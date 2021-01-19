Революция сверху. Колонка Дмитрия Кузнецова

Большим людям очень хочется реформировать российский футбол, но они пока не знают, как это сделать. Предлагают для начала экстремальные варианты, глядя на которые большая часть клубов РПЛ кричит в едином порыве: не губите!

Схема «12+12», выплывшая в понедельник на свет, с одной стороны завуалирована под расширение до 24 команд, но на деле представляет собой разделение на две разные лиги. Первая дюжина никаким образом не пересекается со второй на первом этапе. Участники РПЛ-2, назовем ее условно так, не борются ни за награды чемпионата, ни за места в еврокубках. При таком раскладе трудно назвать два дивизиона единой лигой.

Клубам из подвала сегодняшней РПЛ борьба за золото не нужна. Они на многое не претендуют. Но им необходимы хорошие деньги для нормальной жизни. Дают их владельцы и благодетели только для игры в элите. Если не попадаешь туда – извини. Отрезая четыре команды от лиги с 16 участниками, руководители РПЛ сразу создают противников реформ из представителей последнего квартета. Да даже больше. Риск оказаться отодвинутым от пирога есть у семи-восьми клубов, и они уже в едином порыве тихо бунтуют.

Предложенные варианты удивляют еще вот с какой стороны. Осенью глава РФС Александр Дюков говорил о необходимости увеличения количества матчей в чемпионате. Низкую интенсивность турнира многие называли одной из главных причин провала российских клубов в еврокампании-2020/21. Мы действительно не играем в режиме «два матча в неделю» весь год. Такая пиковая нагрузка у ведущих клубов наступает только с приходом еврокубков, и они с непривычки начинают «плыть». Поэтому Дюков заострил внимание на задаче перейти на европейский график. Однако озвученные реформаторские идеи проблему роста числа туров не решают никак.

Предварительную структуру розыгрыша нарисовали следующую. Два дивизиона по 12 клубов. Элитный играет в два круга (22 тура), а затем делится на две шестерки. Первая проводит еще один двухкруговой этап (10 туров), и таким образом в сезоне у лидеров получается по 32 матча. Второй вариант – с плей-офф для восьми команд из 12 по итогам первого этапа, и тогда игр в чемпионате еще меньше – 27.