Шварц начинает год с поражения. «Динамо» проиграло «Леху» на сборе в Турции

Вообще, сочетание защитников оказалось наиболее непривычным, поскольку фланги заняли Владислав Карапузов (справа) и Владимир Москвичев (слева). Они заняли позиции имеющих проблемы со здоровьем Дмитрия Скопинцева и Сергея Паршивлюка. Также обращают на себя внимание присутствие Антона Терехова (под Николаем Комличенко) и Вячеслава Грулева (справа в полузащите).

Первый сбор призван помочь игрокам набрать физические кондиции и сделать задел на весь весенний отрезок сезона, так что стартовый состав в контрольной встрече предсказуемо получился смешанным. Так, позицию Романа Евгеньева в центре обороны занял Роман Нойштедтер.

Динамовцы и туляки первыми из клубов РПЛ провели матчи в 2021 году. «Пушкари» сыграли с сербской командой «Бачка Топола», а бело-голубые провели 90 минут против польского «Леха». Динамовцы приступили к тренировкам 12 января и уже через пять дней решили провести спарринг с крепкой польской командой. Обе игры прошли в турецком Белеке.

Жаль, что среди зрителей матча не оказалось звезды Голливуда Джейсона Стэйтема. Как рассказали динамовцы накануне, британский актер стал соседом российской команды. Здесь он готовится к съемкам своего нового фильма. Они будут проходить в конференц-зале гостиницы, в которой остановились и москвичи. Даже если бы Стэйтем хотел бы посмотреть футбол, у него не было бы такой возможности – в Турции довольно жесткий карантин.

Далекоидущие выводы по товарищеским играм, тем более на первом сборе, делать странно, тем не менее, отметим, что это первая возможность для Сандро Шварца подготовить команду к официальным матчам. Так что наблюдать за тем, какой футбол он будет ставить динамовцам, очень интересно.Так, немецкий специалист не стал менять схему, остановившись на привычной 4-2-3-1.

Бело-голубые стараются играть от себя, с прессингом, контролем мяча и розыгрышем комбинаций на чужой половине поля. Понятно, что готовности, сыгранности в новых сочетаниях и привычке к подобному стилю игру игрокам не хватает. Так что создание голевых моментов давалось команде тяжело. Можно даже сказать, что за тайм ничего по-настоящему острого они не создали, ограничившись несколькими дальними ударами и похожим на пенальти падением Комличенко в штрафной.

КАКАЯ МОЛОДЕЖЬ У «ЛЕХА»!

Не хватает взаимопонимания и в обороне, чему подтверждением два гола поляков в середине второго тайма с разницей в пять минут. Обе результативные атаки зародились перед штрафной Антона Шунина – первая из зоны Даниила Фомина (чуть левее центра), а вторая – Шарля Каборе (чуть правее). Оба мяча забил 18-летний нападающий «Леха» Филип Шимчак (на его счету в нынешнем сезоне всего 80 минут и два гола– в квалификации Лиги Европы и Кубке Польши).

На 21-й минуте Иван Ордец не уследил за притаившимся за спиной форвардом (Нойштедтер не выдержал линию офсайда) и после проникающей передачи 23-летнего Василия Кравеца(в аренде из «Леганеса») позволил ему убежать один на один с Шуниным. А пятью минутами спустя Каборе пассивно вступил в отбор против все того же Кравеца, Карапузов побоялся сфолить в штрафной на 18-летнем Якубе Камински (он, в отличие от Шимчака, игрок основы «Леха», transfermarkt оценивает его в 3 млн евро – очень интересный парень) и позволил прострелить на линию вратарской, откуда никто не помешал Шимчаку поразить пустые ворота.

Не сказать, что молодые поляки рвали более опытную оборону динамовцев. По сути, они и сами реализовали все, что имели до перерыва, тем не менее, российским клубам стоит присмотреться к этим ребятам.

СЕЙВ ЯНВАРЯ ОТ ЕВГЕНЬЕВА

На второй тайм в той же расстановке вышел полностью иной состав. Тут молодежи было даже больше – Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, плюс чуть более опытные Никола Моро и Данил Липовой. Появился и Себастьян Шиманьски, рассказавший перед матчем об особой мотивации победить «Лех», поскольку в родной Польше болеет за «Легию», выигрывавшую чемпионат в 2016 году под руководством Станислава Черчесова (а затем еще трижды).

После перерыва россияне владели еще большим преимуществом, играли с большим удовольствием и должны были забивать. Великолепный момент был у Липового пробившего головой в самый угол после подачи Сильвестра Игбуна, опасно бил и сам нигерийский нападающий (правда, уже после свистка), классный удар в дальний угол после сольного прохода удался Захаряну, опасно подрезал мяч после подачи со штрафного Шиманьски Тюкавин... Жаль, что первый гол «Динамо» в году не удался, но по крайней мере удалось не проиграть крупнее – надевший капитанскую повязку Евгеньев на линии ворот отбил мяч после редкой контратаки поляков.

Так «Динамо» провело первую игру на зимнем сборе в Турции, уступив «Леху». И хотя результат отрицательный, игра бело-голубых на данном этапе подготовки оказалась вполне симпатичной, особенно во второй половине. Радует и то, что Шварц верит своей молодежи. Наверняка в актив запишут себе эту игру многие пацаны – в первую очередь, Терехов, Кутицкий (играл справа в обороне) и Захарян.

Первый матч года завершился со счётом 0:2 в пользу соперников «Динамо»#ВТБтренировочныесборы #ДинамоЛех 0:2 pic.twitter.com/FWb5MTgPUT — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 17, 2021

А «Арсенал» в параллельной встрече разошелся нулевой ничьей с «Бачка Топола».

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

«Динамо» - «Лех» - 0:2 (0:2)

Голы:Шимчак, 21 – 0:1. Шимчак, 26 – 0:2.

«Динамо» (первый тайм):Шунин, Карапузов, Нойштедтер, Ордец, Москвичев, Каборе, Фомин, Грулев, Терехов, Лесовой, Комличенко.

«Динамо» (второй тайм): Лещук, Кутицкий, Плиев, Евгеньев, Варела, Моро, Захарян, Игбун, Шиманьски, Липовой, Тюкавин.

«Арсенал» - «Бачка Топола» - 0:0

«Арсенал» (первый тайм):Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Горбатенко, Костадинов, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Ткачев, Панченко.

«Арсенал» (второй тайм):Шамов, Рассказов, Бурлак, Довбня, Сокол, Чаушич, К.Кангва, Хлусевич, Э.Кангва, Громыко, Луценко.