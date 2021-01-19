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От Москвы и Риги до Одессы и Лодзи. 109 лет назад в России создан футбольный союз
19 января 11:00
автор: Юрий Волохов

От Москвы и Риги до Одессы и Лодзи. 109 лет назад в России создан футбольный союз

19 января 1912 года в Санкт-Петербурге в ресторане «Вена» на пересечении Малой Морской и Гороховой улиц состоялась Учредительная конференция Всероссийского футбольного союза – высшего футбольного органа Российской империи.

«РУССКИЕ ОТБИЛИ У ЧЕХОВ МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО»

В конце ХIХ-начале ХХ веков в России во всю набирал популярность «заморский» вид спорта – футбол. «Заморский» в данном случае, как вы понимаете, это образ. Футбол активно развивался России в Московском регионе и Санкт-Петербурге. В Подмосковье игру завезли англичане, выписанные Саввой Морозовым в качестве инженеров на свои фабрики в Орехово-Зуево. С тех пор подмосковный городок считается родиной российского футбола.

Процветал «дикий» футбол – играли на пустырях и окраинах. Ворота сооружались из верхней одежды или двух воткнутых в землю палок. Играли и в сапогах, и босиком. В истории «диких» команд значительное место занимает Рогожская застава. Там и возник Рогожский кружок спорта – РКС.

Популярным футбол стал и в Санкт-Петербурге. В морском порту столицы империи частенько швартовались корабли с Британских островов. Моряки, порой, убивали время, гоняя на пустыре мяч.

24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге состоялся первый официальный матч в Российской империи. В нем приняли участие команда «Спорт» (Питерские любители спорта) и команда «Василеостровского общества футболистов». Победу со счетом 6:0 одержали футболисты ВОФ.

А первый матч российской команды с иностранной был сыгран в 1910 году: в Россию приехала сборная команда из Чехии под названием «Коринтианс», составленная из игроков четырех клубов.

После матча «Петербургский листок» написал: «Русские выиграли 5:4 и в результате отбили у чехов первенство мира!» Вот так – первенство мира. Хотя в большинстве источников считается, что сборная России по футболу провела свои первые международные матчи в 1911 году – со сборной Англии.

ИНИЦИАТОРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 1901 году была создана футбольная лига Санкт-Петербурга. Питерским футболистам хотелось выйти на международный уровень. А в то время единственным международным футбольным турниром, который проходил, в том числе и под эгидой ФИФА, был футбольный турнир Олимпиады.

Разговоры о том, что стране нужна организация, которая взяла бы на себя управление и координацию связанных с футболом мероприятий, велись в футбольных кругах с 1910 года. В частности, сохранилось обращение футбольной лиги Санкт-Петербурга к коллегам из Москвы с предложением объединиться, потому что участвовать в международных соревнованиях могли только вступившие в ФИФА государства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – КУПЕЦ ВТОРОЙ ГИЛЬДИИ

Поскольку приближались Олимпийские игры в Стокгольме, необходимо было ускорить работу в этом направлении. 6 января (19-го по новому стилю) 1912 года в Санкт-Петербурге в ресторане «Вена» на пересечении Малой Морской и Гороховой улиц состоялась Учредительная конференция Всероссийского футбольного союза – высшего футбольного органа Российской империи

По итогам Учредительного собрания первым председателем ВФС был избран купец второй гильдии Артур Давидович Макферсон. Его заместителями стали Роберт Фердинандович Фульда и Г.В. Гартлей.

Собрание приняло несколько важных решений. В частности, за основу устава Всероссийского футбольного союза были приняты учредительные документы Петербургского кружка любителей спорта и Сокольнического клуба спорта.

ВФС подтвердил, что на территории Российской империи футбольные матчи будут проводиться исключительно по правилам, утвержденным ФИФА. К тому же был сформирован состав участников первого чемпионата страны.

В том же 1912 году ФИФА подтвердила вступление России в международную футбольную семью, и сборная России смогла принять участие в своем первом официальном турнире - Олимпийских играх в Стокгольме.

На тот момент во Всероссийском футбольном союзе состояли футбольные организации Петербурга, Москвы, Одессы, Риги, Киева и Лодзи. Всего - 52 футбольные организации.

P.S. Как известно, дебют сборной России на международной арене завершился полным конфузом. В первом матче в 1/4 финала футбольного турнира V Олимпийских игр, который прошел 30 июня 1912 года на Королевском стадионе Стокгольма, наша команда проиграла Финляндии со счетом 1:2. Великое княжество Финляндское на тот момент входило в состав России. Перед началом матча для обеих команд был исполнен гимн Российской империи «Боже, Царя храни».

В утешительном матче 1 июля 1912 года сборная России была разгромлена Германией – 0:16.

В следующие несколько лет Россия играла с командами Скандинавии и не одержала ни одной победы.

Чемпионат страны 1914 года был остановлен в самом разгаре из-за начала Первой мировой войны. Последней официальной игрой сборной Российской империи стала встреча со сборной Норвегии 12 июля 1914 года на территории скандинавского государства. Игра завершилась со счетом 1:1.

источник: «Советский спорт»
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