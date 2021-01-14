Есть первый трофей Почеттино во Франции! «ПСЖ» обыграл в Суперкубке «Марсель» (видео)

И добавим, что из-за карантина Суперкубок впервые за 13 лет вынужденно вернулся на родину. Уже почти полтора десятилетия этот выставочный матч проводился за границами страны.

Отметим также, что Кубок Франции доигран не был, поэтому вместо победителя турнира соперником чемпионов парижан стала вторая команда лиги 1, коим прошлой весной стал «Марсель» Андре Виллаша-Боаша. Для него эта игра носила особенно важное значение, ведь для португальца это был шанс завоевать первый трофей во Франции. Как, впрочем, и для нового главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино, проводившего всего третий матч во главе парижан.

Более того, конфликт развивался и после финального свистка – Неймар обвинил Альваро Гонсалеса оскорблении на расистской почве. Защитник крикнул кому-то «Закрой рот, грязная обезьяна», после чего получил от бразильца по затылку. Была велика вероятность, что Неймар не сможет встретиться со своим противником. Из-за травмы он пропустил почти месяц и вернулся в заявку только накануне, оказавшись на скамейке запасных (он вышел в середине второго тайма). Зато остальные звезды первой величины – Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Марко Верратти – появились с первых минут.

ПЛАН ВИЛЛАШ-БОАША ПОЧТИ СРАБОТАЛ

Сомневался ли кто-нибудь в том, что парижане в этой игре будут владеть территориальным преимуществом? Так оно, естественно, и получилось. Статистическое преимущество команды Почеттино было велико, но стратегически южане не уступали своим оппонентам. Да, провансальцы совершали значительно больше брака и чаще использовали длинные передачи, но не стеснялись развивать атаки низом. Просто действовали быстрее и рискованнее в продвижении мяча вперед. Как следствие, по ударам «Марсель» уступал совсем незначительно.

Виллаш-Боаш разделил команду на две равные группы по пять человек. Первая во главе с Димитри Пайе высоко встречала соперника, вторая во главе с опорником Бубакаром Камара действовала ближе к своим воротам. В теории такой подход может привести к разрыву между линиями, которыми должна пользоваться столь звездная средняя линия, однако Андер Эррера, Паредес и Верратти не обладают высокой культурой паса. Да и марсельцы за счет динамики полузащитников не позволяли им играть на чистых мячах.

Так что тактика долгое время оправдывала себя оправдывала себя. Все, что «ПСЖ» придумал за первые 40 минут, это два гола из офсайда Икарди и Мбаппе, да опасный удар головой аргентинского нападающего после розыгрыша углового. Но к концовке тайма средняя линия «Марселя» устала, престала успевать за соперниками и предоставила оппонентам больше свободы. Ди Марии и Икарди удалось им воспользоваться. Первый очень здорово подал с фланга, второй перевисел защитника на линии вратарской и сам же первым успел на добивание после того, как Стив Манданда отбил мяч в штангу.

https://twitter.com/RSharmzz/status/1349462141577949186

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Доведение матча до победы стало для «ПСЖ» делом техники. Подопечные Почеттино получили необходимое преимущество и могли позволить себе контролировать мяч без риска его потерять. И тогда стало понятно, зачем парижанам Паредес. Именно на экс-полузащитника «Зенита» играют партнеры во всех ситуациях. Продвижение мяча вперед в задачи аргентинца не входит, зато с его сохранением он справляется отлично. Леандро чаще других получал мяч (более сотни касаний) и сделал больше всех передач (83).

Виллаш-Боаш пытался переломить ход встречи за счет замен, но ни Морган Сансон, ни Диего Бенедетто, ни тем более дебютант Поль Лирола изменить картину игры были не в состоянии. Вообще второй тайм оставил неоднозначные впечатления. Происходящее на поле напоминало известную поговорку о том, что одни не могут, а другие не хотят. Откровенно разочаровал Мбаппе – не попал в игру, совершил массу ошибок и сник. Пожалуй, он был худшим в составе столичной команды

https://twitter.com/neymarjrdepre/status/1349473311479246850

Игра немного оживилась с выходом Неймара (он заменил здорово отыгравшего Ди Марию). Он в концовке и убил интригу, реализовав пенальти, назначенный за снос лучшего игрока матча Икарди. «Марселю» хватило времени и сил только на один ответный мяч Пайе. Так «ПСЖ» спокойно доиграл до финального свистка и забрал в клубный музей десятый трофей Суперкубка Франции, ставший для Почеттино первым на французской земле. А игру «Марселя» можно охарактеризовать лишь как старательную, но для каких-то более серьезных задач Виллаш-Боашу требуется усиление и серьезная работа над мотивацией футболистов. На второй тайм они вышли какими-то обреченными.

https://twitter.com/Fastgoal2/status/1349474200302530561

Суперкубок Франции. Финал

«ПСЖ» - «Марсель» - 2:1 (0:0)

Голы: Икарди, 39 – 1:0. Неймар, 85 – с пенальти – 2:0. Пайе, 89 – 2:1.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65), Эррера (Сарабия, 90), Паредес (Данило, 88), Ди Мария (Неймар, 65), Верратти, Мбаппе, Икарди (Кин, 88).

«Марсель»: Манданда (Пеле, 46), Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 66), Камара, Товен, Гуйе (Сансон, 56), Ронжье (Жермен, 80), Радоньич (Бенедетто, 56), Пайе.

Предупреждения: Радоньич, 17. Нагатомо, 26. Лирола, 72. Гонсалес, 77. Мбаппе, 90+4.

Судья: Букке.