«Вратарь, а не кипер, крайний защитник, а не латераль». Ловчев – о запрете англицизмов на «Матч ТВ»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев, который также является приглашенным экспертом «Матч ТВ», выказывает свое мнение об этом запрете.

«ПРЕДЛАГАЮ КОЛЛЕГАМ СКАЗАТЬ ТО ЖЕ, НО ПО-РУССКИ»

– Начнем с некоторых запрещенных слов. Например, слово кипер теперь запрещено. Вы можете обойтись без этого слова в эфире?

– Я человек, скажем так, в годах. Когда сижу в эфире с более молодыми коллегами, а они вставляют все эти слова, говорю им: «Не надо мне мозги пудрить иностранными терминами». Предлагаю им сказать то же самое, но по-русски, – смеется Евгений Серафимович. – Но когда слышу эти слова от коллег, для меня это не составляет проблему, значение всех этих терминов мне известны.

Что касается слова кипер, никогда его не употребляю. Голкипер – да, говорю. Но так вратарей в нашей стране называют испокон веков. А вот кипер – нет, это слово стали употреблять не так давно.

– Еще слово из запрещенного списка – «голеадор». Употребляете его?

– Нет, никогда! Есть хорошее русское слово бомбардир – оно характеризует нападающего, который много забивает.

– Еще – коуч?

– То же самое – не употребляю. Что там еще – корнер? Нет, не мое. Можно сказать нормально – угловой.

– Под запрет попало слово лайкать. Но это явно не про вас…

– Абсолютно, вообще не мое слово. Это из компьютеров пошло, а для меня компьютер пока далекая вещь.

«В МОЕМ ДОМЕ ПОПРОЩУ НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ»

– Зато «сейв» не запретили…

– Я им не злоупотребляю, но это удобное, короткое слово, чтобы описать действие вратаря, который выручил, отбил в броске сложный удар. Так что сейв – это нормально.

– Как вам вообще эти запреты на англицизмы, не перебор?

– Не знаю насчет перебора, но соглашусь с руководством канала. Эти слова засоряют эфир и порой режут слух. Я говорю лично про себя.

– Мне не все режут, но вот латераль – режет.

– Соглашусь. Ну, какой еще латераль? Почему нельзя просто сказать – крайний защитник. Я же сам был крайним защитником. Это меня бы сейчас тоже обозвали латералем. А еще вингер – из той же серии. Нужно возвращаться на круги своя, когда крайний защитник – это крайний защитник, а никакой не латераль. А вратарь должен быть вратарем, а не кипером. Ведь среди болельщиков много людей, скажем так, не совсем молодых, им часто эти термины непонятны, это вызывает дискомфорт.

Как говорил дядя Нины в «Кавказской пленнице» в исполнении блестящего Фрунзика Мкртчяна «В моем доме попрошу не выражаться».