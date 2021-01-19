Дмитрий Васильев: Сокращение РПЛ – вредительство. Но есть формат, который устроит все клубы

Нравится мне и судейская реформа. В свое время в Казахстане я предлагал, чтобы во главе судейского комитета не ставили судей. Нужно ставить организаторов – вплоть до того, чтобы назначить на эту должность прокурора, бизнесмена или кого-то еще. Он все по-другому организует. По шагам Ашота Хачатурянца мы видим, что это было правильное назначение, хотя в судейских делах инерция такая, что разрулить их ему не просто. Но я вижу, что сделано, и уверен, что будет лучше. Эти две реформы классные, но все это подводящие вещи, а основные должны происходить в премьер-лиге.

Сейчас у нас действительно многие вещи меняются к лучшему. Например, Кубок России. Поначалу я очень скептически относился к идее введения группового раунда, а потом понял, что она хорошая. Третья команда не отдыхает, а играет тур в своей лиге, для чего календарь лиг синхронизируется с календарем Кубка. Это очень крутая система, как и то, что участники еврокубков вступают в следующем раунде. А эти верещания, мол, мы тоже хотим с ними играть… Пройди групповой этап и заслужи это право.

– Кажется, российский футбол ждут большие перемены. – Необходимость реформ назрела. Очень хорошо, что эта инициатива идет от РФС – мы слышим от Александра Дюкова , что надо что-то менять. И лучшее свидетельство тому тот факт, что мы проигрываем в Европе все подряд.

Спойлер – надо не уменьшать количество клубов премьер-лиги до 12, а увеличить до 20 и проводить регулярный чемпионат в один круг с последующим разделением на две группы. А ФНЛ разбить на три зоны – европейскую, сибирскую и дальневосточную.

Мы встретились с футбольным функционером, чтобы обсудить активно предлагаемые РФС идеи реформирования российского футбола, но разговор оказался настолько глобальным, что пришлось разбить интервью на две части. В первой – о том, как реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, чтобы максимально соблюсти интересы большинства команд.

– Какие реформы необходимы РПЛ?

– Основная проблема всех предлагаемых реформ в том, что они очень линейные. Одни предлагают расширить чемпионат до 18-20 команд, другие – сократить до 12. Второй вариант с нашей географией и количеством населения вообще абсурден. Тем более что треть лиги будет представлять Москву и Петербург. А где остальная Россия? Так что любое предложение о сокращении лиги должно расцениваться как вредительство. Оно не принесет ни доходов, ни усиления для клубов и сборной.

Предложение должно носить системный характер. У меня оно следующее. Тут сразу оговорюсь, что речь о системе «осень-весна», которая действует в данный момент. В случае абсолютно оправданного возвращения к «весне-осени» любая система потребует корректировки. Итак, мы делаем в РПЛ 20 команд. В осенней части сезона они проводят один круг (это 19 туров), по результатам которого определяются две группы – восьмерка лидеров и 12, условно говоря, аутсайдеров. Весной восьмерка лидеров играет два круга между собой (это еще 14 туров, итого 33 матча), а вторая группа проводит между собой только второй круг (еще 11 туров, итого 30 матчей). По результатам весенней части определяются чемпион, участники еврокубков и те, кто покинут РПЛ – двое вылетят напрямую, еще четыре команды отправятся в стыки с командами ФНЛ.

Можно еще добавить европейский опыт, когда последнюю еврокубковую путевку (сейчас их пять) разыгрывают между собой пятая команда первой группы и победитель второй группы. Для повышения интереса. Вы представляете, какой будет ажиотаж? Вверху борьба за еврокубки, внизу шесть команд из 12 в подвешенном состоянии. Там проходной игры вообще быть не может.

Это ведь даже не я придумал. Это опыт, который у нас возник во время перехода на систему «осень-весна». Тот переходный чемпионат был самым интересным, в нем не было ни одного ненужного матча. Президент РПЛ Сергей Прядкин говорит о том, что лиге необходимо больше матчей между условными «Зенитом» и «Спартаком», категории А-А в его терминологии. Вот мы и получим по три таких матча, но при этом соблюдем интересы всех клубов премьер-лиги, потому что каждый (в том числе «Урал», «Уфа» и другие) сыграет с хорошими командами дома и на выезде.

