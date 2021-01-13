Первый трофей для Кумана, обуза для Зидана. Превью Суперкубка Испании

УНИКАЛЬНЫЙ СУПЕРКУБОК

В Испании в течение пяти дней разыграют Суперкубок страны. В среду в первом полуфинале примут участие «Реал Сосьедад» и «Барселона», а в четверг сойдутся «Реал» и «Атлетик». Финал пройдет в воскресенье в «Севилье». В нынешнем сезоне этот мини-турнир отличают два важных обстоятельства.

Во-первых, в 2021 году Суперкубок вернулся в Испанию. В 2018-м битву за трофей провели в Марокко, а следующий розыгрыш (он пришелся на зиму-2020) состоялся в Саудовской Аравии. Специально под дорогостоящее предложение аравийцев на 120 млн евро турнир немного расширили. Если ранее два претендента на титул (обычно это «Реал» и «Барселона») играли по матчу дома и в гостях (в 2018-м состоялась одна игра между «Барселоной и «Севильей» на нейтральной для всех африканской земле), то теперь участников стало четверо. Они разыгрывали два полуфинала и финал. Год назад поражение в первом же матче от «Атлетико» стоило работы главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Во-вторых (и это уникальная ситуация), Суперкубок разыгрывается еще до того (!), как сыгран финал предыдущего Кубка Испании. Собственно, так участниками и стали «Сосьедад» и «Атлетик». Они добрались до решающего матча в Кубке и, поскольку победитель до сих пор не выявлен, совместно перекочевали в стартующее соревнование. Даже удивительно, как испанцы не решились совместить приятное с полезным – свести баскские клубы в полуфинале, одновременно разыграв между ними кубок. Тогда в финале сошлись бы победитель пары «Реал» – «Барселона» и обладатель Кубка. Диковато, зато эффективно. Да и первые матчи прошли бы между равными соперниками, только повысив интерес к турниру, и гарантировали Эль-Класико уже в первом раунде.

МОТИВАЦИЯ КУМАНА

А так фавориты обоих полуфиналов очевидны. «Барселона» наконец набрала крейсерский ход и готовится смять «Сосьедад», выигравший в чемпионате Испании только один матч из последних девяти. К тому же прекрасную форму набрал Лионель Месси, записавший на свой счет в пяти последних турах 8 (4+2) результативных действий. Тянется за своим капитаном и Антуан Гризманн (2+2 в двух последних играх).

Плюс каталонцы – самые мотивированные в этом турнире. Они завалили старт сезона, слишком далеко отпустив в чемпионате «Атлетико», чем поставили под сомнение приход на тренерский мостик Рональда Кумана. Для голландского специалиста выигрыш первого трофея на новом посту – не какой-то каприз, а жизненная необходимость, подтверждающая правильное направление движения, и весомый аргумент в глазах будущего президента «Барсы». К тому же «Реал», если он попадется сине-гранатовым в финале, нынче не так грозен, так что их мотивация будет вдвойне большой.