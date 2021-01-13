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Первый трофей для Кумана, обуза для Зидана. Превью Суперкубка Испании
13 января 17:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Барселона»

Первый трофей для Кумана, обуза для Зидана. Превью Суперкубка Испании

В воскресенье может состояться Эль-Класико. А может, и нет.

УНИКАЛЬНЫЙ СУПЕРКУБОК

В Испании в течение пяти дней разыграют Суперкубок страны. В среду в первом полуфинале примут участие «Реал Сосьедад» и «Барселона», а в четверг сойдутся «Реал» и «Атлетик». Финал пройдет в воскресенье в «Севилье». В нынешнем сезоне этот мини-турнир отличают два важных обстоятельства.

Во-первых, в 2021 году Суперкубок вернулся в Испанию. В 2018-м битву за трофей провели в Марокко, а следующий розыгрыш (он пришелся на зиму-2020) состоялся в Саудовской Аравии. Специально под дорогостоящее предложение аравийцев на 120 млн евро турнир немного расширили. Если ранее два претендента на титул (обычно это «Реал» и «Барселона») играли по матчу дома и в гостях (в 2018-м состоялась одна игра между «Барселоной и «Севильей» на нейтральной для всех африканской земле), то теперь участников стало четверо. Они разыгрывали два полуфинала и финал. Год назад поражение в первом же матче от «Атлетико» стоило работы главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Во-вторых (и это уникальная ситуация), Суперкубок разыгрывается еще до того (!), как сыгран финал предыдущего Кубка Испании. Собственно, так участниками и стали «Сосьедад» и «Атлетик». Они добрались до решающего матча в Кубке и, поскольку победитель до сих пор не выявлен, совместно перекочевали в стартующее соревнование. Даже удивительно, как испанцы не решились совместить приятное с полезным – свести баскские клубы в полуфинале, одновременно разыграв между ними кубок. Тогда в финале сошлись бы победитель пары «Реал» «Барселона» и обладатель Кубка. Диковато, зато эффективно. Да и первые матчи прошли бы между равными соперниками, только повысив интерес к турниру, и гарантировали Эль-Класико уже в первом раунде.

МОТИВАЦИЯ КУМАНА

А так фавориты обоих полуфиналов очевидны. «Барселона» наконец набрала крейсерский ход и готовится смять «Сосьедад», выигравший в чемпионате Испании только один матч из последних девяти. К тому же прекрасную форму набрал Лионель Месси, записавший на свой счет в пяти последних турах 8 (4+2) результативных действий. Тянется за своим капитаном и Антуан Гризманн (2+2 в двух последних играх).

Плюс каталонцы – самые мотивированные в этом турнире. Они завалили старт сезона, слишком далеко отпустив в чемпионате «Атлетико», чем поставили под сомнение приход на тренерский мостик Рональда Кумана. Для голландского специалиста выигрыш первого трофея на новом посту – не какой-то каприз, а жизненная необходимость, подтверждающая правильное направление движения, и весомый аргумент в глазах будущего президента «Барсы». К тому же «Реал», если он попадется сине-гранатовым в финале, нынче не так грозен, так что их мотивация будет вдвойне большой.

Добавим, что «Реал Сосьедад» не обыгрывал Месси и компанию с 2016 года, и в нынешнем положении нет особых причин полагать, что сможет прервать неудачную серию.

«Реал» – действующий обладатель Суперкубка Испании

«РЕАЛУ» НУЖЕН ОТДЫХ

В другом полуфинале тоже многое понятно. В последних матчах «Реал» не так надежен, как еще месяц назад, когда выдал в примере пятиматчевую победную серию, включившую виктории над «Севильей» (1:0) и лидером турнирной таблицы «Атлетико» (2:0). Но и «Атлетик» переживает не лучшие времена. Настолько, что в начале января баски решились на смену тренера. Место Гаиски Гаритано занял Марселино Гарсия Тораль, запомнившийся ярким периодом работы в «Валенсии». Под его руководством красно-белые пока провели только один матч, проиграв дома «Барселоне» (2:3), и неудачно слетали в Мадрид к «Атлетико» (из-за снегопада самолет не смог приземлиться и вернулся в Бильбао). Так что пока плоды его работы оценить трудно.

С другой стороны, «Реал» самая немотивированная команда в Суперкубке. Календарь у сливочных настолько плотный, что Зидан не успевает дать передышку лидерам (Рафаэль Варан вообще отыграл в сезоне уже более двух тысяч минут). Накопившаяся усталость привела к осечкам в Эльче (1:1) и на заснеженном газоне в Памплоне (0:0), так что сейчас самое время взять передышку, чтобы с новыми силами броситься в почти безнадежную погоню за «Атлетико» (отрыв матрасников по потерянным очкам уже достиг десяти) и как следует подготовиться к возобновлению Лиги чемпионов (24 февраля команду ждет первая встреча с «Аталантой»).

До матча чемпионата Испании (23 января) десять дней, а перед этим у «Реала» еще игра на Кубок с «Алкояно» из низших лиг. Отличная возможность взять паузу и перезарядить батарейки. Но для этого надо без боя отдать игру в полуфинале. Не так уж это безумно. Вряд ли против такого расклада будет выступать даже Флорентино Перес, поскольку из-за возвращения Суперкубка из Саудовской Аравии сорвалось грандиозное финансирование, то есть, финансовый интерес будет минимальным, а за престиж «Реал» поборется в более статусных соревнованиях.

БЕЗ СИЛЬВЫ, ПИКЕ И КАРВАХАЛЯ

По предварительным данным, игры Суперкубка пропустят травмированные Жерар Пике, Филиппе Коутиньо, Серхи Роберто, Ансу Фати («Барселона»), Родриго, Дани Карвахаль и Лука Йович («Реал»), а также Давид Сильва («Реал Сосьедад»). Кроме того, у сан-себастьянцев полуфинал пропустит защитник Айен Муньос, заработавший в предыдущем туре чемпионата Испании пятую желтую карточку.

источник: «Советский спорт»
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