Это основа системы, а остальное – детали и наполнение. Например, предлагаю объединить в пары ЦСКА и «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» и т.д. Каждая команда за пределами первой пары с одной из этих команд (допустим, ЦСКА) играет дома, а с другой («Спартаком») – на выезде. А на следующий год, при условии сохранения прописки, наоборот – дома примет «Спартак» и поедет на выезд к ЦСКА.

– А можно разбить команды по парам в зависимости от занятых в предыдущем сезоне мест?

– Нет. Тогда может получиться, что команда поедет в гости к «Спартаку» и ЦСКА, а примет дома «Ростов» и «Локомотив». Это будет неравноценный обмен. Я против. Главная ошибка нашего футбола – линейные системы, как гладкий чемпионат. Если для РПЛ она еще более или менее применима, то для ФНЛ – категорически нет. Как вы хотите от Калининграда до Хабаровска играть гладкий чемпионат в два круга? Это ненормально. Тот чемпионат, который в нынешнем сезоне проводится в ФНЛ, это просто преступление против футбола. Там такой график, что просто нет тренировочного процесса – клубы только летают и играют. Всё!

«Спартак» – «Зенит»

«ОДИН МАТЧ «ЗЕНИТ» – «СПАРТАК» КОММЕРЧЕСКИ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ВЕСЬ ТУР АУТСАЙДЕРОВ»

– Неравное количество туров в разных группах не станет проблемой?

– Календарь не обязательно должен быть одинаковым. Можно подвести к тому, чтобы последний тур команды играли одновременно. Первая группа свои 14 туров будет играть в режиме двух матчей в неделю, а вторая (11 туров) какой-то отрезок проведет в недельном цикле.

Это все детали для усовершенствования. Главное – понять, для чего это делать. Первое – мы расширим географию участников РПЛ и таким образом повысим мотивацию клубов из регионов создать команду для участия в РПЛ. У Астрахани и Красноярска появится цель попасть в премьер-лигу – закрепиться, усовершенствовать селекцию и тренировочный процесс, усилиться и войти в первую восьмерку. Так мы получим болельщиков, инфраструктуру и прочее. Почему Ростов может играть в первой восьмерке, а Волгоград не может? Чем они хуже?

Второе – мы расширяем базу для игроков сборной. В премьер-лиге будет 20 клубов, а значит и больше потенциальных футболистов для сборной, поскольку из ФНЛ им пробиться нереально – там и уровень соревнований намного ниже. Вот говорят, что у нас упадет уровень лиги. Ничего не упадет. Гладкий первый этап позволит определить сильнейших, после чего команды будут рубиться между собой. Сильные будут биться с сильными, слабые со слабыми. Все матчи от ножа, разрыва в классе не будет.

Еще надо отменить такой критерий, как матчи между собой. Только очки и разница мячей. Все остальное – ерунда. Почему в Англии и Германии нет никаких очных встреч? Это же чемпионат, а не кубок. А был еще безумный критерий – количество побед. Это вообще анахронизм из советских времен, когда в рамках двухочковой системы команды все силы сводили к тому, чтобы не проиграть. При трехочковой системе это уже не актуально. Победитель уже получает три очка, поэтому нет никакого смысла дополнительно поощрять его за количество побед.

– Как определить эффективность новой системы в числовом выражении?

– Если количество матчей категории А-А вырастет на 50%, то и доходы автоматически взлетят вверх. Один матч «Зенит» – «Спартак» коммерчески в несколько раз выгоднее, чем весь тур аутсайдеров с девятого места по 20-е. И таких матчей будет три. Невозможно предложить систему, которая устроит всех. ЦСКА и «Спартак» хотят играть больше матчей между собой, а Григорий Иванов справедливо возмущается, что его зрители в Екатеринбурге тоже хотят видеть топ-клубы. Получается, что нам надо впихнуть невпихуемое.

