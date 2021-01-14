«Вратарь, а не кипер, крайний защитник, а не латераль». Ловчев – о запрете англицизмов на «Матч ТВ»

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат окончен Шарлотт Хорнетс 93 Даллас Маверикс 104
НБА - регулярный чемпионат окончен Детройт Пистонс 101 Милуоки Бакс 110
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 5 Монреаль Канадиенс 4
Бразилия - Серия А окончен Коринтианс 5 Флуминенсе 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Никс 109 Бруклин Нетс 116
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 107 Мемфис Гриззлиз 118
НБА - регулярный чемпионат окончен Оклахома-Сити Тандер 99 Лос-Анджелес Лейкерс 128
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Чикаго Блэкхоукс 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 3 Ванкувер Кэнакс 5
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 111 Нью-Орлеан Пеликанс 106
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 126 Портленд Трэйл Блэйзерс 132
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Колорадо Эвеланш 1 Сент-Луис Блюз 4
КХЛ - регулярный чемпионат 15:30 Сибирь 0 Куньлунь Ред Стар 0 1.47 5.2 5.6
КХЛ - регулярный чемпионат 16:30 Барыс 0 Салават Юлаев 0 2.8 4.2 2.17
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Витязь 0 1.74 4.5 3.9
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 2.65 4.2 2.3
Кубок Италии 19:30 Сассуоло 0 СПАЛ 0
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншвейг 0 Миттельдойчер 0
Суперкубок Испании 23:00 Реал Мадрид 0 Атлетик Б 0
Англия - Премьер-лига 23:00 Арсенал 0 Кристал Пэлас 0 1.65 3.9 5.8
Кубок Италии 23:15 Аталанта 0 Кальяри 0 1.3 6.3 8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Джерси Дэвилз 0 Бостон Брюинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 2.5 4 2.46
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Сиксерс 0 Майами Хит 0
«Вратарь, а не кипер, крайний защитник, а не латераль». Ловчев – о запрете англицизмов на «Матч ТВ»
14 января 14:03
автор: Юрий Волохов

«Вратарь, а не кипер, крайний защитник, а не латераль». Ловчев – о запрете англицизмов на «Матч ТВ»

На «Матч ТВ» решили бороться с англицизмами. Теперь комментаторам канала запрещено употреблять в эфире некоторые английские спортивные термины.

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев, который также является приглашенным экспертом «Матч ТВ», выказывает свое мнение об этом запрете.

«ПРЕДЛАГАЮ КОЛЛЕГАМ СКАЗАТЬ ТО ЖЕ, НО ПО-РУССКИ»

Начнем с некоторых запрещенных слов. Например, слово кипер теперь запрещено. Вы можете обойтись без этого слова в эфире?
Я человек, скажем так, в годах. Когда сижу в эфире с более молодыми коллегами, а они вставляют все эти слова, говорю им: «Не надо мне мозги пудрить иностранными терминами». Предлагаю им сказать то же самое, но по-русски, смеется Евгений Серафимович. – Но когда слышу эти слова от коллег, для меня это не составляет проблему, значение всех этих терминов мне известны.

Что касается слова кипер, никогда его не употребляю. Голкипер да, говорю. Но так вратарей в нашей стране называют испокон веков. А вот кипер – нет, это слово стали употреблять не так давно.

Еще слово из запрещенного списка – «голеадор». Употребляете его?
Нет, никогда! Есть хорошее русское слово бомбардир – оно характеризует нападающего, который много забивает.

Еще – коуч?
То же самое – не употребляю. Что там еще – корнер? Нет, не мое. Можно сказать нормально – угловой.

Под запрет попало слово лайкать. Но это явно не про вас…
Абсолютно, вообще не мое слово. Это из компьютеров пошло, а для меня компьютер пока далекая вещь.

«В МОЕМ ДОМЕ ПОПРОЩУ НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ»

Зато «сейв» не запретили…
Я им не злоупотребляю, но это удобное, короткое слово, чтобы описать действие вратаря, который выручил, отбил в броске сложный удар. Так что сейв – это нормально.

Как вам вообще эти запреты на англицизмы, не перебор?
Не знаю насчет перебора, но соглашусь с руководством канала. Эти слова засоряют эфир и порой режут слух. Я говорю лично про себя.

Мне не все режут, но вот латераль – режет.
Соглашусь. Ну, какой еще латераль? Почему нельзя просто сказать – крайний защитник. Я же сам был крайним защитником. Это меня бы сейчас тоже обозвали латералем. А еще вингер из той же серии. Нужно возвращаться на круги своя, когда крайний защитник – это крайний защитник, а никакой не латераль. А вратарь должен быть вратарем, а не кипером. Ведь среди болельщиков много людей, скажем так, не совсем молодых, им часто эти термины непонятны, это вызывает дискомфорт.

Как говорил дядя Нины в «Кавказской пленнице» в исполнении блестящего Фрунзика Мкртчяна «В моем доме попрошу не выражаться».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео лучших моментов матча "Филадельфии" и "Питтсбурга"Петерансель стал лучшим в зачете автомобилей девятого этапа "Дакара"Американка Джессика Диггинс стала триумфатором "Тур де Ски"Фото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярностьТарасова не смолчала о коттеджах Косторной и Трусовой
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика