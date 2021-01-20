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«Гарринча заплакал, Пеле приобнял его и увел под трибуну». 38 лет назад умер Гарринча
20 января 12:45
автор: Юрий Волохов

«Гарринча заплакал, Пеле приобнял его и увел под трибуну». 38 лет назад умер Гарринча

20 января 1983 года не стало настоящего кудесника мяча, отсюда и пошло прозвище бразильцев, Гарринчи.

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает, как ему посчастливилось участвовать в прощальном матче великого бразильского футболиста на знаменитом стадионе «Маракана».

ИГРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гарринча родился с врожденными недостатками: он страдал косоглазием, деформацией позвоночника и смещением костей таза, а его левая нога была короче правой на шесть см.

Он был небольшого роста, горбился, обе его широко расставленные ноги были наклонены влево. В сравнении с ведущими футболистами мира внешний вид и игра Гарринчи противоречили канонам футбола.

Техника Гарринчи исключительно природный дар. Больше всего он известен благодаря неповторимому дриблингу, основанному на импровизации, который позволял ему постоянно создавать остроту на правом фланге, обыгрывать защитника и выполнять прострелы в штрафную соперника.

«КАКАЯ ТРАВМА? Я СЫГРАЮ»

Это был счастливый случай, вспоминает Евгений Ловчев. – После окончания сезона 1973 года сборная СССР проводила турне по Южной Америке, в котором мы сыграли восемь матчей. Под конец команда остановилась в Рио-де-Жайнеро, где турне завершалось. Отсюда мы должны были вылететь в Москву.

И тут к нам обратились представители бразильской конфедерации футбола, попросили троих игроков из сборной СССР для участия в прощальном матче Гарринчи.

Я еще перед этим сказал главному тренеру сборной Евгению Горянскому, что у меня нога побаливает. Горянский определился с двумя участниками матча –Володей Онищенко и Сережей Ольшанским.

Я говорю: «Евгений Иванович, а как же я?» – «У тебя же травма». – «Какая травма?! Я сыграю!».

Прощальный матч великого Гарринчи состоялся 18 декабря 1973 года на «Маракане». Перед игрой мы, несколько человек, во главе с Алексеем Александровичем Парамоновым, он был вторым тренером сборной, отправились в раздевалку сборной Бразилии, чтобы подарить самовар Пеле. Попросили его вызвать, Пеле вышел из раздевалки, взял самовар, поблагодарил и ушел обратно.

ЧЕК НА 60 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Первый тайм за хозяев играла сборная Бразилии, которая победила на ЧМ-70. В ее составе вышел Гарринча. Противостояла хозяевам сборная остального мира. Составили ее из игроков соседних стран, кого удалось пригласить и кто сумел прилететь в Рио.

Например, в составе сборной мира были аргентинские звезды Бриндизи и Хаусман, лидер сборной Уругвая Роча. Это кого я запомнил.

В первом тайме за сборную мира играл Володя Онищенко. Забегая вперед, должен сказать, что он изрядно повозил капитана той великой бразильской команды Карлоса Альберто.

Счет открыла сборная мира, забил аргентинец Бриндизи. Минуте на 15-й матч остановили, на поле выбежали восемь детей Гарринчи. Они были в белых майках, у каждого ребенка на груди было написано по одной букве из фамилии отца.

Затем Гарринча отправился на прощальный круг почета. На одну трибуну он бросил футболку, ее тут же разорвали на куски. На другую – бутсы, потом в ход пошли гетры. «Маракана» была заполнена почти до отказа, трибуны бурно приветствовали кумира. Под конец круга почета Гарринча расплакался, к нему подошел Пеле, обнял и увел его под трибуну.

После этого матч продолжился и тут Пеле забил потрясающий гол: обыграл пятерых и плотным ударом отправил мяч в сетку. Ничья – 1:1.

Во втором тайме за хозяев сыграла уже первая сборная, которая в июне 1973-го приезжала в Москву. В ее составе было несколько чемпионов мира 1970 года – в частности, Ривелино, Жаирзиньо. Пеле за сборную уже не играл. Во втором тайме за сборную мира вышли мы с Сережей Ольшанским. Бразильцы забили один гол и победили 2:1.

И что мне больше всего запомнилось – сценка после матча. Вышли мы со стадиона с известным журналистом Игорем Горанским, который много лет проработал в Бразилии и Аргентине. И увидели, как на стоянке такси вместе с импресарио скромно стоит Гарринча, и никому до него нет дела. Импресарио посадил кумира миллионов, которому только час назад рукоплескали 150 тысяч зрителей, в машину, отдал ему сумку. Такси уехало.

На следующий день в газетах писали, что Гарринча получил 60 000 долларов. Это была выручка от продажи билетов. Сумма по тем временам очень приличная.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В последние годы жизни Гарринча остался практически без средств к существованию, жил в съемном доме в районе Бангу в Рио-де-Жанейро.

В 1978 году Гарринча попал в больницу с диагнозом «сердечная недостаточность», там же он познакомился с 20-летней Вандерлейей Виейрой. Они поженились, в январе 1981 года у них родилась дочь Ливия. Всего известно не менее четырнадцати детей Гарринчи от разных женщин.

В июне 1979 года у Гарринчи был обнаружен цирроз печени. Жена считала, что мужа спаивали ее братья.

На Рождество 1982 года Гарринче вновь стало плохо, и он был доставлен в больницу. После выхода из больницы он вновь стал пить, провел несколько дней в барах.

Он вернулся домой 18 января, еле держась на ногах, Вандерлейя вызвала скорую помощь, которая доставила его в состоянии комы в госпиталь.

20 января в 6 часов утра Гарринча был обнаружен мёртвым в своей палате. Причиной смерти назвали цирроз печени и отек легких.

Прощание с Гарринчей в январе 1983 года проходило на «Маракане» при огромном стечении народа. Гроб был завернут во флаги «Ботафого» и Бразилии.

Личное дело

  • Гарринча (Мануэл Францишку душ Сантуш) (Manuel «Mané» Francisco dos Santos)
  • Родился 28 октября 1933 в Пау-Гранди – умер 20 января 1983 в Рио-де-Жанейро.
  • Всю карьеру провел в «Ботафого» (1953-1965), 236 матчей (85 голов).
  • Сыграл несколько матчей за другие бразильские команды, среди которых «Коринтианс» и «Фламенго».
  • Сборная Бразилии (1955-1965), 60 (17).
  • Достижения: чемпион мира (1958, 1962), чемпион Южной Америки (1957, 1959).
  • Считается лучшим крайним нападающим в истории футбола.
  • 25 января 2010 года около западной трибуны стадиона клуба «Ботафого» «Энженьян» был установлен 2,5 метровый памятник Гарринчи.

источник: «Советский спорт»
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