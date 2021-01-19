Революция сверху. Колонка Дмитрия Кузнецова

Большим людям очень хочется реформировать российский футбол, но они пока не знают, как это сделать. Предлагают для начала экстремальные варианты, глядя на которые большая часть клубов РПЛ кричит в едином порыве: не губите!
Схема «12+12», выплывшая в понедельник на свет, с одной стороны завуалирована под расширение до 24 команд, но на деле представляет собой разделение на две разные лиги. Первая дюжина никаким образом не пересекается со второй на первом этапе. Участники РПЛ-2, назовем ее условно так, не борются ни за награды чемпионата, ни за места в еврокубках. При таком раскладе трудно назвать два дивизиона единой лигой.
Клубам из подвала сегодняшней РПЛ борьба за золото не нужна. Они на многое не претендуют. Но им необходимы хорошие деньги для нормальной жизни. Дают их владельцы и благодетели только для игры в элите. Если не попадаешь туда – извини. Отрезая четыре команды от лиги с 16 участниками, руководители РПЛ сразу создают противников реформ из представителей последнего квартета. Да даже больше. Риск оказаться отодвинутым от пирога есть у семи-восьми клубов, и они уже в едином порыве тихо бунтуют.
Предложенные варианты удивляют еще вот с какой стороны. Осенью глава РФС Александр Дюков говорил о необходимости увеличения количества матчей в чемпионате. Низкую интенсивность турнира многие называли одной из главных причин провала российских клубов в еврокампании-2020/21. Мы действительно не играем в режиме «два матча в неделю» весь год. Такая пиковая нагрузка у ведущих клубов наступает только с приходом еврокубков, и они с непривычки начинают «плыть». Поэтому Дюков заострил внимание на задаче перейти на европейский график. Однако озвученные реформаторские идеи проблему роста числа туров не решают никак.
Предварительную структуру розыгрыша нарисовали следующую. Два дивизиона по 12 клубов. Элитный играет в два круга (22 тура), а затем делится на две шестерки. Первая проводит еще один двухкруговой этап (10 туров), и таким образом в сезоне у лидеров получается по 32 матча. Второй вариант – с плей-офф для восьми команд из 12 по итогам первого этапа, и тогда игр в чемпионате еще меньше – 27.
Топ-матчей при такой организации турнира должно стать больше. Клубы первой шестерки встретятся между собой за сезон по четыре раза. Об этом давно мечтает, например, Леонид Федун. Спартаковский босс наряду с руководителями «Зенита» обеими руками «за». Но на месте владельца красно-белых не стал бы так горячиться. Прошлый сезон «Спартак» завершил на седьмом месте. Где гарантия, что на укороченной дистанции из 22 туров не окажешься во второй шестерке.
Для кого-то это не несет больших проблем, но для москвичей непопадание в борьбу за медали и еврокубки будет означать потери как финансовые, так и имиджевые. Кому из фанатов, которые делают кассу красно-белым, охота будет созерцать потуги свои любимцев отстоять седьмую строчку в десятиматчевом мини-турнире. Можем ведь получить вместо четырех игр «Зенит» – «Спартак» четыре матча красно-белых с «Ротором» или «Тамбовом». Любые топ-клубы могут угодить в подобную историю. Как они тогда запоют от новой структуре РПЛ?
В текущем чемпионате сыграно 19 туров. Чуть меньше, чем задумано в новой схеме с 12 клубами на первом этапе. Мимо первой шестерки пролетают пока «Краснодар», «Локомотив» и «Рубин». Казань о своем негативном отношении к сокращению уже высказала, как и идущее шестым «Динамо». Сергей Галицкий и новые руководители железнодорожников пока молчат. Но и этих боссов наверняка не увидим в числе сторонников революции.
Их однозначно будет явное меньшинство. Уже вовсю звучат мнения, что урезание РПЛ – удар по региональному футболу. Волна критики захватила Госдуму и дальше будет только нарастать. Решение о переходе на 12 клубов невозможно протащить, заручившись всесторонней поддержкой. Тем более что не устраняет оно главную проблему – недостаточное количество матчей в чемпионате. Такую реформу, можно только продавить указанием с самого верху. Но не верится, что заставят это делать под дулом пистолета.
Вряд ли реформаторы готовы переругаться со всем футбольным миром в угоду Питеру и «Спартаку». Можно подозревать, что схема «12+12» – ни что иное, как отвлекающий маневр. Своего рода психическая атака. Отвергая «чертову дюжину» по многочисленным просьбам трудящихся в футбольной индустрии граждан, из-под сукна, вполне вероятно, в скором времени достанут новые предложения. Более щадящие. И вот от них, возможно, нельзя будет отказаться.