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Владислав Игнатьев: «Локомотиву» нужно вернуться на те места, на которых он должен находиться
13 января 23:15
автор: Юлия Григорьевская

Владислав Игнатьев: «Локомотиву» нужно вернуться на те места, на которых он должен находиться

Один из лидеров вице-чемпионов России перед вылетом команды на первые зимние сборы поделился ожиданиями от второй части РПЛ.

Медобследование прошло в Лужниках. А сборы «Локомотив» проведет в испанской Марбелье с 14 января по 15 февраля.

- Как провели отпуск? - вопрос Игнатьеву.
- Как всегда, хорошо. Жаль, что он быстро закончился.

- Лишний вес набрали?
- Нет. Я всегда наоборот сбрасываю вес после отпуска. Такой метаболизм. Я все ем, но набрать вес не могу.

- Как поддерживали форму?
- Нам раздали программу, и со 2 января мы приступили к тренировкам.

- Какие ожидания от второй части сезона?
- Во-первых, сейчас нужно хорошо подготовиться и вернуться на те места, на которых мы должны находиться. Концовка года у нас была неудачная - нужно исправлять ситуацию.

- Почему она получилась такая невнятная, уже проанализировали?
- Много разных причин. У нас было много травмированных ребят, некем было усилить состав, выступали молодые игроки. Сейчас как раз есть время подлечить травмы. Все выздоровеют: и Баринов, и Зе Луиш. Матчи шли каждые три-четыре дня. В таком графике сложно играть. Из-за этого смазали концовку.

- Ждете усиления извне?
- Было бы здорово, но это вопрос скорее к руководителям, они знают лучше. Лично я был бы рад, если бы кто-то к нам пришел.

- Восьмое место – не то, которое должен занимать «Локомотив». По итогам сезона какой результат устроит вашу команду?
- Глупо что-то загадывать, но мы будем настраиваться на каждый отдельный матч. Давайте будет реалистами. Говорить о Лиге чемпионов сейчас было бы неправильно.

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