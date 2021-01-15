Дмитрий Селюк: Хорошо, что Миранчук попал к Гасперини, у него сложно не прогрессировать

Я считаю, что лучше начать с Восточной Европы – России или Украины. Но сейчас подвернулся другой вариант, мы решили им воспользоваться. Поэтому скажу так: в «Сочи» Яя Туре не будет, на следующей неделе он приступит к работе в одном из турецких клубов.

- Он высказывал вам предпочтения, в какой стране хотел бы начать тренерскую карьеру? - Что значит, высказывал? Я высказываю свои предпочтения всем людям, с которыми работаю. А не они мне.

- Зачем Яя это нужно? Человек отлично заработал, может теперь наслаждаться жизнью. - Вы не правы. Мы с Яя сейчас начинаем тренерскую карьеру. Просто наслаждаться жизнью он не собирается. Но мы понимаем, что сразу начинать с главных тренеров – неправильно. Яя продолжает учебу и параллельно будет работать ассистентом главного тренера. И поверьте – станет великим тренером.

- Не с этого планировал начать, но коли уж пошла речь про Яа Туре (экс-хавбек «Манчестер Сити». -Прим. ред.), поясните, в чем там суть. - Тут с утра пошла информация, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может покинуть клуб из-за того, что руководителем селекционного отдела клуба станет Яя Туре. Это неправда. У меня хорошие отношения с руководителем клуба, но Яя в «Сочи» не едет. Да и не верю, что Федотов мог такое заявить.

- Вы, наверное, хотели спросить меня про Яя Туре, все пишут, что я его устроил в «Сочи»? – начал разговор Дмитрий, ответив на звонок корреспондента «Советского спорта».

«Аталанта» для России и есть суперклуб»

- Алексей Миранчук во вчерашнем матче Кубка Италии «Аталанта» - «Кальяри», наконец, вышел в основе, забил первый гол и помог команде победить.

- Я к Миранчуку хорошо отношусь. И вы помните, что я вам уже не раз говорил, что для Алексея «Аталанта» наилучший вариант именно в Италии. Поработав с Гасперини, он затем может уехать в Испанию. Миранчук хороший футболист, а у Гасперини сложно не прогрессировать.

А то, что он не всегда выходит на поле, или выходит больше на замену, это нормальная ротация. И при всем уважении к «Кальяри», «Аталанта» должна обыгрывать такого соперника с Миранчуком или без него.

- Когда Миранчук уезжал в Италию, многие в России говорили, что «Аталанта» для него лишь трамплин в великие клубы. Но по нынешним российским меркам «Аталанта» и есть суперклуб. Откуда такое пренебрежение, шапкозакидательские настроения?

- Совершенно с вами согласен. Кто из нынешних российских клубов способен пройти «Аталанту» в еврокубках?

У нас только один Миранчук уехал в Европу, а должны десятки там играть. Не играют - потому что уровень российского футбола и российских футболистов упал. А им еще и тепличные условия создают в виде лимита.

Поэтому в Англии или Германии телеправа стоят миллиарды, а в России несколько миллионов. Потому что в английской лиге играют футболисты со всего мира, и многие страны платят большие деньги за телеправа, чтобы жители этих стран смотрели на своих кумиров.

«Хендрикса в ПСВ посадил на лавку мой бывший игрок»

- Что может сказать про голландца Йоррита Хендрикса? Он на лавке долго сидел, поможет ли такой игрок «Спартаку»?

- Я Хендрикса плохо знаю. Но на лавку его посадил Сангаре, которого они купили за 8 миллионов в «Тулузе». Голландца продают за 700 тысяч, потому что он им не нужен.

А этого Сангаре я несколько лет назад предлагал наших клубам, а также «Монако» за 150 тысяч евро. Наши воротили носы, в в «Монако» даже в молодежную команду не взяли: мол, у нас тут Мбаппе и т.д.

В результате «Тулуза» взяла Сангаре за 250 тысяч, он заиграл, и «Тулуза» продала его в ПСВ за 8 миллионов, где парень стал основным опорником. Ему 23 года, у него гражданство Кот-д'Ивуара.

В России почему-то не любят брать недорогих молодых игроков.

Вот еще пример: я отдал в «Гомель» бесплатно Исмаила Сору, ему там платили тысячу долларов. Российские клубы от него отказались. Зато его взял «Бней Иегуда», Сора поиграл там год, и израильтяне продали его в «Селтик» за 2,5 миллиона. Парню всего 20 лет.

- Еще одна новость: ЦСКА проведет на сборе в Испании матч с командой свободных агентов. Вы там неподалеку находитесь, что это за команда?

- Сейчас официанты в Испании остались без работы. Видимо, из них наберут команду.

Слушайте, ну какие свободные агенты? Один живет в Малаге, другой – в Аликанте, и что, они все вдруг поедут туда, где проводит сборы ЦСКА? Ребята даже друг с другом никогда не играли. Видимо, сыграют с местной командой какого-нибудь четвертого дивизиона.