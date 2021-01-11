Охота на Эриксена и чемпионские амбиции «Атлетико». Обзор трансферных новостей

В то же время «канониры» надеются заполучить полузащитника Юлиана Дракслера, выставленного «ПСЖ» на трансфер. Его лондонцы постараются приобрести в том случае, если не смогут договориться о переходе другого немца Юлиана Брандта из «Боруссии» Д, но сам Дракслер не торопится покидать Париж. Чтобы увеличить бюджет на приобретения, боссы «Арсенала» готовы вернуть из аренды в «Герте» Маттео Гендузи. Задача – заиграть и продать в конце сезона.

В том же направлении может проследовать и другой игрок вне заявки – защитник Сократис Папастотопулос. Его также хотят видеть в «Фенербахче». Альтернатива – «Дженоа», претендующий также на Шкодрана Мустафи, который, в свою очередь, уже начал переговоры с «Барселоной». Каталонцы готовы забрать защитника в качестве свободного агента летом после истечения его контракта с «Арсеналом».

Месут Озил близок к подписанию трехлетнего контракта с «Фенербахче». В Стамбуле он будет зарабатывать около 5 млн евро, еще 2,5 млн получит в качестве подъемных. Однако сделка по-прежнему под вопросом, потому что турецкому немцу хватает наглости требовать денег еще от «Арсенала». Он просит компенсировать часть финансовых потерь на случай аренды или сразу полагающиеся ему 8 миллионов за досрочное расторжение соглашения, которые он заработал бы, оставшись в Лондоне. Озил круто мстит работодателю за то, что осенью его выбросили из заявки на сезон.

«Тоттенхэм»

Защитник Тоби Алдервейрелд может вернуться в чемпионат Нидерландов, где выступал за «Аякс». На сей раз интерес к нему проявляет ПСВ. На его позицию «шпоры» готовы приобрести у «Реала» Эдера Милитао. Его хочет видеть лично Жозе Моуринью. Также португалец намерен добиться возвращения Кристиана Эриксена, выставленного «Интером» на трансфер. По крайней мере, в том случае, если лондонцы отпустят в «ПСЖ» Деле Алли, о котором мечтают уже давно. С приходом Маурисио Почеттино они еще сильнее загорелись этой идеей. Пока речь только об аренде до конца сезона, но аппетит приходит во время еды.

Также «шпоры» хотят усилить конкуренцию на флангах полузащиты, и для этого готовы приобрести Николаса Гонсалеса из «Штутгарта». За ним также наблюдает «Ювентус», но итальянцы готовы выйти на сделку только после продажи Федерико Бернардески. Ранее интерес к 22-летнему аргентинцу проявлял «Зенит».

Не исключен отъезд с Туманного Альбиона полузащитника Гарри Уинкса, на которого положили глаз в «Валенсии». Испанцы готовы и к трансферу, и к краткосрочной аренде, но последний вариант не устраивает уже англичан.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы очень осторожно относятся к деньгам, поэтому готовы отказаться от зимних трансферов, дабы не нарушать внутренний микроклимат и финансовый баланс. Исключение может быть сделано только для футболистов, идеально вписывающихся в стратегию развития клуба, а прибегать к варианту с краткосрочной арендой, по мнению Юргена Клоппа, не имеет смысла из-за его низкой эффективности. Тем не менее, красные продолжают проявлять интерес к Давиду Алабе и Серхио Рамосу, у которых летом истекают контракты с «Баварией» и «Реалом» соответственно. Австрийцу уже предложена зарплата в 10 млн. В обоих случаях перейти дорогу англичанам могут в мадридском суперклубе.

Также «Ливерпуль» продолжает переговоры о продлении контракта с Жоржиньо Вейналдумом. Они идут довольно трудно, поскольку голландец хочет долгосрочный контракт со значительным повышением оклада на один уровень с лидерами команды, тогда как в команде не готовы предлагать контракт на четыре сезона футболисту, перешагнувшему 30-летний рубеж.