Мое предложение – это классная промежуточная система, учитывающая интересы всех. Екатеринбург получает топ-соперников и имеет отличную мотивацию войти в восьмерку и получить еще 14 таких матчей. Вы входите в топ-5 городов России по промышленным показателям. При таких интересных и реальных задачах сможете найти дополнительные возможности пополнения бюджета. В первой восьмерке стабильно будут играть шесть богатых клубов («Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»), а за остальные две позиции развернется ожесточенная борьба. Ресурсы Ростова не выше ресурсов Екатеринбурга. Ничего невозможного в их взлете не вижу. Да и кто сказал, что те шесть мест забронированы за московскими клубами?

– Коммерчески это будет окупаться?

– Это будет бомба не только в верхней части, но и в нижней, где подвисают шесть команд из 12. Тем более что расширение географии означает увеличение интереса спонсоров. Сейчас играют 10-11 городов, а будет 14-15.

Дмитрий Васильев

«ФНЛ НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЗОНЫ – У МОСКОВСКИХ КЛУБОВ ПРЕИМУЩЕСТВО»

– ФНЛ тоже потребуется реформа?

– Это самый тяжелый турнир в мире, особенно в этом году, когда стало 22 команды. Вот зачем взяли «Аланию», прошедшую не по спортивному принципу? Говорят: «Нельзя было делать 21 команду». Почему премьер-лига Турции играет с 21 командой, а мы в ФНЛ не можем? Или включите лицензирование. Уверен, там есть клубы, которые проходят его сквозь пальцы. А 42 тура – это безумие. Общаюсь с тренерами и игроками, и все еще до начала сезона были со мной согласны, но вслух никто не говорит. Раз Игорь Ефремов так говорит, значит, так надо.

Как реформировать ФНЛ? Когда-то Валерий Газзаев предлагал три зоны по 12 клубов, кто-то предлагал две зоны по 16 клубов. Вот это я и называю линейным мышлением. Лишь бы было одинаково, но нам это не подходит. У нас уникальная страна, уникальная география! Возьмите даже не Калининград, а хотя бы Астрахань. Они же для перелета во Владивосток сначала должны прилететь в Москву – это уже два часа полета, а потом еще восемь часов.

Это не футбол, а катастрофа. Так нельзя делать. Надо разделить ФНЛ на зоны – «Европа», «Сибирь» и «Дальний Восток». В «Европе» у нас гладкий чемпионат из 30 туров между 16 клубами. Два победителя сразу идут в РПЛ, третье-четвертое места – в стыки. А на вылет отправится столько команд, сколько в ПФЛ будет европейских зон (географически от Калининграда до Тюмени). Например, четыре или пять. Тогда эти четыре-пять команд пойдут в стыки с победителями европейских зон ПФЛ.

– А что в других зонах ФНЛ?

– Для начала давайте просто констатируем – сегодня футбол в Сибири и на Дальнем Востоке убит. Его не существует. А значит, мы что-то делаем неправильно. В советские времена был «Кузбасс» (Кемерово), «Луч» (Владивосток). Все это пропало. Почему? Потому что логистически содержать команды дорого и бессмысленно. Вот какая у них конечная цель? Ну, собрали вы команду в Иркутске, попали во вторую лигу. Теперь должны ее выиграть, чтобы получить манну небесную в виде ФНЛ. Для чего? Чтобы летать по всей стране? Огромные издержки и никакой мотивации – у Иркутска шансы выиграть ФНЛ и попасть в РПЛ ничтожно малы, потому что они в заведомо проигрышном положении.

– Почему?

– А вы посмотрите, кто в лидерах ФНЛ. В прошлом году подмосковные «Химки», в нынешнем сезоне в четверке «Торпедо», а «Велес» шестой. Потому что у любого клуба по два перелета – до Москвы и точки назначения, а потом еще обратно тем же маршрутом, тогда как у московских клубов только по одному перелету в одну сторону. Когда матчи идут через три дня на четвертый, это имеет колоссальное значение. Поэтому у «Велеса» и «Торпедо» есть преимущество перед конкурентами. Это факт, который надо учитывать.

– Как?

– Как ни странно это прозвучит, надо отменить в «Сибири» и «Дальнем Востоке» спортивный принцип, заменив его на принцип лицензирования. Здесь каждый город может выставить клуб сразу в ФНЛ (ПФЛ в этих зонах вообще закрываем, она бессмысленна – затраты огромные, а отдачи никакой), если тот соответствует минимальным условиям лицензирования – стадион, поле с подогревом, сиденья, раздевалки, база, манеж.

Манеж, как у «Урала», на три тысячи зрителей должен быть обязательно. «Уралу» сказали, что там можно будет проводить матчи, а потом передумали. В результате люди потратили кучу денег, а их откровенно кинули. Но это так, к слову.

В общем, определяется некий инфраструктурный минимум и бюджет в 200 млн рублей. Если все это есть, добро пожаловать! А если нет, вот вам любительские турниры.

– А если у них нет 200 млн, но есть 150?

– Так не работает. Если нашел 150 млн, еще 50 млн ты найдешь. Тем более, для участия сразу в ФНЛ. Вот мы сейчас откроем турнирную таблицу ПФЛ, там не у всех есть 200 млн. А почему? Потому что у них нет никаких шансов что-то выиграть. Максимум – право попасть в ФНЛ, то есть, тратить еще больше денег без шансов ее выиграть. Представляете, как Томск шесть часов летит до Москвы, а потом еще из Москвы? Они там в заведомо проигрышном положении.

Поэтому система строится на кнуте и прянике. Кнут – это лицензионные требования, а пряник – возможность сразу попасть в ФНЛ, откуда можно за сезон пробиться в РПЛ. По моим подсчетам, в Сибири лет через пять-шесть может набраться 14 команд для участия в своей зоне, а прямо сейчас есть Красноярск, Новосибирск, Томск, Омск, Кемерово, Иркутск, Барнаул, еще кто-то. То есть, восемь клубов можно найти прямо сейчас. Даже сделать переходный период, в течение которого эти лицензионные требования будут полегче. Первые два года мы даем на то, чтобы добиться необходимого соответствия.

Эти восемь команд играют в четыре круга 28 туров. Великолепно! Календарь комфортный, затраты на логистику намного меньше. Где-то доедут поездом, где-то автобусом, где-то прямым рейсом. Важно, чтобы календарь был ручным. Если мы понимаем, что команда из Иркутска может легко добраться в Красноярск в конкретную дату, значит, от нее и отталкиваемся. Конкретный пример. В прошлом или позапрошлом году «Нефтехимик» играл в Томске, и я вдруг узнаю, что они летели через Москву, хотя есть рейс Казань-Томск. Спрашиваю: «Почему?» Ответ: «Потому что рейс был в день игры, и мы на нее не успевали». Вопрос – что мешало перенести игру на один день? Нет, мы же профессионалы, у нас линейная схема и гладкий календарь – менять нельзя! Почему? Потому что это прихоть, чтобы красиво отчитаться – у нас все работает, как часы. Да у вас ничто не работало, как часы, а клубы тратили огромные деньги.

Можно определить приблизительную дату матчей плюс-минус два дня. Пусть они сами договариваются, чтобы было удобно им, а не кому-то еще. Спокойно смотреть на то, чтобы они менялись между собой кругами. Если им с точки зрения логистики так выгоднее, делайте так. А если мы говорим, что это будет четыре круга, давайте сделаем спаренные матчи. Красноярск приехал в Кемерово, сыграл два матча с паузой в три дня, а во второй части сезона два матча в Красноярске. Пожалуйста!

Все это обсуждаемые детали. Важно понять сам принцип – у нас другая страна, и мы не можем планировать, как в Бельгии или Дании. Надо учитывать наши реалии.

Сергей Прядкин

«ДВЕ ГРУППЫ ПО 12 КЛУБОВ ДЛЯ РПЛ – ЭТО ЛОВУШКА»

– Если обе прямые путевки в РПЛ получают победители зоны «Европа», что останется «Сибири» и «Дальнему Востоку»?

– Стыковые матчи с клубами РПЛ. Представьте, какая мотивация будет у Кемерово. У них вообще не было никаких шансов, а теперь они могут создать банду, выиграть зону и, как минимум, привезти домой клуб премьер-лиги. А максимум – заскочить в РПЛ.

