гонке за «Золотой бутсой».