«Челси»

Синие готовы вступить в борьбу за защитника «Лейпцига» Дайо Юпамекано, в контракте которого прописаны 45 млн отступных. Но этот пункт начнет действовать только летом. До той поры немцы не намерены отпускать своего основного игрока.

«Вест Хэм» пытается договориться с «Челси» о переходе Оливье Жиру, в котором видят замену ушедшему в «Аякс» Себастьяну Аллеру, но в этот переход верится с трудом. Француз отказывался от куда более интересных предложений, когда не имел игровой практики, а теперь и подавно не планирует покидать Лондон. По крайней мере, до лета.

«Манчестер Сити»

«Горожане» мечтают заполучить летом Лионеля Месси и уже готовятся к будущему переходу. Это сказывается не игроках команды, поскольку полузащитнику Кевину Де Брейне предложен новый контракт на пониженных условиях. Он не только его отклонил, но и оскорбился таким отношением руководства. И его можно понять. Ради возрастной легенды «Сити» готов проявить неуважение к тем, кто пишет славную историю клуба на протяжении нескольких лет.

«Манчестер Юнайтед»

Зимой Манчестер наверняка покинут два аргентинца – вратарь Серхио Ромеро и экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Летом у обоих истекают контракты, и продлевать их не будут. Голкипера ожидают на родине в «Бока Хуниорс», по Рохо информации пока нет. В то же время «МЮ» объявил о подписании пятилетнего контракта с Амада Диалло из «Аталанты». Трансфер обошелся в 21 млн, игрок прибудет после получения британской визы.

ИСПАНИЯ

«Атлетико»

«Матрасники» всерьез нацелились на чемпионский титул и с этой целью ищут замену ушедшему Диего Косте. Их приоритет – нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. Стороны близки к соглашению, об аренде с правом выкупа за 33 млн должно быть объявлено в ближайшее время. Последнее слово за клубными медиками, проводящими осмотр игрока. Французы, в свою очередь, планируют пригласить на освобождающуюся вакансию Ислама Слимани из «Лестера».

Не дождаться чемпионства может Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды из «Арсенала». Его на конец сезона хочет арендовать «Фиорентина», ради чего англичане готовы разорвать арендное соглашение.

«Барселона»

Каталонцы объявили об отъезде в аренду КарлесаАленьи. До конца сезона он будет выступать за «Хетафе».

«Реал»

По тому же маршруту их заклятые враги отправили в командировку Такефуса Кубо, которого очень хотели сохранить в «Вильярреале» (там он провел первую половину сезона).

Сообщается также, что к лету сливочные нацелились на нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Правда, он будет третьим в списке форвардов после Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) и Килиана Мбаппе («ПСЖ»). Также в шорт-листе находятся Садио Мане («Ливерпуль»), ДжейдонСанчо («Боруссия» Д) и Харри Кейн («Тоттенхэм»).

ИТАЛИЯ

«Наполи»

Неаполитанцы по-прежнему пытаются выжать по максимуму ситуацию с Аркадиушем Миликом, чей отъезд можно считать фактом. Вот только пока не понятно, где он продолжит карьеру. Платить 10 млн за игрока с истекающим контрактом никто не хочет. Аурелио Ди Лаурентис надеется, что удастся развести «Марсель». Сам форвард готов домучиться в команде до лета, чтобы затем перейти в «Ювентус», «Интер» или «Атлетико».

В оборону «Наполи» хочет взять Кирана Тирни из «Арсенала», за которым в клубе следили еще до его появления в Лондоне, но итальянцы понимают, что до лета «канониры» даже не будут вести переговоры по основному защитнику.

«Интер»

Началась охота на выставленного на трансфер Эриксена. Конкуренция столь и требования «Интера» столь высоки, что из гонки уже выбыл «Аякс». Вновь поработать с плеймейкером горит желанием и наставник «ПСЖ» Почеттино, однако парижане считают вложения в трансфер неоправданными и вроде как уже известили нерадзурри об отказе в участии. Куда больше авторитета у Моуринью, готового продавить возвращение датчанина в «Тоттенхэм». Хватает и других заинтересованных лиц, но в нынешней финансовой ситуации потянуть условия миланцев многим не под силу.