На Дальнем Востоке ситуация еще более плачевная – там расстояния еще больше, а городов и команд еще меньше. Но есть нюанс. При предлагаемом мною подходе мы сразу повышаем интерес местных властей и бизнеса. В зоне «Дальний Восток» играют все, кто за Байкалом – это Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Якутск. Вы знали, что в Якутске шикарный стадион, построенный 15-20 лет назад?

У меня в «Политехнике» играл защитник Игорь Суров, он потом выступал за «Якутию». Выхожу в Сахалине из гостиницы и сталкиваюсь с ним лоб в лоб. Они приехали играть вторую лигу с «Сахалином». А зачем им эта вторая лига? Нет никакой мотивации, а так появится перспектива попасть в премьер-лигу. Если поискать, найдем Находку, Магадан, Петропавловск-Камчатский, в котором в жизни не было футбола. Почему нет? Пусть не завтра, но появится мотивация, и через пять лет они заявятся. А при нынешнем раскладе ее никогда не будет. Вот будет шесть команд, они проведут пять кругов, сыграют 25 матчей и достаточно. Мало? Там очень сложная логистика, поэтому больше и не надо.

А теперь они получают стыковой матч с клубом РПЛ. Причем вступает в дело ручной режим. Если в зоне переходных матчей РПЛ оказывается команда из зоны «Сибирь», то победитель зоны «Сибирь» играет с ней. Это гарантирует Сибири один клуб в РПЛ. Да, это лишает Сибирь шансов на две команды в РПЛ, но в данном случае лучшее – враг хорошего, можно ведь и обеих команд лишиться. Надо дать им пряник, у них и так вся жизнь – кнут.

– Можно ли дать «Сибири» и «Дальнему Востоку» одну автоматическую путевку в РПЛ?

– Это нюансы, но почему нет? Например, из РПЛ будет напрямую вылетать три клуба (еще три уходят в переходные матчи), победители зон «Сибирь» и «Дальний Восток» между собой разыгрывают третью путевку в элиту, а проигравший в этой паре идет в стык с командой премьер-лиги. Я лично за то, чтобы сделать этот пряник безразмерным, но тут надо встречаться с руководителями клубов и обсуждать с ними – как выгоднее и удобнее им. Потому что «европейские» клубы и участники РПЛ наверняка будут против.

– Что останется от ПФЛ?

– Сибири и Дальнему Востоку она просто не нужна. Остается только Европа, и этого достаточно. Главное – начать реформирование футбольных систем, как и говорит Дюков, и уйти от линейных систем. Есть разные предложения – бывшего директора «Динамо» Дмитрия Иванова, Прядкина. У него вообще безумное предложение сделать в РПЛ два дивизиона по 12 клубов. Не могу даже представить себе, чтобы президент лиги где-нибудь в Турции, Бельгии, Румынии или Дании такое озвучил. Потому что сразу после этого лига соберется и отправит его в отставку – как он может предлагать идею, идущую прямо против интересов клубов?

– Почему это против их интересов?

– В лиге 16 команд, а ее президент предлагает сократить ее до 12. РПЛ-1 и РПЛ-2 – это красивая легенда, а по факту это РПЛ высшего сорта и РПЛ второго сорта. Второй сорт никому не интересен. Это же ловушка.

Поэтому через ваше издание хочу обратиться к Дюкову. Александр Валерьевич, соберите пожалуйста конференцию, куда будут приглашены все желающие, имеющие идеи по реформированию системы розыгрыша российских лиг. Не важно, откуда человек приедет – из Москвы или Владивостока. Пусть выступят все – Никита Симонян, какой-нибудь футболист из Сибири. Не существует монополии на идею или лучшее решение.

– Открытый конкурс.

– Конкурс идей, в котором будет только один победитель – российский футбол, а не Иванов, Васильев или Прядкин.

Нам надо найти лучшее решение для нашей уникальной страны. Сколько таких уникальных стран? Так давайте отойдем от этих «три по 12» и «два по 16». Вчера большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три. Давайте реально исходить из наших реалий, наших болельщиков и наших клубов. Вот такое у меня предложение к Александру Валерьевичу – не генерировать что-то узким кругом лиц, а собрать научно-практическую конференцию по реформированию проведения чемпионата России.