Владислав Игнатьев: «Локомотиву» нужно вернуться на те места, на которых он должен находиться

Медобследование прошло в Лужниках. А сборы «Локомотив» проведет в испанской Марбелье с 14 января по 15 февраля.

- Как провели отпуск? - вопрос Игнатьеву.

- Как всегда, хорошо. Жаль, что он быстро закончился.

- Лишний вес набрали?

- Нет. Я всегда наоборот сбрасываю вес после отпуска. Такой метаболизм. Я все ем, но набрать вес не могу.

- Как поддерживали форму?

- Нам раздали программу, и со 2 января мы приступили к тренировкам.

- Какие ожидания от второй части сезона?

- Во-первых, сейчас нужно хорошо подготовиться и вернуться на те места, на которых мы должны находиться. Концовка года у нас была неудачная - нужно исправлять ситуацию.