«Ювентус»

Туринцы не спеша ищут еще одного нападающего. Их шорт-лист никак не отражает название и является довольно длинным. Из последних слухов – проявлен интерес к экс-нападающему «Ростова» Элдору Шомуродову («Дженоа») и предложен полугодовой контракт Фабио Квальярелле («Сампдория»). 37-летний форвард не хочет покидать насиженное место ради столь непродолжительной командировки и просит договор на 1,5 года. Также в «Юве» хотели бы видеть полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

«Милан»

Лидер турнирной таблицы пытается усилиться за счет аренды с правом выкупа за 9 млн полузащитника «Торино» Суалихо Мейте, а также защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана. По 20-летнему французу уже сделано предложение на 15 млн (+3 млн в качестве бонусов), тогда как его работодатели хотят 20 млн (18 млн сразу и 2 млн бонусами). Но стороны явно близки к договоренности. А покинуть Милан может защитник Леонардо Дуарте, которого ждут в «Башакшехире».

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»

Вероятнее всего, умеющие сводить дебет с кредитом мюнхенцы зимой не станут делать никаких приобретений. Состав полностью устраивает Ханса-Дитера Флика. «Наш текущий состав останется таким же и в конце сезона», - подчеркнул тренер. Впрочем, это не совсем верно, поскольку команду может покинуть пара молодых игроков, не имеющих игровой практики. Например, засидевшийся на скамейке Джошуа Зиркзее.

Скорее всего, режим экономии продлится и летом, но в Мюнхене уже определились с одной позицией – вместо уходящего Алабы будет подписан контракт с Омаром Ричардсом из «Рединга». В ближайшие дни он подпишет соглашение и летом присоединится к новым партнерам в статусе свободного агента.

«Боруссия» Д

Единственная польза от выступления «Зенита» в Лиге чемпионов – возможность засветить Сердара Азмуна, на которого нацелились в Дортмунде. Немцы готовы предложить за форварда 20 млн евро, тогда как питерцы хотят в полтора раза больше.

РОССИЯ

ЦСКА

Армейцы предложили «Фенербахче» 10 млн за полузащитника ОзанаТуфана, на которого также претендуют «Спартак», «Милан», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Турки оценивают своего лидера в 15 млн, так что не торопятся подписывать сделку.

Неясно, останется ли в России Адольфо Гайч. Помимо страстно желающей его (не понятно за какие заслуги) «Бока Хуниорс» интерес к форварду проявляет «Бешикташ». Аргентинцы предлагают аренду с правом выкупа, тогда как с условиями стамбульцы сами не определились, поскольку у них под первым номером идет находящийся без команды Марио Манджукич.

«Спартак»

Доменико Тедеско просит вернуть из аренды в «Химках» Резиуана Мирзова. Видимо, приговор Александру Кокорину в клубе уже вынесли и теперь ищут нового форварда в четверку нападающих. Также красно-белые близки к приобретению за 500-700 тысяч опорного полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса. Летом у него истекает контракт, который клуб продлевать не намерен, поэтому его готовы отпустить за небольшую компенсацию. Спартаковцы сообщили о том, что окончательное решение зависит от результатов медосмотра.

«Зенит»

С питерским клубом связывают фамилии защитника Максима Осипенко (в «Ростов» предложений пока не поступало) и двоих нападающих – Пепе («Гремио») и Кристиана Куаме («Фиорентина»). В попытке перебить предложение «Порту» за первого «Зенит» предложил 20 млн (на три больше, чем португальцы), а за второго готов поторговаться с «Локомотивом». Утверждается, что железнодорожники ранее сделали предложение на 15 млн.

«Арсенал»

Туляки расчищают обойму от не проходящих в состав игроков. Варианты с арендой зимой будут искать Кириллу Комбарову, Валерию Громыке и Юрию Ковалеву. Под вопросом сохранение Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко. Уже покинул команду Абдул Кадири, досрочно вернувшийся в киевское «Динамо».

«Динамо»

Бело-голубые заинтересованы в защитнике «Бордо» Пабло. Трансфер оценивается в 8 млн.

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРНЫХ СЛУХОВ

Клуб Пришли Ушли

Англия

Арсенал Биссума (Брайтон), Лампти (Брайтон), Буэндия (Норвич), Диего Коста, Брандт (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ) Колашинац (Шальке, в аренду), Салиба (Ницца, в аренду), Бельерин (Барселона), Озил (Фенербахче, Ювентус, Ди-Си Юнайтед), Папастотопулос (Фенербахче, Дженоа), Мустафи (Барселона, Дженоа), Тирни (Наполи)

МЮ Диалло (Аталанта), Миленкович (Фиорентина), Биссума (Брайтон), М. Кайседо (Индепендьенте, Эквадор), Перишич (Интер), Траоре (Аталанта), Дибала, Бернардески (оба – Ювентус), Юпамекано (Лейпциг), Санчо, Холанд (оба – Боруссия Д) Игало (Шанхай Шеньхуа), Погба (Ювентус), Ромеро, Рохо

Ман Сити Стефанович (Партизан), Салах (Ливерпуль), Лампти (Брайтон), Де Рон (Аталанта), Пуч (Барселона), Кейн (Тоттенхэм), Рамос (Реал) Гарсия (Барселона, Реал), Зинченко (Лацио)

Тоттенхэм Миленкович (Фиорентина), Забитцер (Лейпциг), де Рон (Аталанта), Милик (Наполи), Барриос (Зенит), Милитао (Реал), Эриксен (Интер), Гонсалес (Штутгарт) Кейн (Ман Сити), Льорис, Деле Алли (ПСЖ), Алдервейрелд (ПСВ), Уинкс (Валенсия)

Ливерпуль Ботман (Лилль), Кабак (Шальке), Биссума (Брайтон), Алаба (Бавария), Рамос (Реал) Ориги (Шальке, Вулверхэмптон, Интер, Ювентус, Ньюкасл, Брайтон, Астон Вилла), Салах (Реал, Ман Сити, ПСЖ)

Челси М. Кайседо (Индепендьенте, Эквадор), Райс (Вест Хэм), Юпамекано (Лейпциг) Рюдигер (ПСЖ), Кристенсен, М. Алонсо (Атлетико, Интер), Баркли, Дринкуотер, Жиру (Интер, Милан, Вест Хэм, Марсель)

Испания

Реал Салах (Ливерпуль), Биссума (Брайтон), Мендеш (Спортинг), Пепе (Гремио), Руис (Наполи), Гарсия (Ман Сити), ПауТоррес (Вильярреал), Алаба (Бавария) Иско (Ювентус, Севилья), Йович (Вулверхэмптон, Милан, Айнтрахт), Рамос (ПСЖ, Ман Сити, Ливерпуль), Милитао (Реал), Кубо (Хетафе, в аренду)

Барселона Бельерин (Арсенал), Гарсия (Ман Сити), Депай (Лион), Руис (Наполи), Мустафи (Арсенал) Пуч (Бетис, Ман Сити, Милан), Аленья(Хетафе, в аренду), Фирпо, Умтити (Ницца), Коутиньо

Атлетико М. Дембеле (Лион), М. Алонсо (Челси), Милик (Наполи), Кастильехо (Милан), ВиллианЖозе (Реал Сосьедад) Диего Коста (Арсенал, Вулверхэмптон, Ювентус), Эррера, Савич (оба – Милан), Торрейра (Фиорентина)

Италия

Ювентус Кабак (Шальке), Погба (МЮ), Депай (Лион), Иско (Реал), Мендеш (Спортинг), Милик, Ф. Льоренте (оба – Наполи), Дзадза (Торино), Рейнольдс (Даллас), Коста, Ориги (Ливерпуль), Квальярелла (Сампдория), Пелле, Гомес (Аталанта), Гонсалес (Штутгарт), Шомуродов (Дженоа), Локателли (Сассуоло) Дибала (МЮ, ПСЖ), Бернардески (МЮ), Хедира (Эвертон), Бернардески (Герта, Лион)

