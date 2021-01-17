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Сульшер и Клопп увлеклись тактикой. Ничья «Ливерпуля» и «МЮ» в пользу «Сити» 
17 января 21:47
автор: Артем Зибрак

Сульшер и Клопп увлеклись тактикой. Ничья «Ливерпуля» и «МЮ» в пользу «Сити» 

В заключительном туре первого круга «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не выявили лидера и даже ни разу не смогли распечатать ворота друг друга.   

КАК ЗА ГОД ИЗМЕНИЛИСЬ КОМАНДЫ КЛОППА И СУЛЬШЕРА!

Давно в чемпионате Англии не было такой запутанной интриги. Отрыв первой строчки от шестой составляет всего четыре очка, причем команды сыграли неравное количество матчей. Так что итоговую версию турнирной таблицы спрогнозировать сейчас очень сложно. Тем более, что позади меньше половины турнирной дистанции.

И вот в такой интересной ситуации на «Энфилде» сошлись «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы на протяжении пяти последних встреч не могли одержать победу (две ничьи, три поражения), однако давно уже они не подходили к очной встрече в такой солидной форме. Например, год назад к 19 января (тогда, правда, было сыграно уже 22 турах) команды разделяли в таблице 30 (!!!) очков, теперь же команда Юргена Клоппа отставала от оппонента на три.

Главной неожиданностью со стороны немецкого специалиста стал выбор Джердана Шакири в центр полузащиты. Из-за обилия травм центральных защитников пару перед Алисоном составили Фабиньо и Джордан Хендерсон. Логично было предположить, что вместо них в центре поля выйдут Джеймс Милнер или Алекс Окслейд-Чемберлен (последний играл в предыдущем туре с «Саутгемптоном» - 0:1), но Клопп умеет удивлять.

А вот Оле-Гуннар Сульшер обошелся без сюрпризов. Привычные 4-2-3-1 с Полем Погба, Бруну Фернандешем, Антони Марсьялем и Маркусом Рашфордом в атакующей линии.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАСУЛЬШЕР

Как минимум до первого гола картина игры была понятна всем заранее. В больших матчах Сульшер не стесняется отдавать мяч и играть от обороны, тем более, что пара опорных Фред и Скотт Мактоминай куда лучше в разрушении, чем созидании. Потому бразилец и сменил Неманью Матича. У норвежца есть быстроногие Рашфорд и Масьяль плюс обладающие выдающимся пасом Погба и Фернандеш, способные обострить атаку в любую секунду.

Так что «Юнайтед» опустился вниз и ждал ошибку, тогда как Клопп тоже не стал выдумывать велосипед. Его противоядие против контратак «МЮ» – уничтожающий прессинг, позволяющий начинать атаки чуть ли не от штрафной соперника. Так что многое изначально зависело от того, насколько эффективны будут игроки в своих ролях.

В отличие от «Сити», территориальное преимущество «Ливерпуля» является именно созиданием. Мерсисайды не заботятся о контроле мяча и не хотят ждать, когда соперники совершат позиционную ошибку, а пытаются вынудить выброситься из зоны сами. Плюс бесконечные удары, каждый из которых в исполнении таких мастеров априори таит угрозу. Правда, на сей раз они хозяевам не удавались – из восьми первых выстрелов (из них два из пределов штрафной) ни один не попал в цель, а первое попадание пришлось только на 35 минуту.

Так что первый тайм прошел в центре, через который лез «Ливерпуль». Показательная статистика: лидер по количеству передач – Тьяго Алькантара (46), далее идут Хендерсон (38), Фабиньо (37) и Шакири (33), а больше всего отборов совершили Мактоминай и Фред (по 4). Был шанс увидеть что-то интересное в компенсированное время, но арбитр Пол Тирни отправил команды на перерыв на четыре секунды до окончания компенсированного времени. Мелочь, конечно, но произошло это в тот момент, когда Садио Мане получал мяч, чтобы убежать один на один с Давидом де Хеа.

ЭТОТ МАТЧ ПОЙДЕТ В ЗАЧЕТ ТОЛЬКО АЛЬКАНТАРЕ

Вторая половина прошла в такой же тактической борьбе. Трент и Эндрю Робертсон и до перерыва активно ходили вперед, а теперь окончательно там прописались. Хозяева все так же рисовали свои излюбленные диагонали, гости все так же старательно перекрывали атакующее трио Мохамед Салах – Мане – Роберто Фирмино.

Игра была очень плотной и тягучей, но до последней 15-минутки тренеры не спешили с заменами (Сульшер только на 61-й минуте выпустил Эдинсона Кавани), и команды стали все заметнее уставать. Пожалуй, это было на пользу «МЮ». Во всяком случае, красным все труднее давались подходы к чужой штрафной, тогда как игроки Сульшера стали выше встречать оппонентов, замедляя выход из обороны. Великолепный момент упустил доселе почти незаметный Бруну Фернандеш, не сумевший переиграть Алисона метров с восьми, во вратаря же из убойной позиции в концовке угодил Погба, понадеявшийся на свою пробивную силу. Так что «МЮ» был даже чуть ближе к успеху.

«Ливерпуль» ответил только дальним красивым, но не слишком опасным ударом Тьяго. Надо сказать, что в составе команды Клоппа он был однозначно лучшим – участвовал в развитии и продвижении почти всех атак, здорово менял траекторию движения и направление мяча, почти не допускал потерь. А у «Юнайтед» похвалы заслуживает оборонительная четверка игроков в центральной оси – опорники Мактоминай и Фред и защитники Виктор Линделеф и Гарри Магуайр. Первым удалось выдержать сумасшедшее давление в центре поля, двум последним – сдержать, вероятно, лучшее атакующее трио в современном футболе.

В результате Сульшер добился того, за чем приехал на «Энфилд», и вернулся в Манчестер с одним очком. А это значит, что лидером АПЛ по потерянным очкам становится «Ман Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Юнайтед» на пять очков, но имеет два матча в запасе, первый из которых (против «Кристал Пэлас») стартовал уже после финального свистка в Ливерпуле.

АПЛ

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 0:0

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон, Шакири (К. Джонс, 76), Тьяго Алькантара, Вейналдум (Милнер, 89), Салах, Мане, Фирмино (Ориги, 85).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Погба, Фернандеш (Гринвуд, 89), Масьяль (Кавани, 61), Рашфорд.

Предупреждения: Шакири, 33. Фабиньо, 66. Рашфорд, 90+4.

Судья: Тирни.

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