Интер М. Алонсо (Челси), Жиру (Челси), Гомес (Аталанта), Трубин (Шахтер), Муссо, Де Пауль (оба – Удинезе), Ориги (Ливерпуль) Бакайоко (Црвена Звезда), Перишич(МЮ), Весино (Аталанта), Найгголан (Кальяри, в аренду), Эриксен (ПСЖ, Валенсия, Вулверхэмптон, Тоттенхэм), Пинамонти

Милан Кабак (Шальке), Жиру (Челси), Пуч (Барселона), Йович (Реал), Ф. Льоренте (Наполи), Товен (Марсель), Гомес (Аталанта), Олисе (Рединг), Сумаре (Лилль), Ангисса (Фулхэм), Маллен (ПСВ), Эррера, Савич (оба – Атлетико), Барриос (Зенит), Мейте (Торино), Симакан (Страсбур) Кастильехо (Севилья, Валенсия, Атлетико), Дуарте (Башакшехир)

Лацио Зинченко (Ман Сити) Кайседо (Фиорентина)

Аталанта Мехле (Генк), Весино (Интер), Ахмедходжич (Мальме), Коваленко (Шахтер), Влашич (ЦСКА) Диалло (МЮ), Траоре (МЮ), де Рон (Тоттенхэм, Ман Сити), Гомес (Интер, Милан, ПСЖ, Ювентус)

Наполи Товен (Марсель), Тирни (Арсенал) Гулям, Малькюи, Ф. Льоренте (Ювентус, Милан), Милик (Ювентус, Атлетико, Тоттенхэм, Эвертон, Марсель, Интер), Руис (Реал, Барселона, Эвертон)

Рома Эль-Шаарави (Шанхай Шеньхуа), Яремчук (Гент) Пасторе

Франция

ПСЖ Салах (Ливерпуль), Дибала (Ювентус), Рюдигер (Челси), Депай (Лион), Гомес (Аталанта), Эриксен (Интер), Рамос (Реал), Льорис Деле Алли (оба – Тоттенхэм) Хесе (Фенербахче, Валенсия), Паредес, Дракслер (Арсенал)

Лион Депай (Барселона, ПСЖ, Ювентус)

Германия

Бавария Лампти (Брайтон), Ричардс (Рединг) Алаба (Ливерпуль, Реал), Зиркзее

Боруссия Д Азмун (Зенит) Брандт (Арсенал), Санчо, Холанд (оба – МЮ)

Лейпциг Собослаи (Зальцбург) Забитцер (Тоттенхэм), Юпамекано (МЮ, Челси)

Россия

Зенит Пепе (Гремио), Ришарлисон (Эвертон), Майер (Динамо З), Норманн, Осипенко (оба – Ростов), Куаме (Фиорентина) Барриос (Милан, Тоттенхэм, Ньюкасл, Бешикташ), Азмун (Боруссия Д)

Спартак Роша (Фламенго, из аренды), Норманн (Ростов), Хюсай (Наполи), Туфан (Фенербахче), Хендрикс (ПСВ) Крал (Вест Хэм), Кокорин (Сочи, Ростов)

ЦСКА Ман, Ф. Коман (оба – Стяуа), Норманн (Ростов), Уткин (Краснодар), Туфан (Фенербахче) Влашич (Аталанта), Гайч (Бока Хуниорс, Бешикташ)

Краснодар Гогличидзе (Чайка), Ман (Стяуа), Норманн (Ростов) Уткин (ЦСКА, Уфа)

Ростов Агбо (Челси) Норманн (ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар, Бернли, Саутгемптон, Фулхэм), Осипенко (Зенит)

Локомотив Берковский (Торпедо), Куаме (Фиорентина)

Динамо Пабло (Бордо) Рауш